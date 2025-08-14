Cô gái kiếm 5.000 USD mỗi vụ 'thử lòng người yêu'

Sở hữu ngoại hình gợi cảm, người mẫu chuyển giới Lana Madison (Mỹ) được nhiều phụ nữ thuê thử lòng bạn trai, với mức phí 5.000 USD cho mỗi lần thực hiện.

Lana Madison (29 tuổi, Mỹ), influencer với 76.000 người theo dõi trên mạng xã hội, đang trở thành cái tên nổi bật trong "ngành" kiểm tra lòng chung thủy. Với ngoại hình nổi bật và sự tự tin, cô được nhiều phụ nữ tin tưởng thuê để thử xem bạn trai của họ có dễ dàng "sa lưới" trước cám dỗ hay không.

“Họ nhắn tin cho tôi, yêu cầu tôi tán tỉnh bạn trai của họ để xem liệu anh ta có ngoại tình không. Và kết quả thường là nhiều người không vượt qua được thử thách. Tôi không chủ đích phá vỡ mối quan hệ của ai, nhưng khi mọi người thấy ngoại hình và công việc của tôi, họ nghĩ tôi là người hoàn hảo để kiểm tra lòng trung thành”, Madison chia sẻ với Jam Press.

Chỉ một bức selfie và biểu tượng cảm xúc, Lana Madison có thể khiến đàn ông “sa lưới”. Ảnh: @onlylanamadison/IG.

Dịch vụ của Madison không được quảng bá rầm rộ nhưng tiếng lành đồn xa. Madison tính phí khoảng 5.000 USD để “kiểm tra lòng chung thủy”. Chỉ cần thông tin mạng xã hội hoặc số điện thoại của đối tượng, Madison sẽ bắt đầu “hành động” bằng cách gửi tin nhắn hoặc hình ảnh khiêu khích.

Các đoạn hội thoại hay bằng chứng về sự phản bội sẽ được cô chụp lại và gửi cho khách hàng trong vòng vài giờ.

“Đôi khi chỉ cần một bức selfie kèm một biểu tượng cảm xúc là đủ. Tôi từng chứng kiến nhiều anh chàng hẹn gặp ngay trong đêm. Thật sự bất ngờ khi thấy họ dễ dàng ‘đổ’ đến vậy”, Madison tiết lộ.

Một khách hàng từng bật khóc khi nhận được những bằng chứng từ Madison.

“Tôi đã nghi ngờ từ lâu, nhưng tôi cần bằng chứng cụ thể”, người phụ nữ này chia sẻ. Dù câu chuyện có thể gây đau lòng, Madison tin rằng sự thật sẽ giúp phụ nữ thoát khỏi những mối quan hệ độc hại.

“Thà biết rõ còn hơn sống trong sự nghi ngờ”, cô khẳng định.

Dù bị một số người chỉ trích là can thiệp quá mức vào chuyện tình cảm của người khác, Madison nhấn mạnh rằng cô chỉ làm theo yêu cầu của khách hàng. Cô giữ mọi thứ ở mức chuyên nghiệp, không bao giờ gặp mặt trực tiếp và luôn tham khảo ý kiến khách hàng trước mọi bước đi.

“Tôi không tự ý liên lạc với bất kỳ ai. Các cô gái tìm đến tôi vì họ muốn biết sự thật và tôi hiểu điều đó”, cô nói.

“Nhiều phụ nữ nói với tôi: ‘Nếu anh ta phản bội vì cô, ít ra tôi biết gu của anh ấy cũng tốt’. Một số khác cảm ơn tôi vì đã giúp họ tránh lãng phí thời gian với những người không xứng đáng”, cô chia sẻ thêm.

Dịch vụ “thử lòng” người yêu vốn không mới, nhưng năm ngoái TikTok đã đưa hoạt động thành trào lưu. Nổi bật trong số đó là Madeline Smith (31 tuổi, Mỹ), người được xem là một trong những gương mặt thúc đẩy xu hướng này. Theo The Sun, cô nhận tới 500 yêu cầu thử lòng mỗi ngày, quảng bá dịch vụ qua website riêng và cam kết bảo mật tuyệt đối.

Bắt đầu từ việc giúp bạn bè kiểm tra bạn trai, Smith dần biến hoạt động này thành dịch vụ chính thức sau khi được vị hôn phu khuyến khích chia sẻ nhiều hơn trên TikTok. Cô cho biết nhiều phụ nữ tìm đến chỉ để có lời khẳng định rằng nghi ngờ của họ là có cơ sở, kèm bằng chứng để dứt khoát bước tiếp.