Đặng Văn Lâm chúc mừng sinh nhật bà xã lớn hơn 2 tuổi

Thủ môn sinh năm 1993 chia sẻ khoảnh khắc tình cảm bên vợ Yến Xuân trong ngày đặc biệt, thu hút nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Văn Lâm tình cảm bên Yến Xuân, kèm lời chúc ngắn gọn, thu hút nhiều bình luận chúc phúc. Ảnh: Dang Van Lam/FB.

Trên trang cá nhân, thủ môn Đặng Văn Lâm vừa chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên vợ, huấn luyện viên thể hình (PT) Bùi Thị Yến Xuân (sinh năm 1991), kèm lời chúc: “Chúc mừng sinh nhật vợ yêu”.

Trong bức ảnh, cả hai ngồi tại bàn tiệc ấm cúng, phía sau là ánh đèn vàng lung linh. Văn Lâm diện vest sáng màu, tựa đầu vào vai vợ, trong khi Yến Xuân rạng rỡ trong chiếc váy quây trắng. Đây là hình ảnh trong lễ cưới của cặp đôi, nhận về nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Cùng trong tháng 8, nhân dịp sinh nhật Văn Lâm (13/8), nữ PT sinh năm 1991 cũng đăng tải đoạn video chúc mừng chồng với lời nhắn: “Chúc mừng sinh nhật chồng; ba Gấu; người yêu em. Thật may mắn khi kiếp sống này được gặp anh”. Video là tập hợp những khoảnh khắc đời thường của nam thủ thành, từ công việc, du lịch đến khoảnh khắc sinh hoạt tại nhà, thể hiện sự đồng hành và gắn bó của hai vợ chồng.

Đây cũng là năm đầu tiên thủ thành lai Việt-Nga đón sinh nhật bên gia đình nhỏ. Trong ảnh kỷ niệm, anh giản dị đứng bên vợ và con trong nhà, cùng nhau chúc mừng tuổi mới.

Hồi tháng 2, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng, đặt biệt danh là “bé Gấu”. Kể từ đó, thủ môn sinh năm 1993 luôn tranh thủ thời gian rảnh để chăm sóc con, đồng thời cùng vợ đưa bé đi du lịch, thăm người thân. Anh từng khẳng định gia đình chính là chỗ dựa tinh thần giúp cân bằng giữa sân cỏ và đời sống riêng.

Thủ thành tuyển Việt Nam chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ và con đầu lòng trong ngày sinh nhật. Ảnh: Dang Van Lam/FB.

Với Yến Xuân, hành trình làm mẹ được cô chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, từ việc chăm con đến quá trình lấy lại vóc dáng. Cô từng gây chú ý khi giảm hơn 11 kg chỉ sau 22 ngày sinh nở, vẫn giữ hình ảnh khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng, như một hình mẫu người vợ, người mẹ hiện đại.

Tháng 7 năm ngoái, sau 6 năm hẹn hò, Văn Lâm và Yến Xuân chính thức về chung một nhà bằng lễ cưới riêng tư tại Nha Trang. Chỉ hơn 20 khách mời là người thân và bạn bè thân thiết có mặt. Hôn lễ mang dấu ấn giao thoa văn hóa Nga-Việt, trong đó có nghi thức bánh mì và muối, biểu tượng chúc phúc truyền thống của Nga.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2018. Trong suốt 6 năm, họ chọn giữ kín mối quan hệ, ít chia sẻ công khai. Tuy nhiên, những hình ảnh hiếm hoi từng xuất hiện cũng đủ để khẳng định sự gắn bó. Sau khi kết hôn, cả hai thoải mái hơn trong việc chia sẻ khoảnh khắc đời thường.

Nếu trên sân cỏ, Đặng Văn Lâm gắn liền với hình ảnh thủ môn mạnh mẽ và tập trung, thì trong đời sống thường ngày, anh lại giản dị và tình cảm. Những khoảnh khắc bế con, chăm sóc vợ hay mua sắm cho gia đình được chia sẻ khiến người hâm mộ thêm phần yêu mến.

Hiện tại, Văn Lâm là thủ môn thuộc biên chế Phù Đổng Ninh Bình và là thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vợ anh, Yến Xuân, đang hoạt động với vai trò huấn luyện viên thể hình tự do và là một KOL có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.