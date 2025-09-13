Trào lưu đến sân golf 'săn' hàng lưu niệm

Từng bị coi là môn thể thao dành cho giới nhà giàu, golf giờ đây thu hút cả Gen Z, kéo theo trào lưu “săn logo” với áo, mũ hay bóng in logo của sân.

Golf đang trở lại mạnh mẽ tại Mỹ với 545 triệu lượt chơi trong năm 2025, con số cao nhất từ trước đến nay theo thống kê của National Golf Foundation. Ngay cả Gen Z (sinh năm 1997-2012), vốn từng thờ ơ vì cho rằng đây là môn thể thao “của người lớn tuổi và nhà giàu”, nay cũng bắt đầu bị cuốn hút. Từ đó, áo polo golf dần trở thành món đồ thể hiện phong cách và khát vọng của nhiều bạn trẻ.

Nắm bắt trào lưu, các sân golf và câu lạc bộ không chỉ kinh doanh dịch vụ chơi golf mà còn đẩy mạnh bán đồ lưu niệm in logo, càng hiếm, càng được săn lùng, theo Business Insider.

Cơn sốt sưu tầm đồ lưu niệm golf

Trước đây, cửa hàng bán lẻ tại các sân golf, thường gọi là “pro shop”, do các huấn luyện viên quản lý. Doanh thu từ cửa hàng này từng là một phần thù lao của họ. Tuy nhiên, từ giữa thập niên 1980 đến 2000, khi bùng nổ xây dựng sân golf tại Mỹ, thị trường trở nên bão hòa.

Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 càng khiến các câu lạc bộ phải tìm cách xoay sở. Nhiều nơi đã chuyển hướng, đưa các chuyên gia bán lẻ vào quản lý pro shop, biến các cửa hàng thành cỗ máy kiếm tiền. Theo Hiệp hội Các nhà Bán lẻ Golf (Association of Golf Merchandisers), các cửa hàng này hiện mang về doanh thu hơn 1 tỷ USD mỗi năm.

“Trong thời đại mua sắm online thống trị, cửa hàng vật lý tại câu lạc bộ vẫn mang lại trải nghiệm chân thực, cho phép khách hàng có thể chạm, cảm nhận sản phẩm”, Patrick Casey, Chủ tịch Hiệp hội và sáng lập Casey’s Club Consulting, nhận định.

Những chiếc logo bé nhỏ in trên áo polo, bóng golf hay mũ lưỡi trai đang mang về hàng tỷ USD cho các câu lạc bộ. Ảnh minh họa: Sun Valley Resort.

Tuy nhiên, doanh thu từ cửa hàng không phải là nguồn thu chính của các câu lạc bộ.

Theo Jeffrey Davis, Giám đốc điều hành Fairway Advisors, một công ty môi giới và tư vấn sân golf, phí thành viên, phí chơi hàng ngày, dịch vụ ăn uống và phí thuê xe điện luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn. Dù vậy, bán lẻ không chỉ mang lại doanh thu, mà còn là công cụ tiếp thị hiệu quả.

CEO cho biết những sân golf mới xây hiện nay rất chú trọng đến logo bởi khả năng lan tỏa thương hiệu. Bỏ qua cơ hội này, theo ông, là một sai lầm lớn. Thậm chí, một số câu lạc bộ từng thay đổi logo đã quay về thiết kế ban đầu để khơi gợi nét hoài cổ và giá trị lịch sử.

Nguồn thu 'trên trời rơi xuống'

Trong số khoảng 16.000 sân golf tại Mỹ, có khoảng 500 câu lạc bộ tư nhân và khu nghỉ dưỡng cao cấp đang dẫn đầu xu hướng “logo-mania”, cuồng nhiệt sưu tầm các sản phẩm có logo từ thương hiệu danh tiếng.

“Những sân này tạo ra doanh thu đáng kể nhờ các sản phẩm gắn logo độc quyền", một chuyên gia trong ngành chia sẻ. Khi các sân golf cải tạo cơ sở vật chất, họ không quên nâng cấp cửa hàng.

Từ chỗ bị xem là môn thể thao của giới giàu, golf nay thu hút cả Gen Z. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Một cửa hàng pro shop được đầu tư chỉn chu không chỉ là chỗ để hội viên mua đồ với giá tốt, mà còn là nơi họ có thể “khoe khéo” với bạn bè. Với khách đến chơi một lần, giá có thể khá cao, nhưng những món đồ in logo riêng của sân golf thường khiến họ khó lòng bỏ qua. Thậm chí nếu quên mang bóng, khách hàng sẽ phải mua bóng tại sân với mức giá đắt đỏ hơn.

Để bắt kịp trào lưu sưu tầm logo, nhiều câu lạc bộ đang mở rộng sang thương mại điện tử, giúp giảm áp lực lưu kho và cho phép khách mua sắm từ xa.

Tuy vậy, nó cũng có thể làm “lung lay” một luật ngầm trong giới golf: không nên mặc đồ in logo của sân mà bạn chưa từng chơi. Dù vậy, theo Davis, với những câu lạc bộ biết khai thác tốt mảng bán lẻ, đây đúng là nguồn thu “trên trời rơi xuống”.

Golf ở Mỹ đang trong giai đoạn hưng thịnh và trào lưu săn logo là một phần quan trọng của làn sóng này.

“Giống như đi Disney, ai cũng muốn mua vài món quà mang về,” một chuyên gia ví von.