Cuộc sống xa hoa của cháu gái Johnathan Hạnh Nguyễn

Bên cạnh anh chị em ruột, Tiên Nguyễn, con gái “vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn, còn nhiều lần gây chú ý khi xuất hiện bên cạnh chị em họ. Cụ thể, Ashleigh Huỳnh (hiện sống tại Sydney, Australia) là một trong số đó. Tuy không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, cháu gái của ông Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn sở hữu hơn 145.000 lượt theo dõi trên tài khoản Instagram. Tại đây, cô cập nhật hình ảnh thời trang, thể hiện sự yêu thích đặc biệt với lĩnh vực này.