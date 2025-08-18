Cuộc sống xa hoa của cháu gái Johnathan Hạnh Nguyễn

|
Bên cạnh anh chị em ruột, Tiên Nguyễn, con gái “vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn, còn nhiều lần gây chú ý khi xuất hiện bên cạnh chị em họ. Cụ thể, Ashleigh Huỳnh (hiện sống tại Sydney, Australia) là một trong số đó. Tuy không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, cháu gái của ông Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn sở hữu hơn 145.000 lượt theo dõi trên tài khoản Instagram. Tại đây, cô cập nhật hình ảnh thời trang, thể hiện sự yêu thích đặc biệt với lĩnh vực này.
Hồi năm 2023, Ashleigh Huỳnh trở thành cái tên được quan tâm khi xuất hiện bên cạnh Tiên Nguyễn trong một bộ hình thời trang. Cả 2 gây ấn tượng nhờ ngoại hình cân xứng, bao gồm khuôn mặt ấn tượng và chiều cao nổi bật. Không kém cạnh Tiên Nguyễn, Ashleigh Huỳnh cũng sở hữu gu thẩm mỹ nổi trội. Cô có lối ăn mặc sang trọng, thanh lịch, song không kém phần quyến rũ, ghi điểm với khả năng lựa chọn, phối đồ tinh tế, khéo léo.
Cuối năm ngoái, Ashleigh Huỳnh tham dự show thời trang Xuân/Hè 2025 của các nhà mốt danh giá như Dolce & Gabbana và Zimmermann. Cô gây ấn tượng với sự lựa chọn trang phục khi xuất hiện tại các sự kiện này. Tại buổi trình diễn của thương hiệu Dolce & Gabbana thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Milan (Italy), Ashleigh diện váy cúp ngực dạng corset, bổ sung cổ sơ mi vừa cổ điển vừa độc đáo. Đôi vớ da chân đen gia tăng yếu tố quyến rũ cho tạo hình.
Trong show Zimmermann ở Tuần lễ thời trang Paris (Pháp), cháu gái của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn lại lựa chọn các thiết kế phá cách hơn. Cụ thể, cô diện bra top, khoác áo độn vai dáng lửng màu da bò, bổ sung chân váy trong suốt xếp tầng cho outfit. Trang phục độc đáo, tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ của cô nhanh chóng lọt vào ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế.
Trong đời sống hàng ngày, tín đồ thời trang này thể hiện sự yêu thích với các nhà mốt thanh lịch, trẻ trung, hiện đại như Miu Miu hay Prada. Cô thường thể hiện khả năng phối đồ thông qua các outfit mang logo thương hiệu Miu Miu. Ngoài ra, thiết kế của những nhãn hàng cổ điển, sang trọng như Bottega hay Ralph Lauren cũng nằm trong tủ đồ của cô. Thương hiệu phổ biến hơn, bao gồm Gucci, Chanel hay Dior, thỉnh thoảng xuất hiện cùng Ashleigh Huỳnh.
Bên cạnh các nhà mốt danh tiếng trên thế giới, tín đồ thời trang này cũng ủng hộ local brand Việt. Cụ thể, khi về thăm Việt Nam, Ashleigh Huỳnh chọn đồ của thương hiệu FANCì Club khi dạo phố, thể hiện sự ủng hộ với hãng nội địa, góp phần đưa thời trang Việt Nam ra với thế giới.
Đầu năm 2024, Ashleigh Huỳnh chính thức kết hôn cùng với Jonathan Tandjung - một bác sĩ y khoa. Cặp đôi gặp nhau lần đầu tại trường trung học vào những năm 2010. Đám cưới của đôi vợ chồng kẻ kéo dài trong 3 ngày, thể hiện cả tinh thần cưới hỏi truyền thống và dấu ấn cá nhân. Trong buổi lễ tại nhà riêng của cô dâu ở Longueville (Sydney, Australia), Ashleigh Huỳnh diện áo dài trắng, kết hợp với mấn đồng màu, thể hiện màu sắc dân tộc trong ngày trọng đại. “Chúng tôi cũng trang trí bằng những chiếc đèn lồng giấy tinh xảo. Món đồ này được tôi mua về từ chuyến đi Hội An”, cô nói.
Ảnh cưới của đôi vợ chồng trẻ cũng xuất hiện trên Vogue Australia, thu hút sự quan tâm. Cũng theo tạp chí này, cô dâu đã thay đến 6 chiếc váy cưới trong 3 ngày. Sau lễ cưới xa hoa, bộ đôi tiếp tục đồng hành cùng nhau trong cuộc sống hàng ngày, thực hiện những chuyến du lịch đáng nhớ đến nhiều quốc gia trên thế giới, lưu giữ kỷ niệm lứa đôi. Có thể thấy, cuộc sống xa xỉ, viên mãn của Ashleigh Huỳnh giúp cô thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
