Nơi xem phim khiêu dâm nhiều nhất

Nghiên cứu mới cho thấy mức độ tìm kiếm "nội dung 18+" khác nhau rõ rệt giữa các bang tại Mỹ, với California, New York và Texas dẫn đầu danh sách.

Nghiên cứu xếp hạng bang tiêu thụ nội dung người lớn nhiều nhất nước Mỹ. Ảnh minh hoạ: Ron Lach/Pexels.

Tại thành phố không ngủ New York (Mỹ), nhiều người thực sự thức khuya để xem phim khiêu dâm. Nghiên cứu của công ty AI tạo ảnh Kalon cho thấy bang này đứng thứ 2 toàn nước Mỹ về mức độ tiêu thụ nội dung 18+, chỉ sau California.

Texas xếp ở vị trí thứ 3. Theo đại diện đơn vị thực hiện báo cáo Kalon, việc xem phim khiêu dâm là thói quen riêng tư. Dữ liệu tìm kiếm cho thấy cách người xem tiếp cận nội dung này ở mỗi nơi có sự khác biệt rõ rệt, theo New York Post.

Phim khiêu dâm định dạng hoạt hình ngày càng được ưa chuộng hơn, cho thấy xu hướng mới trong tiêu thụ nội dung người lớn. Ảnh minh hoạ: Emmanuel Edel/Pexels.

Cách đo mức độ 'nghiện' phim khiêu dâm

Để lập bảng xếp hạng, Kalon thu thập dữ liệu từ Google Keyword Planner, phân tích lịch sử tìm kiếm theo 3 nhóm chính, bao gồm tìm kiếm liên quan đến phim khiêu dâm, tìm kiếm về các thể loại khiêu dâm và tìm kiếm thể hiện sự tò mò về nội dung này.

Họ cũng sử dụng dữ liệu từ báo cáo U.S. Insights 2024 của website phim người lớn Pornhub để ước tính thời gian trung bình người dân mỗi bang dành cho việc xem phim khiêu dâm. Các chỉ số này được tổng hợp thành “Điểm tương tác với nội dung khiêu dâm” (Porn Engagement Score), vừa dùng để xếp hạng, vừa xác định thể loại phổ biến nhất ở từng bang.

Kalon ưu tiên tính toán theo tỉ lệ dân số để so sánh công bằng giữa 50 bang, đồng thời vẫn xem xét tổng lượng tìm kiếm khi cần thiết.

“Bằng cách xem xét tỉ lệ tìm kiếm, sự quan tâm đến thể loại cụ thể, các từ khóa mang tính tò mò và thời gian xem trung bình, chúng tôi có cái nhìn rõ hơn về cách mọi người tương tác với nội dung tình dục trực tuyến. Đây không phải câu chuyện đúng hay sai. Báo cáo phản ánh hành vi kỹ thuật số và mức độ thoải mái của nền văn hóa”, đại diện Kalon nói.

Nghiên cứu cũng ghi nhận sự gia tăng về mức độ quan tâm đến phim khiêu dâm hoạt hình ở nhiều bang, gợi ý xu hướng tìm kiếm những định dạng mang tính hư cấu nhiều hơn so với nội dung quay live-action (người diễn) truyền thống.

Người dân bang California và New York tiêu thụ nội dung khiêu dâm nhiều nhất, yêu thích các thể loại như hoạt hình hay đồng tình nữ. Ảnh minh hoạ: cottonbro studio/Pexels.

California và New York dẫn đầu

California đứng đầu bảng với khoảng 137.000 lượt tìm kiếm mỗi tháng liên quan đến phim khiêu dâm trên 100.000 dân. Đây là con số cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn quốc.

Bang này xếp thứ 2 về mức độ tò mò và đứng thứ 7 về thời gian xem với 10 phút 11 giây, vượt mức trung bình 9 phút 53 giây. Thể loại được tìm kiếm nhiều nhất tại đây là phim khiêu dâm hoạt hình.

New York xếp thứ 2, nhưng vượt California về lượng tìm kiếm hàng tháng với 149.000 lượt trên 100.000 dân. Thể loại phổ biến nhất tại bang này là phim khiêu dâm đồng tính nữ.

Texas và Georgia lần lượt giữ vị trí thứ 3 và thứ 4. Washington xếp thứ 5, nhưng dẫn đầu cả nước về lượng tìm kiếm trực tuyến với 150.000 lượt trên 100.000 dân.

Idaho, bang nổi tiếng với sản xuất khoai tây, đứng cuối bảng, thể hiện mức độ tương tác thấp ở mọi hạng mục. Bang này xếp áp chót về lượng tìm kiếm hàng tháng, chỉ 77.000 lượt trên 100.000 dân. Người dân Idaho ưa chuộng phim khiêu dâm đồng tính nữ, nhưng nhìn chung ít khám phá nội dung người lớn hơn so với các bang khác.

Top 10 bang ‘nghiện’ phim khiêu dâm nhất tại Mỹ:

1. California

2. New York

3. Texas

4. Georgia

5. Washington

6. Hawaii

7. Nevada

8. Illinois

9. Florida

10. Oregon