Huyền Baby mắc lỗi

#1. Quỳnh Anh Shyn - 9/10 điểm: Quỳnh Anh Shyn gây ấn tượng với thiết kế lấy ý tưởng từ nghề đồng nát trong bộ sưu tập tốt nghiệp Xuân/Hè 2025 của Célianne Nhatlam. Những món đồ truyền thống cách tân bao gồm yếm, áo khoác cột kiểu tứ thân và chân váy dài. Tông màu chủ đạo là nâu đồng, xanh rêu, xanh denim và cam gạch, gợi liên tưởng đến sự phản chiếu của ánh sáng mặt trời lên phế liệu cũ kỹ. Ảnh: @quynhanhshyn_.

Chất liệu công nghiệp giả lập như denim cũ, vải bố, vải nhung kết hợp với kỹ thuật xử lý bề mặt như nhuộm gỉ sét, đắp vải, đính kết, in loang, dát đồng truyền tải thành công ý đồ của nhà thiết kế. Diện trang phục mang nhiều lớp ý nghĩa, gắn liền với văn hóa, cuộc sống của con người Việt Nam, Quỳnh Anh Shyn lựa chọn layout makeup, kiểu tóc, thần thái đậm chất Á Đông, ghi điểm với tạo hình này. Ảnh: @quynhanhshyn_.

#2. Nàng Mơ - 8/10 điểm: Nàng Mơ diện trang phục truyền thống đón Trung thu sớm. Tín đồ thời trang này khoác lên mình thiết kế đỏ rực, bổ sung hoạ tiết liên quan đến Trung thu như cá chép, áng mây. Các chi tiết như cổ và tay áo tạo hiệu ứng bay, gợi liên tưởng đến hình ảnh vây cá. Nàng Mơ lựa chọn kiểu tóc tết truyền thống và layout makeup sử dụng tông đỏ chủ đạo, thể hiện sự ăn nhập, đồng nhất với trang phục. Sự tương phản giữa màu sắc trang phục, lớp trang điểm và phối cảnh cũng góp phần tạo ra ấn tượng thị giác mạnh mẽ. Ảnh: @nangmothantho.

#3. Nguyễn Cao Kỳ Duyên - 7/10 điểm: Kỳ Duyên hưởng ứng mùa bikini hè năm nay với set đồ bơi táo bạo. Cô diện bộ bikini 2 mảnh, bao gồm áo ngực không dây và quần bơi tam giác tí hon. Set bikini in họa tiết da động vật thịnh hành trong mùa mốt hè năm nay, mang sắc đỏ quyến rũ, nồng nhiệt. Bộ đồ bơi tí hon phần nào giúp người mặc khoe trọn vẹn làn da nâu khỏe khoắn và đường cong cơ thể sexy. Kỳ Duyên bổ sung thêm chân váy trong suốt lấp lánh, thực hiện kiểu tóc ướt nước, theo đuổi trào lưu mermaidcore. Nhìn chung, người mặc hoàn toàn ghi điểm với sự lựa chọn trang phục đi biển này. Ảnh: @lupita.ader.

#4. Huyền Baby - 6/10 điểm: Tuần qua, Huyền Baby diện các thiết kế nằm trong bộ sưu tập Thu/Đông 2025 của nhà mốt Fendi. Cô hưởng ứng xu hướng mob wife (ăn mặc như vợ hoặc người tình của trùm mafia) thịnh hành từ năm ngoái với chiếc áo khoác lông ấm áp. Tuy nhiên, Huyền Baby mắc lỗi đáng tiếc khi phối loạt item thiếu liên quan về mặt chất liệu, kiểu dáng trong cùng một outfit. Cô diện chiếc váy ngắn tay cổ polo chất liệu dệt kim, bổ sung chi tiết vải ren trắng, khoác áo lông ra phía ngoài, đeo dây lưng và xách túi da. Dù bộ đồ thể hiện sự đồng nhất ở mặt màu sắc, sự lộn xộn về chất liệu, phương pháp xếp lớp trong khâu phối đồ vẫn khiến người mặc mất điểm. Ảnh: @huyenbaby89.

#5. Emma Nhất Khanh - 5/10 điểm: Emma Nhất Khanh mắc lỗi tham chi tiết khi diện bikini đi biển. Cô mặc set đồ bơi màu trắng tinh khôi, bao gồm áo ngực dạng vỏ sò bổ sung viền ren và quần bơi cột dây đồng bộ. Tín đồ thời trang này bổ sung thêm áo khoác ren xuyên thấu mang hoạ tiết hoa nhí và chân váy đính hoa 3D. Outfit thừa chi tiết, thiếu điểm nhấn này phân tán sự chú ý của người đối diện khi quan sát. Emma Nhất Khanh còn đeo vòng cổ nhựa, gài hoa lên mái tóc, khiến tổng thể thêm phần rối mắt. Ảnh: @feifeikhanh.

Newsfeed Rate là series chấm điểm outfit của các fashionista, influencer trong lĩnh vực thời trang thông qua hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Dựa vào những tấm hình đăng tải trên trang cá nhân của các tín đồ thời trang, chúng tôi đưa ra số điểm, đánh giá, bình luận về trang phục, phụ kiện và makeup được sử dụng

Trong khi phần lớn outfit chơi tennis của hoa hậu vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa phù hợp với hoạt động thể thao, một số lựa chọn trang phục của cô lại bị chỉ trích vì sexy quá mức.

Những chiếc túi Chanel, Dior trong "Gió Ngang Khoảng Trời Xanh" bị đánh giá là kém sang, không thể hiện được sự quý phái như các mẫu Hermès ở bản gốc.

Tạo hình trên một sân khấu ca nhạc của Sơn Tùng M-TP đón đầu trào lưu "quý tộc". Đây là xu hướng ăn mặc, nói chuyện gây chú ý trên MXH gần đây.

Tái thương mại trong ngành thời trang

Cuốn Thế giới không rác thải của Ron Gonen mời gọi độc giả tham gia vào bảo vệ môi trường, vì một tương lai bền vững và thịnh vượng, đề cao giá trị lâu dài. Ở đó, tác giả chỉ ra rằng thuật ngữ tái chế hóa học đang chỉ một quy trình mới rất thú vị có thể phá vỡ sợi vải trở về các thành phần hóa học cơ bản, từ đó trở thành một nguồn tuần hoàn để tạo ra các sợi vải mới.