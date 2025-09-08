Bay hơn 11.000 km sang Hàn Quốc để 'đâm kim liên tiếp' vào mặt

Phụ nữ Mỹ và nhiều quốc gia khác đổ xô sang Hàn Quốc để tiêm Rejuran, liệu pháp trẻ hoá da từ DNA cá hồi, dù chưa được FDA phê duyệt và gây đau đớn với hàng trăm mũi kim mỗi lần.

Britney Yip, nhân viên marketing 25 tuổi tại New York (Mỹ), bị cuốn hút bởi làn da mịn màng của những phụ nữ xuất hiện trên mạng xã hội. Bí quyết được cho là từ Rejuran, một loại thuốc tiêm chống lão hóa chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt.

Không thể tìm thấy liệu pháp này tại Mỹ, Yip quyết định bay một quãng đường hơn 11.000 km để đến Seoul (Hàn Quốc). Sau khoảng 100 mũi tiêm, cô bắt đầu nhận thấy làn da sáng mịn như kỳ vọng.

“Bạn bè liên tục khen da tôi đẹp hơn hẳn”, Yip chia sẻ với The Wall Street Journal.

Chuyên gia chăm sóc da New York Sofie Pavitt chia sẻ trải nghiệm tiêm Rejuran đau như bị hàng nghìn vết cắt nhỏ. Ảnh: Sofie Pavitt.

Rejuran, được phát triển bởi công ty PharmaResearch từ năm 2014, chứa PN, chuỗi phân tử có nguồn gốc từ DNA cá hồi, được cho là thúc đẩy tái tạo và phục hồi da. Thành phần này được phê duyệt tại 20 quốc gia, nhưng tại Mỹ, Rejuran chỉ được phép sử dụng dưới dạng kem hoặc serum bôi ngoài da.

Song, điều này không ngăn cản phụ nữ Mỹ và quốc tế đổ xô đến Hàn Quốc để thực hiện liệu trình tiêm có giá 450 USD /lần. Liệu phap này được khuyến nghị thực hiện 3 liệu trình để duy trì hiệu quả trong khoảng 1 năm.

Khác với Botox, giúp làm mờ nếp nhăn bằng cách làm tê liệt cơ, hay filler như Juvederm làm đầy da, Rejuran được quảng bá là vừa dưỡng ẩm vừa tăng độ đàn hồi cho da. Tuy nhiên, không phải bác sĩ nào cũng tin tưởng vào hiệu quả này.

“Nếu Rejuran thực sự hiệu quả, đó sẽ là bước đột phá, vì thị trường hiện thiếu một giải pháp cải thiện chất lượng da thực sự. Nhưng dữ liệu khoa học vẫn còn mới, và những phản hồi chỉ là giai thoại”, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Catherine Chang tại Beverly Hills (California, Mỹ) cho biết. Cô nói thêm rằng không phải khách hàng nào cũng cảm thấy da thay đổi tốt lên và tác dụng phụ của Rejuran có thể bao gồm kích ứng, phát ban hoặc đổi màu da.

Y tá Tris Vo (25 tuổi, Canada) cũng bay đến Seoul để thử Rejuran dù liệu pháp này đã được phê duyệt tại Canada. Giá thành ở Seoul rẻ hơn một nửa.

“Sau 8 ngày, da tôi trông căng mọng hơn, sáng tự nhiên, ít mụn và không còn khô ráp”, Vo cho biết.

Liệu trình tiêm Rejuran hứa hẹn mang lại làn da mịn màng và căng bóng, thu hút hàng nghìn phụ nữ quốc tế bất chấp FDA chưa phê duyệt. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Hàn Quốc từ lâu đã là “thánh địa” của những tín đồ làm đẹp, nhờ vào sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp mỹ phẩm (K-beauty).

“Chăm sóc da kiểu Á, đặc biệt là K-beauty, tiên tiến hơn nhiều so với Mỹ. Sự phổ biến của K-pop, K-drama và mạng xã hội giúp thế giới chú ý hơn đến các xu hướng làm đẹp từ Hàn Quốc”, bác sĩ Chang nhận định.

Alex Cho (34 tuổi), giám đốc quảng cáo tại Los Angeles (Mỹ), đến Hàn Quốc để điều trị nám bằng laser nhưng quyết định thử Rejuran sau khi nghe về khả năng kích thích collagen.

“Da tôi trở nên rạng rỡ, mềm mại và mịn màng hơn”, cô nói.

Tại Mỹ, Rejuran chỉ được sử dụng trong các liệu trình “mặt nạ cá hồi”, kết hợp microneedling hoặc laser tái tạo bề mặt với serum Rejuran bôi ngoài. Liệu trình này từng được các ngôi sao như Jennifer Aniston và Kim Kardashian ca ngợi.

Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối đa, nhiều người vẫn chọn tiêm trực tiếp tại Hàn Quốc. Tại đây, mỗi liệu trình đòi hỏi 100-150 mũi kim gần bề mặt da, theo kỹ thuật “đâm kim liên tiếp”, như Chris Lee, đại diện PharmaResearch, mô tả.

Tuy nhiên, quy trình này không dành cho người yếu tim. Michelle Lee, cựu biên tập viên tạp chí Allure, đã kết hợp Rejuran với laser và filler Juvelook trong chuyến đi Hàn Quốc gần đây.

“Trong vòng 10 ngày, da tôi trông rực rỡ, gần như không còn lỗ chân lông. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không cần dùng đến kem nền hay che khuyết điểm”, cô nói, dù không chắc liệu pháp nào mang lại hiệu quả chính.

Quá trình tiêm được mô tả là không hề dễ chịu, Lee cho biết dù từng trải qua 3 lần sinh con và chấn thương rách dây chằng, cảm giác khi tiêm vẫn rất đau. Các phòng khám thường phải dùng kem gây tê hoặc gây mê cục bộ để giảm bớt

Sofie Pavitt, chuyên gia chăm sóc da mặt tại New York (Mỹ), cũng trải nghiệm Rejuran tại Seoul.

“Tôi ngừng đếm sau 80 mũi kim. Nó không đau đến mức không chịu nổi, nhưng như bị hàng nghìn vết cắt nhỏ”, cô nói. Sau tiêm, da thường nổi mẩn đỏ, sưng như tổ ong, có thể mất từ 24 giờ đến vài ngày để trở lại bình thường.

Dù đau đớn và tốn kém, sức hút của Rejuran vẫn không ngừng tăng. PharmaResearch cho biết họ đã nộp đơn xin FDA phê duyệt Rejuran dạng tiêm và khẳng định chỉ ghi nhận các phản ứng da nhẹ, không có tác dụng phụ nghiêm trọng kể từ khi ra mắt.