Người đứng sau lớp nền không trôi của các 'bóng hồng' Quân y dịp A80

Lan Anh (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ niềm vinh dự khi đến đơn vị, trang điểm, đem đến lớp nền không trôi cho các nữ chiến sĩ tham gia diễu binh lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Ngày 21/8, chuyên gia trang điểm Lan Anh (Hà Đông, Hà Nội) di chuyển đến Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn để thực hiện công việc đáng nhớ. Cụ thể, cô vinh dự có cơ hội makeup cho chiến sĩ thuộc khối nữ Quân y trong buổi tổng hợp luyện lần 1 lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Dù đường xá xa xôi và đến nơi vào giờ nghỉ trưa, cô vẫn nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ các “bóng hồng” quân y. Các nữ chiến sĩ bận rộn với công tác chuẩn bị, song vẫn chuẩn bị đồ ăn cho Lan Anh, khiến chuyên gia trang điểm này đặc biệt xúc động.

Cô cũng nhận lịch makeup cho một thành viên khác của khối nữ Quân y vào lễ tổng duyệt ngày 30/8 và đại lễ 2/9. Lan Anh đang chuẩn bị kỹ càng cho công tác hậu cần quan trọng trong những ngày tháng lịch sử của dân tộc.

Lan Anh makeup cho chiến sĩ Dương Thị Hương Lan trong buổi tổng hợp luyện ngày 21/6. Ảnh: NVCC.

Kỷ niệm khó quên với nữ chiến sĩ Quân y

Ngày 21/8, Lan Anh có cơ hội làm đẹp cho chiến sĩ Dương Thị Hương Lan thuộc khối nữ Quân y. Cô cho biết đặc biệt ấn tượng với cách cư xử, giao tiếp và suy nghĩ của nữ chiến sĩ.

“Bạn ấy rất trẻ, nhưng cách nói chuyện và suy nghĩ tương đối trưởng thành. Đây có lẽ là thành quả của quá trình đào tạo, luyện tập nghiêm túc, chỉn chu trong quân ngũ”, Lan Anh chia sẻ.

Theo chuyên gia trang điểm tại Hà Nội, Hương Lan tham gia các lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh 2/9.

Với cả 3 dịp này, cô đều đúng trong hàng ngũ của khối nữ Quân y, có cơ hội sải bước chân trang nghiêm ở cả Điện Biên Phủ, TP.HCM và thủ đô Hà Nội. Vì vậy, việc làm đẹp cho nữ chiến sĩ trở thành vinh dự lớn đối với Lan Anh.

Chuyên gia makeup cũng có dịp quan sát toàn bộ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của các “bóng hồng” khi xuất hiện trước công chúng. Theo Lan Anh, các nữ chiến sĩ dưỡng da kỹ, chỉnh sửa lại từng chi tiết nhỏ trên trang phục, thậm chí tự khâu lại viền mũ. Toàn bộ quá trình chuẩn bị, bao gồm khâu makeup, lên đến 4 tiếng.

Trên thực tế, việc ra vào khu huấn luyện phải được kiểm soát một cách chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong những ngày trọng đại. “Tôi may mắn được ban lãnh đạo tạo điều kiện cho vào, phục vụ công tác hậu cần, làm đẹp cho các nữ chiến sĩ”, Lan Anh chia sẻ.

Lan Anh cảm thấy vinh dự khi có cơ hội làm đẹp cho các nữ chiến sĩ. Ảnh: NVCC.

Lớp nền không trôi

Biết rằng các chiến sĩ phải diễu binh trong thời gian dài với điều kiện thời tiết nóng ẩm của thủ đô, Lan Anh chú trọng đến lớp nền, đảm bảo khả năng bám chặt, lâu trôi. Yếu tố tiên quyết là sử dụng sản phẩm phù hợp với làn da và chắc tay về mặt kỹ thuật.

Chuyên gia makeup này sử dụng kem lót Smashbox và Bobbi Brown, đồng thời lựa chọn kem nền có khả năng kiềm mồ hôi và chống nước tốt như Mufe HD Skin.

Đối với mút, Lan Anh dùng loại được làm từ cao su non, đảm bảo mức độ đàn hồi tốt khi tiếp xúc với da chiến sĩ. Phấn Huda Beauty cũng được sử dụng do có tính chất chống mồ hôi tốt. Cuối cùng, xịt khóa nền Urban Decay góp phần hoàn thiện lớp nền lâu trôi.

Khi makeup cho nữ chiến sĩ trong buổi tổng hợp luyện lần 1, Lan Anh chọn tông cam đào phù hợp với làn da làm màu sắc chủ đạo. Quá trình trang điểm và làm tóc kéo dài 2 tiếng. Sau buổi tổng hợp luyện, Hương Lan cũng chia sẻ rằng lớp makeup vẫn còn nguyên vẹn đến 0h.

Đối với các “bóng hồng” tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, chuyên gia trang điểm tại Hà Nội quyết định tặng thêm một set quà nhỏ, bao gồm phấn, giấy thấm dầu chứa phấn và son. Đây là những món mỹ phẩm giúp các nữ chiến sĩ chỉnh trang nhanh chóng trong quá trình diễu binh.

“Đây là tấm lòng của tôi. Tôi cũng mong muốn góp phần nhỏ vào ngày lễ lịch sử của dân tộc”, Lan Anh nói.

Nếu có cơ hội, chuyên gia trang điểm này sẽ đến xem các nữ chiến sĩ sải bước trong lòng nhân dân, vừa để ngắm nhìn thành quả của mình vừa để thể hiện tình cảm yêu thương, mến mộ.