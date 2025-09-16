Lisa gây bão toàn cầu khi diện đầm 'hồng cánh sen'

Giải Primetime Emmy 2025 chứng kiến màn xuất hiện gây bão toàn cầu của Lisa (Blackpink) trong bộ váy hồng kiểu "Glinda-core" cùng trang sức Bvlgari và giày Louboutin đế đỏ.

Lisa xuất hiện lung linh trong bộ váy hồng cánh sen bồng bềnh tại Emmy 2025. Ảnh: @vanityfair/TikTok.

Tối ngày 14/9, giải Primetime Emmy lần thứ 77 danh giá diễn ra tại nhà hát Peacock, Los Angeles (Mỹ) với sự quy tụ của dàn sao đình đám thế giới.

Các nghệ sĩ hàng đầu xuất hiện trong những bộ cánh bắt mắt, biến thảm đỏ Primetime Emmy 2025 thành sàn diễn thời trang đẳng cấp. Jenna Ortega diện bộ trang phục đính đá cầu kỳ của Givenchy, với tạo hình gợi nhớ đến nhân vật Isabella Rossellini trong phim Death Becomes Her. Selena Gomez diện đầm đỏ cổ điển với phần cổ cao, bất đối xứng và tà váy xẻ dài quyến rũ.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của Lisa (Black Pink) khiến công chúng trầm trồ hơn cả, khi cô lần đầu diện trang phục kiểu "Glinda-core". Hình ảnh Lisa trong bộ váy hồng thanh lịch đã nhanh chóng gây bão toàn cầu. Nhiều video TikTok và các bài đăng trên Threads viral với hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt like, đỉnh điểm là video trên TikTok của Vogue Italy (@vogueitalia) với 4,4 triệu lượt xem và gần 600.000 lượt thích.

Lisa tự tin khoe dáng trong bộ váy hồng kết hợp cùng trang sức Bvlgari và giày Louboutin lấp lánh. Ảnh: @vanityfair/TikTok.

Xuất hiện với bộ trang phục tựa "thần tiên tỉ tỉ", nhưng diện mạo của Lisa lại gợi nhớ đến bộ phim The White Lotus 3. Bộ trang phục nổi bật với phần tay áo trễ vai, phần hông được khoét sâu và phần vạt váy bất đối xứng buông dài thành đuôi váy ấn tượng. Theo Vogue, chiếc váy của Lisa quấn khắp người cô như một con rắn, giúp Lisa trông thanh thoát, dịu dàng và làm tăng sự nổi bật của bộ trang sức Bvlgari.

Là đại sứ toàn cầu của Bvlgari, Lisa đã đeo dây chuyền hình con rắn đặc trưng của thương hiệu, kết hợp cùng vòng tay và nhẫn. Chiếc vòng cổ Bulgari Serpenti đính kim cương được điểm xuyết thêm những viên đá ruby sắc hồng tím ngọt ngào, hòa quyện với chiếc váy hồng nhạt bồng bềnh.

Điểm nhấn bộ trang phục còn nằm ở đôi giày cao gót mũi nhọn Christian Louboutin lấp lánh. Lisa đặc biệt diện đôi Miss Z Strass màu Vintage Rose với phần mũi giày được khoét sâu ấn tượng, thân giày được làm từ da lộn, đính đá strass và phần đế “Everlasting Red” (đế giày đỏ sơn bóng) đặc trưng của thương hiệu.

Được biết, Lisa đã khởi đầu sự nghiệp diễn xuất với vai diễn Mook trong The White Lotus 3. Tham dự giải Primetime Emmy lần thứ 77 lần này, bộ phim nhận được đến 23 đề cử. Mặc dù The White Lotus được đề cử cho hạng mục Best Drama Series (Phim truyền hình chính kịch xuất sắc), khả năng diễn xuất của Lisa lại không được đề cử ở bất kỳ hạng mục nào.

Tuy nhiên, sự xuất hiện nổi bật tại giải Primetime Emmy năm nay cũng khiến Lisa nhận về sự chú ý lớn. Cô nhận mưa lời khen từ fan hâm mộ khắp nơi trên thế giới, được các tờ báo thời trang thế giới ưu ái gọi tên như một nhân vật đến từ thế giới thần tiên trong phim The Wizard of Oz, phù thuỷ tốt bụng Glinda, một nhân vật đại diện cho sự nhân hậu, nữ tính với chiếc váy hồng bồng bềnh, ngọt ngào đặc trưng.