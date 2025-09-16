Chiếc quần jean gây chia rẽ

Cây viết GQ khen skinny jean mang lại sự tự tin, trong khi The Guardian cho rằng đây chỉ là chiêu xoay vòng của thời trang để thúc đẩy người tiêu dùng mua lại món từng bỏ đi.

Skinny jean đang trở lại, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Nick Sylvester (43 tuổi), nhà sản xuất âm nhạc kiêm nhà soạn nhạc game tại Los Angeles (Mỹ) có bài viết trên GQ vào tháng 7, gọi skinny jean là sự “giải thoát” sau nhiều năm thử nghiệm với đủ loại phong cách từ baggy, oversized đến cowboy.

Trên đường phố London (Anh), anh bắt gặp những bạn trẻ diện denim ôm sát, kết hợp cùng giày Red Wings và áo phông rách tả tơi, như thách thức mọi định kiến về thời trang. Hình ảnh này gợi nhắc anh về thời kỳ item từng bị “cấm kỵ” nhưng nay đang trở lại mạnh mẽ.

U50 khen, chê

Sylvester từng thử qua nhiều phong cách khác nhau, như kiểu hygge ở Copenhagen (Đan Mạch), những bộ đồ rộng thùng thình của Lemaire hay phong cách cao bồi ngẫu hứng. Nhưng tất cả đều khiến anh thấy mình bị “nuốt chửng” trong quần áo. Nghệ sĩ 43 tuổi đánh giá cao skinny jean bởi sự thoải mái khi anh được sống đúng với bản thân, không phải cố chạy theo gu “Clown Couture” màu mè của lớp trẻ trong studio.

Những chiếc quần A.P.C. Petit Standards từng là bạn đồng hành của Sylvester, dù ban đầu cứng nhắc đến mức “giết chết lông chân”. Qua thời gian, món đồ này trở thành “bộ xương thứ hai”, ôm sát cơ thể.

Anh còn hài hước chia sẻ về chuyện giữ gìn quần jean selvedge, từng nghĩ cách duy nhất là mang xuống biển để giặt, còn bỏ tủ đông chỉ chống mùi tạm thời. Đến mùa thu, quần vẫn ám mùi khó chịu như nhà vệ sinh sân bóng chày. Chính chiếc quần “huyền thoại” này từng khiến vợ chồng anh cãi nhau, vì cô không chịu nổi mùi đó.

Thế hệ mới chuộng skinny jean kiểu slim-straight, gọn gàng và cứng cáp, thay cho jeggings siêu bó của thập kỷ trước. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Trái ngược với sự hào hứng của Sylvester, Dave Schilling, cũng ở độ tuổi ngoài 40, tuyên bố thẳng thừng trên The Guardian rằng anh ghét jean, dù là skinny hay bất kỳ kiểu dáng nào. Nhà văn kiêm diễn viên hài sống tại Los Angeles cho rằng việc chọn quần áo mỗi ngày đã là một thử thách, và jean chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

“Trong tủ đồ của tôi, bạn sẽ không tìm thấy jean. Tôi thà mặc thùng gỗ như nhân vật hobo trong phim hoạt hình còn hơn mặc denim”, anh viết.

Schilling cho rằng jean vốn ra đời cho thợ đào vàng. Khi diện món đồ này, anh cảm thấy mình giống “một ông bố trung niên với tư thế xấu và vết ố mù tạt kỳ lạ”.

Theo anh sự trở lại của skinny jean, cùng với giày boat shoes được GQ ca ngợi, chỉ là sản phẩm của “ngành công nghiệp nội dung phụ”. Đây là cách truyền thông thời trang liên tục lăng xê những món đồ từng bị chê bai, thúc đẩy người tiêu dùng chi tiền cho những thứ không cần thiết.

Từng trải qua các trào lưu từ jean rộng thùng thình JNCO đến mũ bucket của Oasis, Schilling nhìn jean như tấm gương phản chiếu nỗi lo “tụt hậu” của người mặc. Anh bỏ jean vì item này không còn vừa, và cố chen vào chiếc quần bó này chỉ khiến anh trông như “một ông già cố tỏ ra trẻ trung”.

Nhà văn nhận định thời trang hiện nay bị chi phối bởi các tập đoàn xa xỉ và fast fashion, những cỗ máy chạy theo lợi nhuận mà không quan tâm đến môi trường hay sáng tạo.

“Không ai có thể thuyết phục tôi mua jean. Tôi không cần chúng, dù là skinny hay rộng thùng thình”, anh kết luận.

Người trẻ quay lưng quần bó

Theo Vogue, quần skinny jean đang trở lại mạnh mẽ. Từ sàn diễn Thu/Đông 2024 của Miu Miu đến Acne Studios, Isabel Marant hay Celine, dáng quần ôm liên tục xuất hiện, khẳng định sức hút chưa hề giảm. Xu hướng Y2K cùng làn sóng đồ đã qua sử dụng càng góp phần đưa món đồ này trở lại.

Schilling cho rằng thị trường denim bị chi phối bởi các tập đoàn xa xỉ và fast fashion, chạy theo lợi nhuận hơn là sáng tạo. Ảnh minh họa: Geegoth3ninja/Pexels.

Tuy nhiên, skinny jean năm 2025 không còn là những chiếc jeggings siêu bó và co giãn như “bọc ni lông” của thập kỷ trước. Thay vào đó, thế hệ mới ưa chuộng phom slim-straight với chất liệu cứng cáp, đường cắt gọn gàng và hạn chế chi tiết trang trí.

“Quần jean là món đồ cơ bản trong tủ đồ của hầu hết mọi người, có thể mặc từ sáng đến tối và phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau”, đại diện chuỗi bán lẻ thời trang Matalan (Anh) nhận định trên The Sun vào tháng 8.

Dù vậy, khảo sát do Matalan thực hiện với 2.000 phụ nữ cho thấy gần một nửa Gen Z cảm thấy dễ chịu hơn với quần dáng rộng, trong khi 23% millennials vẫn trung thành với skinny jean. Điều này phản ánh iteam này chưa chắc phù hợp với tất cả thế hệ, mà còn tùy thuộc vào gu thẩm mỹ và phong cách sống.