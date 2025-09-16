Đám cưới lần 2 của 'rich kid miền Tây' sinh năm 2001

Đầu tháng 9, “rich kid miền Tây” Trần Huỳnh Giao (sinh năm 2001) tổ chức đám cưới xa hoa, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Cô kết đôi cùng chú rể Huỳnh Phát. Đây là đám cưới lần thứ 2 của cặp đôi, được cô dâu miêu tả là “giấc mơ thành hiện thực”. Theo chia sẻ của Huỳnh Giao, đây là tiệc cưới nhà trai, diễn ra sau đám nhà gái hơn một năm. Về câu chuyện đặc biệt này, cô hóm hỉnh chia sẻ: “Có lẽ chuyện này chỉ riêng em”.