Áo tennis gây bàn tán của Mai Phương Thúy

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích trang phục hở hang của Mai Phương Thúy, một số lại lên tiếng ủng hộ tự do lựa chọn outfit ra sân của cô. Các tay vợt, đặc biệt là nữ giới, hoàn toàn có quyền mặc theo sở thích để trở nên tự tin hơn, có cảm hứng ra sân. Chính Mai Phương Thúy cũng chia sẻ trên trang cá nhân về “áp lực” vừa đẹp vừa đánh hay khi chơi tennis. “Mỗi lần tập hay quên kết thúc trên vai nên dưới áp lực của việc phải đẹp, tôi vẫn nhớ được như thế này là đỉnh lắm rồi. Ảnh này không phải ảnh tạo dáng đâu, tôi thực sự đã phải đánh vào bóng. Makeup artist (chuyên gia trang điểm) đang thảy bóng phía trước để nhiếp ảnh gia bắt góc đó”, hoa hậu viết.