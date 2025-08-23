Louis Vuitton gây tranh cãi khi bán son xa xỉ hơn 160 USD

La Beauté, bộ sưu tập mỹ phẩm đầu tay của Louis Vuitton, gây chú ý vì mức giá cao hơn nhiều so với đối thủ, khiến nhiều tín đồ làm đẹp tranh cãi về sự xứng đáng.

"Huyền thoại giới makeup" Pat McGrath (bên phải) là người đứng sau bộ sưu tập làm đẹp mới của Louis Vuitton. Ảnh: Louis Vuitton.

Trong căn hộ trên tầng 4 cửa hàng flagship của Louis Vuitton (LV) tại London (Anh), một “kho báu” mỹ phẩm vừa được giới thiệu: 55 thỏi son, 10 son dưỡng và 8 bảng phấn mắt trong bộ sưu tập làm đẹp đầu tiên mang tên La Beauté, theo Financial Times.

Tuy nhiên, thương hiệu làm đẹp xa xỉ này lại không nhận được sự đón nhận nhiệt thành từ phía người tiêu dùng.

Mức giá gây tranh cãi

Đứng sau dự án La Beauté là Pat McGrath, huyền thoại trang điểm từng cộng tác với John Galliano, Alexander McQueen và gắn bó cùng Louis Vuitton hơn 20 năm. Bà được tôn vinh là “mẹ của ngành make-up”, sở hữu 6 triệu người theo dõi trên Instagram và là nghệ sĩ trang điểm đầu tiên được phong tước Dame tại Anh.

Với vai trò giám đốc sáng tạo mỹ phẩm LV, McGrath đặt mục tiêu tạo ra những món đồ “ai cũng muốn sở hữu”, với bảng màu đa dạng phù hợp mọi tâm trạng.

Bộ sưu tập gây ấn tượng bởi thiết kế sang trọng của Konstantin Grcic với bao bì mạ vàng, họa tiết hoa monogram đặc trưng. Son có hai chất lì và satin, bảng màu trải dài từ đỏ rực đến nude trầm, phấn mắt gồm bốn biến thể tông màu kèm highlight lấp lánh. Người dùng thậm chí có thể bấm nút LV trên đế son để đổi sắc.

Sau thành công nước hoa năm 2016, Louis Vuitton mất 5 năm chuẩn bị cho La Beauté. Trong bối cảnh doanh số thời trang, đồ da của LVMH giảm sút, mỹ phẩm trở thành mảnh ghép chiến lược mới.

Hãng hướng đến phát triển bền vững với bao bì thay lõi, giảm nhựa và thử nghiệm trên nhiều tông da để đảm bảo tính đa dạng. Một số sản phẩm còn gắn liền với dấu ấn lịch sử, như thỏi Rose Eugénie tri ân Hoàng hậu Eugénie - vị khách hàng đầu tiên của LV.

Với mức giá mỹ phẩm cao ngất ngưỡng, LV tiếp tục tham vọng "đóng đinh" vị thế tại phân khúc hàng xa xỉ. Ảnh: Louis Vuitton.

La Beauté mở bán tại Trung Quốc từ ngày 20/8 và trực tuyến toàn cầu từ 25/8. Son môi có giá 160 USD (hơn 4,2 triệu đồng), gần gấp đôi Hermès ( 80 USD ) và vượt qua Clé de Peau Beauté ( 113 USD ), vốn từng giữ danh hiệu son cao cấp nhất, theo The Wall Street Journal. Phấn mắt giá 250 USD , trong khi túi đựng son 470 USD , hộp son tới 2.865 USD , bộ cọ 1.155 USD .

Khác với Chanel hay YSL Beauté vốn định giá thấp hơn mảng thời trang để mở rộng khách hàng, Louis Vuitton chọn hướng đi ngược lại: duy trì cấu trúc giá cao ở mọi danh mục, nhắm thẳng vào nhóm khách hàng giàu có.

Sang trọng nhưng chưa vượt trội

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định mức giá và tính độc quyền chưa chắc đảm bảo thành công. Louis Vuitton bước vào thị trường mỹ phẩm màu trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại: Coty, L’Oréal và Estée Lauder (ELC) đều ghi nhận doanh số sụt giảm do ảnh hưởng của hàng nhái và tâm lý thắt chặt chi tiêu. Ở chiều ngược lại, Puig vẫn tăng trưởng 10,5% trong nửa đầu 2025 nhờ đổi mới từ Charlotte Tilbury và nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ.

Dù vậy, theo The Wall Street Journal, Louis Vuitton vẫn có lợi thế nhờ hệ sinh thái LVMH, tập đoàn đứng sau Dior và Benefit Cosmetics. Việc phân phối trước mắt chỉ giới hạn tại cửa hàng LV để kiểm soát hình ảnh, nhưng về lâu dài, hãng có thể phải mở rộng sang bách hóa hoặc chuỗi chuyên doanh, giống như cách Hermès đã làm.

Công thức son LV chứa 85% thành phần dưỡng như axit hyaluronic, bơ hạt mỡ, sáp hoa tự nhiên. Son dưỡng hứa hẹn cấp ẩm 48 giờ. Hương thơm do Jacques Cavallier Belletrud, bậc thầy chế tác LV, sáng tạo: son màu có nốt mimosa, hoa nhài, hoa hồng; son dưỡng mùi mâm xôi bạc hà.

Dù vậy, đây đều là thành phần quen thuộc ở phân khúc cao cấp, chưa cho thấy sự vượt trội rõ ràng. Điểm khác biệt lớn nhất vẫn nằm ở thiết kế bao bì Konstantin Grcic và câu chuyện di sản thương hiệu. So với thương hiệu riêng của McGrath - Pat McGrath Labs, sự chênh lệch giá càng rõ: một thỏi son MatteTrance chỉ 39 USD , bảng mắt Mothership 128 USD .

Trong khi đó, LV định giá son 160 USD và phấn mắt 250 USD . Khoảng cách này cho thấy sự khác biệt không đến từ tay nghề hay công thức bởi McGrath vốn đã có vị trí ổn định trong phân khúc mỹ phẩm cao cấp, mà chủ yếu nằm ở sức nặng thương hiệu Louis Vuitton cùng thiết kế bao bì xa xỉ. Nói cách khác, phần “cao cấp” mà khách hàng bỏ ra là để sở hữu một biểu tượng thời trang, chứ không phải trải nghiệm chất lượng màu sắc hay độ mịn vượt trội hơn so với những gì McGrath đã làm sẵn.

Theo Gulf News, nhiều người gọi đây là sự “nuông chiều tốn kém”. Trên mạng xã hội, phản ứng khá tiêu cực. Từ Reddit đến Diet Prada đều cho rằng La Beauté gây chú ý vì mức giá hơn là chất lượng. Nhiều ý kiến mỉa mai: bỏ ra hàng trăm USD cho món mỹ phẩm vốn biến mất sau vài lần thoa là điều “vô nghĩa”.