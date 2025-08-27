'Khối đánh nền' tất bật dặm phấn đợi xem diễu binh

Hàng mi cong cong vuốt, dài và dày cũng là cách nhiều cô nàng tạo ấn tượng với các khối diễu binh. Theo lời chia sẻ tại hiện trường, mỗi bạn trẻ thường dành từ một đến một tiếng rưỡi đồng hồ chăm chút riêng cho lớp nền. "Chúng tôi có cả 12 tiếng để chuẩn bị nên không việc gì phải vội. Một makup look xịn khiến tôi tự tin xem diễu binh hơn", Thảo nói. Ảnh: Trần Hiền.