Đám cưới lần 2 của 'rich kid miền Tây' sinh năm 2001

Đầu tháng 9, “rich kid miền Tây” Trần Huỳnh Giao (sinh năm 2001) tổ chức đám cưới xa hoa, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Cô kết đôi cùng chú rể Huỳnh Phát. Đây là đám cưới lần thứ 2 của cặp đôi, được cô dâu miêu tả là “giấc mơ thành hiện thực”. Theo chia sẻ của Huỳnh Giao, đây là tiệc cưới nhà trai, diễn ra sau đám nhà gái hơn một năm. Về câu chuyện đặc biệt này, cô hóm hỉnh chia sẻ: “Có lẽ chuyện này chỉ riêng em”.
Tiệc cưới sử dụng tông đỏ chủ đạo. Đỏ vốn là màu sắc tượng trưng cho tình yêu, sự gắn kết và đam mê cháy bỏng. Màu đỏ vừa quyến rũ vừa bí ẩn được sử dụng để trang trí sân khấu, bàn tiệc, đồng thời xuất hiện trên hoa cưới. Cô dâu xuất hiện với tạo hình cổ điển, vừa gợi cảm vừa ma mị trong ngày vui. Tại sảnh chào khách, Huỳnh Giao diện váy cưới cúp ngực, bổ sung tùng xoè lớn, hóa thân thành nàng công chúa như bước ra từ truyện cổ tích.
Khi bước vào sân khấu chính, cô lại diện một thiết kế ren cổ điển, đội khăn voan và đeo găng tay opera đồng bộ. Ren vốn là chất liệu quen thuộc trong thời trang cưới, thể hiện sức sống mãnh liệt, đem đến tạo hình cổ điển, không lỗi mốt cho các cô dâu trong ngày vui. Huỳnh Giao khéo léo bổ sung trang sức ngọc trai, gia tăng điểm nhấn, khả năng bắt sáng cho tổng thể. Ngọc trai cũng thể hiện sức sống vượt thời gian, đặc biệt ăn nhập với váy cưới ren.
Sánh bước bên cạnh cô dâu Huỳnh Giao, chú rể Huỳnh Phát cũng diện set trang phục cổ điển, chỉn chu, phù hợp với ngày trọng đại. Anh phối sơ mi trắng với set suit đen, bổ sung nơ cổ, hoàn thiện bộ đồ với giày Tây. Kiểu tóc vuốt gọn gàng cũng góp phần hoàn thiện vẻ ngoài lịch lãm của chú rể.
Tiệc cưới lần thứ 2 của cặp đôi diễn ra trong không gian Invita Palace Phan Thiết. Theo thông tin trên trang cá nhân, đây cũng là đơn vị kinh doanh của vợ chồng trẻ. “Sau 1,5 năm chờ đợi, Invita Palace Phan Thiết ra đời để chúng em có thể trở thành cặp đôi hạnh phúc đầu tiên bước vào lễ đường do chính mình tạo nên. Như lời hứa của anh: ‘Bé Giao ráng đợi nhé, đợi ngôi nhà hạnh phúc xong rồi anh đón em về làm công chúa’. Và hôm nay, giấc mơ ấy đã thành hiện thực”, Huỳnh Giao viết trên trang cá nhân.
Đám cưới đầu tiên của cặp đôi diễn ra hồi đầu năm ngoái. Khi chia sẻ ảnh cưới lên mạng xã hội, “rich kid” sinh năm 2001 cho biết chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn ở tuổi 22. Ban đầu, cô bất ngờ khi chuyện tình yêu của mình diễn ra quá nhanh. Tuy nhiên, Huỳnh Giao khẳng định: “Khi yêu đúng người, mọi thứ đều hoàn hảo! Không trở ngại, không bất trắc. Chỉ có tình yêu”.
Lễ vu quy hồi năm 2024 của cặp đôi cũng được tổ chức theo phong cách miền Tây. Trong đó, hoạt động rước dâu diễn ra bằng tàu bè. Cổng chào cũng được trang trí bằng cây cỏ của vùng sông nước. Trong lễ vu quy, cặp đôi nhận vàng và tiền mặt từ người thân, bạn bè. Đây cũng là quà cưới đặc trưng tại vùng này. Cô dâu Huỳnh Giao đeo kiềng, lắc tay vàng, bổ sung nhẫn kim cương, tiếp tục khẳng định biệt danh “rich kid”.
Sau đám cưới, cặp đôi liên tục thực hiện các chuyến du lịch trong và ngoài nước, tận hưởng cuộc sống tân hôn. Cụ thể, đôi vợ chồng trẻ check-in ở Trung Quốc, Thái Lan, đồng thời thực hiện các kỳ nghỉ dưỡng trong các resort hạng sang bên bãi biển Việt Nam. Huỳnh Phát cũng thường xuyên thực hiện những bữa tối lãng mạn, tặng hoa cho vợ nhân dịp đặc biệt, hâm nóng tình cảm lứa đôi.
