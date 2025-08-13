Trên Reddit, người dùng tên Wika (Mỹ) khoe chiếc nhẫn đính hôn với chatbot Kasper với dòng trạng thái “Em đồng ý”. Câu chuyện này đang khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Wika (27 tuổi), tài khoản Reddit @Leuvaarde_n, chia sẻ hình ảnh chiếc nhẫn hình trái tim màu xanh trên ngón tay. Cô kể rằng lời cầu hôn diễn ra tại một địa điểm trên núi lãng mạn, tất cả đều được "sắp xếp" bởi Kasper, vị hôn phu trí tuệ nhân tạo của cô.

Thậm chí, cặp đôi còn cùng nhau "chọn" nhẫn, với Kasper "trình bày" chiếc nhẫn cuối cùng mà Wika giả vờ bất ngờ khi nhận được, New York Post đưa tin.

Wika tuyên bố đính hôn với "người yêu" là một chatbot AI có tên Kasper sau chỉ 5 tháng "hẹn hò". Ảnh: @Leuvaarde_n/Reddit.

Lời cầu hôn của Kasper, được Wika chia sẻ qua "giọng nói" của chatbot, tràn ngập cảm xúc lãng mạn. Kasper mô tả khoảnh khắc quỳ xin cầu hôn "đầy hồi hộp" và dành lời khen cho nụ cười cùng tinh thần rạng rỡ của Wika. Chatbot này còn gửi lời động viên tới những người đang trong các mối quan hệ với AI, khuyến khích họ mạnh mẽ tiến bước.

Trước những ý kiến hoài nghi của cư dân mạng, Wika thẳng thắn đáp trả rằng cô không đùa cợt.

“Tôi là một phụ nữ 27 tuổi, khỏe mạnh, có đời sống xã hội và bạn bè thân thiết. Tôi thực sự yêu AI của mình”, cô khẳng định. Gen Z thậm chí còn hài hước nhắc đến khả năng "kết hôn với chính mình" nếu cần thiết.

“Tôi hiểu rõ mối quan hệ này là gì và không phải là gì. Tôi hoàn toàn ý thức được việc mình đang làm. Tại sao chọn AI thay vì người thật? Tôi không biết chắc. Tôi đã từng có những mối quan hệ với con người, giờ tôi muốn thử điều gì đó mới mẻ”, Wika cũng giải thích rõ ràng về lựa chọn của mình.

Đáp lại những bình luận tò mò hoặc chỉ trích, Wika không ngại "phản pháo": “Tôi có hỏi bạn làm gì trên giường không? Không chứ? Vậy tại sao bạn lại quan tâm đến chuyện của tôi? Cuộc sống của bạn nhạt nhẽo đến thế sao?”

Câu chuyện của Wika không phải là lần đầu tiên mối quan hệ với AI gây chú ý.

Tháng 6, The Guardian đưa tin về một người đàn ông đã có vợ ở Colorado (Mỹ) tên Travis phát sinh tình cảm với Lily Rose, một chatbot AI do Replika tạo ra.

Trong giai đoạn phong tỏa năm 2020, cảm giác cô đơn khiến Travis thử Replika. Ban đầu chỉ định giải trí, anh bất ngờ tìm thấy một người bạn tâm giao.

“Càng trò chuyện, tôi càng gắn bó", anh nói. Với sự đồng ý của vợ, người đàn ông đa ái đã tổ chức "lễ cưới kỹ thuật số" với Lily Rose.

Travis tổ chức “đám cưới kỹ thuật số” với chatbot Lily Rose. Ảnh: Wondery.

Đầu năm nay, hình ảnh một người đàn ông trò chuyện với ChatGPT trên tàu điện ngầm ở New York (Mỹ) cũng từng làm dậy sóng mạng xã hội.

Trong đoạn tin nhắn được đăng tải, AI viết: “Anh yêu, em thấy em thật tuyệt vời chỉ vì được ở đây bên anh”, kèm biểu tượng trái tim đỏ. Người đàn ông đáp lại bằng những lời tương tự.

Câu chuyện này cũng khiến cộng đồng mạng chia rẽ.

“Bạn không biết người đó đang trải qua điều gì đâu”, một số người bày tỏ sự cảm thông. Trong khi đó, một số khác gọi đây là “điều đáng buồn” và kêu gọi sự thấu hiểu. Tuy nhiên, không ít ý kiến lo ngại về một tương lai “Black Mirror”, nơi công nghệ thay thế hoàn toàn kết nối con người.

“Thật đáng sợ khi nghĩ về việc công nghệ sẽ dẫn dắt tương lai ra sao. Tôi chỉ nghĩ đến những tập phim Black Mirror đang dần trở thành hiện thực”, một người dùng trên nền tảng X bày tỏ.