Sân golf không còn là đặc quyền xa xỉ?

Nhiều khu chung cư tại Mỹ tận dụng cơ hội đưa máy mô phỏng golf hiện đại vào tiện ích, mang sân cỏ huyền thoại đến ngay cửa nhà cư dân.

Trong những năm đầu thế kỷ 21, golf từng chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về độ phổ biến tại Mỹ. Khoảng 1.200 sân golf trên toàn quốc đã phải đóng cửa, từ năm 2003 đến 2018, lượng người chơi golf giảm mạnh tới 6,8 triệu người. Các chuyên gia lo ngại về tương lai của môn thể thao này, theo Forbes.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 cùng khuyến nghị giãn cách xã hội đã thay đổi cục diện. Việc ra ngoài chơi golf trên những sân cỏ rộng lớn trở thành lựa chọn lý tưởng, kéo theo sự bùng nổ trở lại của môn thể thao này.

Nhu cầu chơi golf tăng không chỉ ở sân cỏ truyền thống mà còn lan sang các trải nghiệm mô phỏng như TopGolf, X-Golf hay các sân tập phát bóng.

Golf simulator (mô phỏng chơi golf trong nhà) cho phép người chơi “dạo” qua các sân golf huyền thoại bằng công nghệ 3D, biến không gian này thành điểm hẹn giải trí, tụ tập bạn bè hay tổ chức sự kiện.

Nắm bắt xu hướng, các chủ đầu tư bất động sản nhanh chóng biến tiện ích này thành “điểm cộng” trong danh mục tiện nghi, giúp cư dân luyện tập hoặc chơi golf mà không cần đặt lịch trước.

Khi mùa golf ngoài trời chỉ kéo dài vài tháng, trải nghiệm golf trong nhà cho phép người chơi trải nghiệm quanh năm không cần lo thời tiết. Ảnh minh họa: Jutharat Pinyodoonyachet/The New York Times.

Đưa sân golf về ngay cửa nhà

Tại Brookfield (tiểu bang Wisconsin, Mỹ), Wingspan Development Group đã tận dụng vị trí đắc địa của khu chung cư The Ruby tại Brookfield Square, nằm ngay sát 2 sân golf danh tiếng Brookfield Hills Golf Club (54 năm tuổi) và Westmore Country Club, một trong những câu lạc bộ golf tư nhân hàng đầu nước Mỹ.

Để đảm bảo cư dân có thể chơi golf quanh năm bất chấp thời tiết, khu chung cư 231 căn hộ này được trang bị một máy mô phỏng golf hiện đại.

“Ở Wisconsin, mùa golf ngoài trời chỉ kéo dài khoảng 7 tháng, nên việc bổ sung tiện ích trong nhà như golf simulator giúp cư dân duy trì đam mê cả năm, Jason Macklin (Mỹ), Phó chủ tịch Wingspan Development, cho biết.

Optima, Inc., công ty kiến trúc và phát triển bất động sản hoạt động tại Chicago (tiểu bang Illinois, Mỹ) và khu vực Thung lũng Mặt Trời (tiểu bang Arizona, Mỹ), cũng tích hợp golf simulator vào nhiều dự án.

Tại Optima Verdana ở Wilmette (tiểu bang Illinois) và Optima Lakeview ở Chicago, máy mô phỏng golf được bố trí cùng với sân bóng rổ và sân pickleball trong nhà. Trong khi đó, tại Optima Signature ở khu dân cư Near North Side (Chicago), tiện ích này được kết hợp với sân bóng rổ, sân bóng quần và sân bocce.

Ở Arizona, cư dân Optima Kierland 7190 như Morris Lippert cho biết anh dùng simulator 1-2 lần/tuần để luyện tập xen kẽ giữa những vòng đấu ở câu lạc bộ.

Golf không còn là đặc quyền xa xỉ

Không chỉ có máy mô phỏng trong nhà, khu chung cư Apex 41 ở Lombard (tiểu bang Illinois), do RMK Management quản lý, còn sở hữu cả một sân tập phát bóng ngoài trời.

Phòng chờ thể thao Tee Box Sports Lounge tại The 87. Ảnh: @the87nd/IG.

“Máy mô phỏng golf giúp cư dân rèn luyện kỹ năng chơi và giao lưu quanh năm. Còn các tiện ích đơn giản như sân tập phát bóng ngoài trời tiện lợi cho cư dân muốn luyện tập kỹ năng ngắn trong không khí trong lành mà không cần đến sân ngoài trời”, Diana Pittro (Mỹ), Phó Chủ tịch Điều hành của RMK Management, nhận định.

Xu hướng golf cũng len lỏi vào phân khúc nhà ở sinh viên. The 87, khu nhà ở sinh viên mới xây gần Đại học Notre Dame ở South Bend (tiểu bang Indiana, Mỹ), thiết kế hẳn phòng chờ thể thao Tee Box Sports Lounge với máy mô phỏng golf, TV phát sóng các sự kiện thể thao và trò chơi bóng rổ pop-a-shot.

Không chỉ sinh viên, nhân viên tòa nhà cũng thường xuyên lui tới khu vực này khi rảnh lịch đặt.

Với đà thăng hạng của golf, các khu dân cư được dự đoán sẽ tiếp tục bổ sung những tiện ích liên quan không chỉ nâng cao trải nghiệm sống mà còn mang lại sự tiện nghi và cơ hội giao lưu cho cư dân.