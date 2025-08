Vũ công sinh năm 2005 bị đồn là 'người thứ 3'

Mi Nga (sinh năm 2005) được biết đến với vai trò vũ công, từng trình diễn với Wren Evans trên sân khấu ca nhạc. Trước khi ồn ào tình cảm với giọng ca Loi Choi diễn ra, cô là thành viên thuộc tổ đội dancer Last Fire Crew. Khi hình ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc hẹn hò của cặp đôi Wren Evans và Mi Nga được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, fanpage Last Fire Crew cũng chính thức đăng bài cho biết nữ dancer đã rút khỏi tổ đội vào ngày 17/5. Đội nhóm này cũng yêu cầu nữ dancer gỡ tên Last Fire trên trang cá nhân, khẳng định không chịu trách nhiệm với các thông tin liên quan đến Mi Nga.