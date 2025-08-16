Bức ảnh kỷ niệm 2 năm yêu nhau của Louis Phạm gây tranh cãi

Trong bộ ảnh kỷ niệm 2 năm yêu nhau, bạn trai có hành động thân mật quá mức với Louis Phạm. Cặp đôi tiếp tục gây ồn ào trên mạng xã hội.

Louis Phạm và Paul Lê liên tục gây tranh cãi. Ảnh: @louispham203.

Ngày 13/7, TikToker Louis Phạm thu hút sự chú ý khi thông báo quay lại với bạn trai Paul Lê sau một thời gian “đường ai nấy đi”. Sau đó, cặp đôi liên tục xuất hiện cùng nhau, có những hành động tình tứ, thân mật, khiến cộng đồng mạng ngại ngùng.

Cụ thể, trong những bức hình kỷ niệm 2 năm yêu nhau đăng hồi cuối tháng 7, bạn trai Việt kiều không ngại đặt tay lên vòng 3 của cựu VĐV thể dục dụng cụ. Bức hình được thực hiện trong không gian riêng tư, song lại xuất hiện trên không gian mạng.

Bài đăng nhận về những luồng ý kiến trái chiều, đặc biệt trong thời gian gần đây khi bức ảnh bị lan truyền trên mạng xã hội. Trong khi nhiều người dùng chỉ trích bàn tay kém duyên của Paul Lê, số khác lại cho rằng đây là hành động bình thường của những người đang yêu.

Louis Phạm có mối tình ồn ào với bạn trai Việt kiều. Ảnh: @louispham203.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu cặp đôi thị phi này vướng ồn ào về việc thực hiện những hành động, cử chỉ thân mật quá mức.

Trước đó, Louis Phạm và bạn trai từng bị chỉ trích vì tạo dáng nhạy cảm khi cùng tham dự một đám cưới. Cộng đồng mạng cho rằng hành động này mang tính chất riêng tư, không phù hợp để thực hiện trong ngày trọng đại của người khác.

Sau 7 tháng chia xa, cả 2 chính thức quay lại vào giữa năm nay. “Đã 7 tháng trôi qua kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Khi vừa nhìn thấy nhau, cả hai cùng chạy thật nhanh và ôm chầm lấy nhau, như thể chưa từng có một ngày xa cách”, cô viết.

Mối tình hợp - tan của Louis Phạm luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài đăng của hot girl này, nhiều khán giả để lại bình luận chúc mừng quyết định tái hợp của bộ đôi sau hơn nửa năm xa cách.

Vào ngày 5/4, cựu VĐV thể dục dụng cụ từng công bố kết thúc mối tình với người yêu Việt kiều. Theo đó, cô cho biết không dừng lại vì người thứ ba hay hai bên gia đình. “Chúng mình đã dừng lại như bao cặp đôi khác. Đây không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng chúng mình tin rằng đó là điều tốt nhất cho cả hai vào thời điểm này”, Louis Phạm viết trong nhóm kín dành cho người hâm mộ.

Louis Phạm và bạn trai Việt kiều công khai mối quan hệ thông qua hình ảnh chụp chung từ năm ngoái. Trong thời gian hot girl thể dục dụng cụ bị tố sống “phông bạt”, Paul Lê vẫn ở bên, đồng hành cùng bạn gái.

Anh cùng nửa kia tham dự đám cưới, tận hưởng các kỳ nghỉ lễ trong năm. Đáng chú ý, bạn trai là người ủng hộ, khuyến khích Louis Phạm quay trở lại sử dụng mạng xã hội sau một thời gian “ở ẩn” vì lùm xùm cá nhân.