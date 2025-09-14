Áo tennis gây bàn tán của Mai Phương Thúy

|
Những năm gần đây, Mai Phương Thúy thu hút sự chú ý khi liên tục đăng tải hình ảnh ra sân tennis, cho thấy niềm đam mê đặc biệt đối với bộ môn này. Bên cạnh những động tác được huấn luyện kỹ lưỡng, nàng hậu còn khoe bộ sưu tập trang phục đủ màu sắc, kiểu dáng, thể hiện mức độ đầu tư lớn cho tennis. Cô thường ra sân với trang phục thể thao năng động, trẻ trung và sexy, khoe khéo đường cong cơ thể.
Nhìn chung, khi ra sân tennis, mỹ nhân này thường kết hợp bra top với chân váy xếp ly ngắn, khoe tối đa lợi thế hình thể. Mai Phương Thúy thể hiện sự yêu thích đối với trang phục đơn sắc, mang tông trung tính, pastel. Đây là những gam màu góp phần tôn nổi làn da trắng sáng của người mặc. Khi xuất hiện trên sân để chơi hoặc luyện tập tennis, mỹ nhân này cũng xỏ chân vào những đôi sneaker khỏe khoắn, năng động, phù hợp với hoạt động thể thao.
Trong khi phần lớn trang phục được nhận xét là phù hợp với hoạt động thể thao, một số lựa chọn outfit của Mai Phương Thúy lại bị chê là hở hang, tập trung vào mục đích khoe cơ thể. Cụ thể, cô từng diện một chiếc bra top bất đối xứng, khoe phần lớn vòng một. Bên cạnh khả năng khoe da thịt lớn, chiếc áo này còn bị cho là dễ dàng xê dịch khi người mặc hoạt động mạnh. Chiếc dây mỏng manh khó cố định trên một bên vai, khiến người chơi gặp khó khăn khi phát bóng.
Ngoài ra, Mai Phương Thúy cũng thường xuyên buông xõa mái tóc, tạo kiểu xoăn sóng cầu kỳ khi ra sân. Kiểu tóc của cô cũng bị nhận xét là không phù hợp với hoạt động thể thao ngoài trời, dễ gây vướng víu, khó chịu. Nhiều ý kiến cho rằng nàng hậu có thể lựa chọn những mẫu tóc gọn gàng hơn như cột đuôi ngựa, tết hay búi củ tỏi. Tuy nhiên, trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy cũng đính chính rằng chỉ xõa tóc để chụp hình. “Xin đừng ném đá cô gái già 40 tuổi vì xõa tóc ra lúc 2 giờ trưa chụp ảnh nóng lắm, đã thế còn mất nửa buổi học liền đấy vì cấn giờ”, cô viết.
Bên cạnh những ý kiến chỉ trích trang phục hở hang của Mai Phương Thúy, một số lại lên tiếng ủng hộ tự do lựa chọn outfit ra sân của cô. Các tay vợt, đặc biệt là nữ giới, hoàn toàn có quyền mặc theo sở thích để trở nên tự tin hơn, có cảm hứng ra sân. Chính Mai Phương Thúy cũng chia sẻ trên trang cá nhân về “áp lực” vừa đẹp vừa đánh hay khi chơi tennis. “Mỗi lần tập hay quên kết thúc trên vai nên dưới áp lực của việc phải đẹp, tôi vẫn nhớ được như thế này là đỉnh lắm rồi. Ảnh này không phải ảnh tạo dáng đâu, tôi thực sự đã phải đánh vào bóng. Makeup artist (chuyên gia trang điểm) đang thảy bóng phía trước để nhiếp ảnh gia bắt góc đó”, hoa hậu viết.
Trang phục, vẻ ngoài khi chơi thể thao của nữ giới luôn là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội Việt Nam và các quốc gia khác. Các vận động viên, người chơi nữ thường bị chỉ trích vì mặc đồ hở hang, hướng sự chú ý vào hình thể hoặc chăm chút vẻ ngoài quá mức khi ra sân thi đấu. Trong khi một số im lặng trước làn sóng chỉ trích, nhiều vận động viên chuyên nghiệp từng lên tiếng phản pháo.
Bên cạnh trang phục, Mai Phương Thúy cũng đầu tư cho dụng cụ luyện tập, chơi tennis. Cô không ngại chi tiền mua vợt, cho thấy sự yêu thích với bộ môn này. Các mẫu vợt của hoa hậu đều sở hữu màu sắc, hoạ tiết tương đối ăn nhập với váy áo, giúp người mặc trở nên nổi bật hơn khi ra sân.
