Bikini ngày càng 'ít vải' hơn

Đồ bơi mùa hè năm nay không chỉ ngắn hơn mà còn táo bạo hơn, với bikini lọt khe và các thiết kế khoe đường cong, cắt xẻ gợi cảm, ngày càng được khách hàng ưa chuộng.

Nhiều thương hiệu tung ra bikini thong và cheeky, ghi nhận doanh số tăng mạnh dù gây không ít tranh cãi. @chanchan.0411/IG.

Mùa hè năm nay, nếu bạn để ý đến các chương trình truyền hình thực tế như Bachelor in Paradise hay Love Island, hẳn đã nhận ra những bộ bikini ngày càng táo bạo hơn. Kiểu dáng "cheeky" (để lộ nhiều hơn) trở nên phổ biến và số lượng bikini dạng thong (bikini dây) cũng tăng đáng kể.

Xu hướng này không chỉ nằm trên màn ảnh, mà đã lan rộng ra hồ bơi, bãi biển mùa hè này.

Theo thống kê từ Google, lượt tìm kiếm cụm từ “bikini Love Island” đã tăng vọt vào đầu tháng 7. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng của các chương trình truyền hình thực tế đối với xu hướng thời trang mùa hè.

Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng đón nhận kiểu bikini thong siêu nhỏ. Nhưng với nhiều nhà thiết kế, đây lại là xu hướng không thể bỏ qua, theo Washington Post.

Đồ bơi hai mảnh cắt táo bạo

Khi Hayley Sagar (Mỹ) ra mắt thương hiệu thời trang biển Onewith vào năm 2021, cô tập trung vào các mẫu bikini có độ che phủ trung bình, phù hợp với số đông. Nhưng sau khi các thiết kế của cô xuất hiện trên mạng xã hội, phản hồi từ khách hàng lại hoàn toàn khác.

“Họ chỉ nói về thong, thong, và thong! Họ muốn biết chúng tôi có bikini dây không”, Sagar chia sẻ.

Tương tự, Elizabeth Claire Taylor (Mỹ), CEO của thương hiệu đồ bơi dành cho người ngoại cỡ Curvy Beach, cũng chứng kiến sự thay đổi trong thị hiếu khách hàng. Ban đầu, cô chỉ cung cấp các mẫu bikini cao cấp “kín đáo”. Nhưng 2 năm trước, khi ra mắt mẫu bikini “cheeky” với phần che phủ ít hơn, sản phẩm này nhanh được chú ý mạnh mẽ. Đến tháng 2, Curvy Beach lần đầu giới thiệu bikini thong và nhanh chóng “cháy hàng”.

Tuy nhiên, Taylor cũng thừa nhận rằng bikini thong không dành cho mọi người.

“Khi chuyển từ bikini che phủ nhiều sang thong, bạn sẽ phải đối mặt với những vấn đề như mụn ở vùng mông. Đó là một vùng nhạy cảm, và không phải ai cũng sẵn sàng để lộ ra”, cô giải thích.

Bikini càng ít vải, càng tôn dáng hơn. Ảnh minh họa: @matrdelaine/IG.

Isabelle McKay (Mỹ), nhà sáng lập thương hiệu Isabelle Meira, nhận thấy nhu cầu về bikini “cheeky” cao cấp tăng mạnh.

“5 năm trước, 70% sản phẩm chúng tôi bán ra là bikini che phủ toàn phần. Bây giờ, con số đó đã đảo ngược, với 70% là bikini kiểu cheeky”, McKay cho biết. Cô lý giải xu hướng này có liên quan đến sự trở lại của phong cách thời trang thập niên 80 và 90, khi bikini cao cấp và cắt hẹp được ưa chuộng. Thú vị hơn, trong khi phần bikini dưới ngày càng nhỏ, các mẫu áo tankini kín đáo lại đang trở thành xu hướng song song.

Nhiều phụ nữ nhận thấy rằng bikini nhỏ hơn đôi khi lại tôn dáng hơn.

“Bikini cắt cao ở hông tạo đường cong mềm mại, khiến chân trông dài và thon hơn. Đôi khi, việc che phủ quá nhiều lại khiến cơ thể trông kém hài hòa vì diện tích vải lớn”, McKay giải thích.

Hayley Sagar, người từng có 8 năm kinh nghiệm bán váy cưới, cũng đồng tình.

“Tôi học được điều này từ thời làm việc trong ngành cưới. Nhiều cô dâu ban đầu muốn váy kín đáo, nhưng cuối cùng lại chọn những thiết kế hở vai táo bạo và cảm thấy tự tin hơn”, cô chia sẻ.

Sarah Chiwaya (Mỹ), biên tập viên của Refinery29 và chuyên gia thời trang ngoại cỡ, nhìn nhận xu hướng này như một cách thể hiện sự tự do.

“Tôi rất hào hứng khi thấy bikini ngày càng nhỏ đi, vì đó là một cách chống lại văn hóa bảo thủ đang len lỏi vào thời trang. Ý tưởng về việc phải che phủ để trông ‘đúng chuẩn’ là một khái niệm mang tính gia trưởng”, cô nói.

Số lượng vải gây tranh cãi

Một số người đặt câu hỏi liệu xu hướng bikini nhỏ hơn có phải là “shrinkflation”, chiến lược giảm kích thước sản phẩm để tiết kiệm chi phí, tương tự như việc các hãng khoai tây chiên giảm số lượng chip trong cùng một kích thước túi.

“Có thể các nhà sản xuất đang nghĩ rằng việc sử dụng ít vải hơn sẽ giúp giảm chi phí”, Kristin Schwab (Mỹ), phóng viên của Marketplace, giải thích.

Nhiều phụ nữ thấy bikini nhỏ giúp cơ thể thon gọn, trong khi số khác cho rằng kiểu dáng táo bạo lại mang đến sự bất tiện. Ảnh minh họa: @ngoctrinh89/IG.

Tuy nhiên, Edgar Dworsky (Mỹ), chuyên gia kinh tế và người sáng lập Consumer World, không đồng tình. Ông cho rằng việc giảm vài cm vải trên bikini khó có thể tạo ra sự khác biệt lớn về chi phí. Hayley Sagar cũng xác nhận rằng nhà sản xuất của Onewith tính giá như nhau cho mọi thiết kế, bất kể độ che phủ.

Dù bikini nhỏ đang là xu hướng, không phải ai cũng cảm thấy thoải mái. Destiny Mellow, nhân viên y tế từ Bay Springs (Mississippi, Mỹ) từng chia sẻ sự thất vọng khi không tìm được bikini phù hợp cho kỳ nghỉ bãi biển.

“Nếu tôi mặc bikini siêu nhỏ, tôi sẽ cảm thấy như đang phô bày mọi thứ trước mọi người”, cô viết trong email. Thay vào đó, cô chọn giữ lại những bộ bikini cũ vì các mẫu che phủ nhiều trong cửa hàng lại trông “quá già dặn”.