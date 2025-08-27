'Khối đánh nền' tất bật dặm phấn đợi xem diễu binh

|
Hoạt động sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) dự kiến bắt đầu lúc 20h ngày 27/8. Tuy nhiên, lịch cấm đường lúc 12h thúc đẩy người dân đến giữ chỗ từ sáng sớm. Nhiều bạn nữ mang quần áo và dụng cụ làm đẹp tranh thủ trang điểm trong lúc đợi xem diễu binh. Ảnh: Trần Hiền.
|
Hải Yến (18 tuổi) cùng bạn đi từ phường Cầu Giấy tới phố Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm) để cắm trại. Hai cô gái cho biết họ muốn trang điểm xinh xắn để chờ chiến sĩ Nguyễn Hữu Cường (khối Hải quân) đi qua. Ảnh: Trần Hiền.
Mục tiêu chung của "khối đánh nền" hôm nay là sử dụng phấn phủ để giúp lớp nền lâu trôi, bền nhất có thể. Ngoài ra, chống nước cũng là yếu tố các nàng quan tâm, đặc biệt trong ngày xem sơ duyệt với thời tiết mưa gió thất thường. Ảnh: Trần Hiền.
|
Sau khi hoàn tất trang điểm, nhóm bạn của Thảo (17 tuổi, đang ngồi) và Huyền (21 tuổi, đứng) chuyển sang công đoạn làm tóc. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cả hội 10 người quyết định dậy từ sớm để giữ chỗ, sau đó yên vị làm đẹp, tết tóc chờ đoàn diễu hành Nga qua đường Tràng Tiền. "Chúng tôi lặn lội từ Bắc Ninh xuống Hà Nội để xem diễu binh. Dù đón lực lượng chiến sĩ bao nhiêu lần, cả bọn vẫn vui như lần đầu", Thảo nói. Ảnh: Trần Hiền.
|
Hàng mi cong cong vuốt, dài và dày cũng là cách nhiều cô nàng tạo ấn tượng với các khối diễu binh. Theo lời chia sẻ tại hiện trường, mỗi bạn trẻ thường dành từ một đến một tiếng rưỡi đồng hồ chăm chút riêng cho lớp nền. "Chúng tôi có cả 12 tiếng để chuẩn bị nên không việc gì phải vội. Một makup look xịn khiến tôi tự tin xem diễu binh hơn", Thảo nói. Ảnh: Trần Hiền.
|
Theo kế hoạch, buổi sơ duyệt cấp nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra lúc 20h tối nay (27/8) tại Quảng trường Ba Đình. Không khí ở những buổi tập luyện diễu binh, diễu hành cận ngày lễ chính thức càng trở nên náo nhiệt. Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia dự báo sau 14h, Hà Nội chủ yếu không mưa, có thể xuất hiện vài đợt mưa nhỏ, song sau đó tạnh ráo và hửng nắng. Ảnh: Ngọc Bích.
