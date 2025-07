Tuổi nào dễ ngoại tình?

Lùm xùm ngoại tình của Andy Byron và Kristin Cabot chỉ ra sự hấp dẫn giữa đàn ông thành đạt và phụ nữ trung niên, phản ánh một thực tế mới.

Vụ ngoại tình của CEO Astronomer khiến đám đông phẫn nộ.

Công chúng bàn luận nhiều về vụ ngoại tình của CEO Astronomer tại buổi hòa nhạc Coldplay. Tuy nhiên, một chi tiết trong vụ bê bối kiss cam này chưa được nhắc đến. Đó là tuổi tác của cặp đôi trên.

Theo hồ sơ công khai, Andy Byron, CEO Astronomer, bước sang tuổi 50 trong năm nay. Trong khi đó, Kristin Cabot, Giám đốc nhân sự ngoại tình với ông, đang ở tuổi 52.

Vụ ngoại tình ồn ào này khiến cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của cả 2 sụp đổ. Byron chính thức mất vị trí CEO, Cabot cũng phải rời khỏi ghế Giám đốc nhân sự. Vị trí của bà vốn gắn liền với nhiệm vụ ngăn chặn những vụ ngoại tình ở chốn công sở.

Ngoại tình không còn là vấn đề mới mẻ trong xã hội, thậm chí được xem như thực tế khó tránh khỏi đối với những mối quan hệ một vợ một chồng. Tuy nhiên, vụ ngoại tình tai tiếng trên ít nhất còn diễn ra giữa 2 người trưởng thành, ở độ tuổi tương đồng, theo WSJ.

Đàn ông trung niên hấp dẫn phụ nữ cùng tuổi

Mối tình trong bóng tối này đi ngược lại với quan điểm cho rằng đàn ông thường ngoại tình với phụ nữ trẻ. Lần này, một người đàn ông trung niên gặp rắc rối vì một người phụ nữ cùng độ tuổi.

Jeff Bezos và Lauren Sanchez tổ chức đám cưới hồi tháng trước. Ảnh: @laurensanchezbezos.

Tỷ phú Jeff Bezos, khi ở tuổi 55 tuổi, cũng bị đồn đoán là có mối quan hệ ngoài luồng với Lauren Sanchez ở tuổi 49 lúc đó. Họ vừa thực hiện đám cưới xa hoa ở Italy, thu hút sự quan tâm của truyền thông, công chúng.

“Ông ấy hoàn toàn có thể kết hôn với một siêu mẫu 25 tuổi nhưng không làm thế”, một bình luận liên quan đến mối quan hệ này được ghi nhận trên mạng xã hội.

Sự nghiệp của Jeff Zucker, cựu chủ tịch CNN, sụp đổ sau khi để lộ mối quan hệ với đồng nghiệp Allison Gollust, khi ông 56 tuổi và bà 49 tuổi. Cả 2 đều độc thân khi đó và đến nay vẫn hẹn hò.

Hai người dẫn chương trình Good Morning America, Amy Robach và T.J. Holmes, cũng khiến show lao đao vào năm 2022 khi thông tin họ ngoại tình bị phát tán. Khi đó, Robach ở tuổi 49 tuổi và Holmes bước sang tuổi 45. Theo lời họ, cả 2 đã ly thân tại thời điểm đó. Hiện nay, họ có một podcast chung.

Bỏ qua sự sai trái của hành vi ngoại tình, những mối quan hệ tình cảm này cho thấy đàn ông giàu có, quyền lực, ở tuổi trung niên, không chỉ bị thu hút bởi những cô gái trẻ trung, nóng bỏng. Họ vẫn bị hấp dẫn bởi phụ nữ ở cùng độ tuổi.

Sự hấp dẫn của phụ nữ trung niên

Các nhà trị liệu cho biết những cuộc ngoại tình giữa các “đối thủ ngang cơ” khá phổ biến trong cuộc sống.

“Phụ nữ ngày nay được trao quyền về tình dục nhiều hơn trước. Chúng tôi hấp dẫn, cuốn hút hơn khi bước vào tuổi trung niên”, nhà trị liệu tình dục và mối quan hệ Tammy Nelson, tác giả các cuốn sách về ngoại tình như When You’re the One Who Cheats (tạm dịch: “Khi Bạn Là Người Ngoại Tình”), nhận định.

Theo Nelson, phụ nữ trung niên mạnh mẽ hơn về mặt cảm xúc, vì thế biết cách kết nối với đàn ông. Chuyên gia này cho biết đàn ông thường tìm kiếm sự kết nối về mặt cảm xúc khi ngoại tình.

Hình ảnh nam giới thành đạt hẹn hò với phụ nữ cùng tuổi vẫn là một làn gió mới. Đây là sự đối lập, tương phản với hình ảnh cũ kỹ về những người đàn ông trung niên khủng hoảng tuổi tác và thay vợ bằng nhân tình nóng bỏng, gợi cảm.

Byron và Cabot chắc hẳn đang cảm thấy tội lỗi. Họ cũng khiến gia đình tổn thương, xấu hổ, giờ phải lo “thu dọn đống đổ nát”.

Ngoại tình chưa bao giờ là hành vi đúng đắn về mặt đạo đức. Song, câu chuyện của CEO Astronomer phần nào phản ánh sự hấp dẫn giới tính giữa đàn ông và phụ nữ trung niên.