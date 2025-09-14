Sao Hollywood 'dao kéo', thì sao?

Ngành công nghiệp thẩm mỹ đang bước vào “kỷ nguyên tiết lộ phẫu thuật” khi các ngôi sao ngày càng cởi mở về việc chỉnh sửa ngoại hình.

Việc các ngôi sao cởi mở về phẫu thuật thẩm mỹ đang giúp phá vỡ những chuẩn mực sắc đẹp phi thực tế do truyền thông tạo ra. Ảnh minh họa: Mario Anzuoni/Reuters.

Kris Jenner, bà trùm 70 tuổi nhà Kardashian, xuất hiện trên Vogue Arabia số tháng 9 và thừa nhận vừa trải qua ca căng da mặt thứ hai. Bà còn công khai tên bác sĩ Steven Levine, chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ tại New York (Mỹ). Thông tin này lập tức tạo nên cơn sốt, đưa vị bác sĩ vốn kín tiếng trở thành tâm điểm bàn luận.

Không phải ngẫu nhiên mà gia đình Kardashian - Jenner đi đầu trào lưu này. Khloe Kardashian từng tiết lộ bác sĩ Raj Kanodia là người thực hiện ca chỉnh sửa mũi, còn Kylie Jenner đăng thẳng TikTok chia sẻ về ca nâng ngực cùng bác sĩ Garth Fisher. Danh hài Kathy Griffin và ca sĩ Sia cũng công khai bác sĩ Ben Talei là người thực hiện facelift (căng da mặt) cho họ.

Việc người nổi tiếng công khai phẫu thuật thẩm mỹ đặt ra câu hỏi liệu điều này giúp giải phóng phụ nữ khỏi áp lực của những chuẩn mực sắc đẹp không thể đạt được, hay chỉ đổ thêm dầu vào một ngành công nghiệp vốn đã đầy vấn đề?

Kris Jenner công khai can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ cùng con gái. Ảnh: @krisjenner/IG.

Theo các chuyên gia, sự minh bạch này giúp công chúng nhận thức rõ hơn rằng ngoại hình hoàn hảo của người nổi tiếng không phải hoàn toàn “trời phú”.

Trên Guardian, bác sĩ Jason Roostaeian (Los Angeles, Mỹ) nhận định việc thẳng thắn thừa nhận thẩm mỹ có thể làm giảm bớt tâm lý so sánh khắc nghiệt ở người hâm mộ, đồng thời phá vỡ định kiến lâu nay rằng phẫu thuật là điều cấm kỵ.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo mạng xã hội dễ khiến những phương pháp nhất định trở thành xu hướng nhờ tiếp thị.

Một khía cạnh khác, theo bác sĩ Cat Chang, mức độ công khai "dao kéo" vẫn do người nổi tiếng quyết định.

“Việc ai đó nói về ca phẫu thuật không có nghĩa đó là tất cả những gì họ đã làm”, bà nhận định. Điều này đồng nghĩa ngay cả khi có tiết lộ, hình mẫu ngoại hình của sao vẫn có thể xa vời với công chúng bởi nhiều yếu tố khác, như chăm sóc da chuyên sâu, chế độ dinh dưỡng, lối sống và gen di truyền.

Chính vì vậy, lời thú nhận của Kris Jenner có thể tạo hiệu ứng tích cực trong việc phá vỡ chuẩn mực vẻ đẹp “tự nhiên”, nhưng đồng thời để lại khoảng trống lớn về tính toàn diện của bức tranh diện mạo.