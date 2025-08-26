'Hoa khôi' khối Quân y bật mí bí quyết makeup lâu trôi

Chiến sĩ Ngô Lâm Phương, thuộc khối nữ Quân y, cho biết sử dụng mỹ phẩm từ các hãng cao cấp như Gucci hay Chanel, đảm bảo mang đến vẻ ngoài ấn tượng khi xuất hiện trước đám đông.

Trung úy Ngô Lâm Phương (sinh năm 2000, quê Thái Nguyên) là một trong những “bóng hồng” nhiệt tình chia sẻ bí quyết làm đẹp nhất A80. Với lớp makeup hoàn hảo mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Lâm Phương gây tò mò về sản phẩm sử dụng, phương pháp trang điểm.

Khi đăng tải một tấm hình diện quân phục được chụp trong điều kiện trời tối, nữ chiến sĩ nhận được câu hỏi về loại phấn phủ sử dụng. Phản hồi người theo dõi, cô cho biết dùng phấn phủ đến từ thương hiệu thời trang, mỹ phẩm cao cấp Gucci.

Trước đó, những chia sẻ về bí quyết đánh nền không trôi trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại Hà Nội của Lâm Phương cũng thu về hàng triệu lượt xem trên TikTok. Con số này cho thấy sự quan tâm từ phía công chúng đối với quá trình chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 của các nữ chiến sĩ.

Mỹ phẩm cao cấp

Theo bình luận của Lâm Phương, cô sử dụng phấn phủ Gucci để tránh tình trạng flashback (phán sáng) khi chụp hình với đèn flash trong điều kiện trời tối. Sau khi nữ trung úy để lại câu trả lời, người theo dõi cũng phản hồi một cách hài hước.

Ngô Lâm Phương sử dụng phấn phủ Gucci trong điều kiện trời tối. Ảnh: @ngolamphuong2102/TikTok.

Nhiều người cho biết muốn hỏi về loại mỹ phẩm được Lâm Phương sử dụng để mua theo. Tuy nhiên, phấn phủ Gucci thuộc dòng sản phẩm làm đẹp cao cấp, có giá thành tương đối cao, không phù hợp với túi tiền của học sinh, sinh viên.

Bên cạnh món mỹ phẩm trên, Ngô Lâm Phương còn từng để lại bình luận cho biết sử dụng phấn phủ Chanel, đánh giá cao sản phẩm này. Giống với Gucci, Chanel cũng là thương hiệu làm đẹp cao cấp, phân phối những mặt hàng có giá thành cao.

Trong một video đăng tải lên tài khoản cá nhân vào ngày 9/8, Lâm Phương cũng từng để lại thông tin về các món mỹ phẩm sử dụng cho layout makeup không trôi khi tập luyện diễu binh, diễu hành A80 trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt của thủ đô.

Cụ thể, cô dùng kem chống nắng Heliocare, kem lót MAC, serum nâng tông Make Color Yellowness và phấn phủ Make Up For Ever. Đáng chú ý, Lâm Phương hoàn toàn loại bỏ kem nền, cho biết “không đánh nền thì sẽ không bể nền”.

Ngoài ra, nữ chiến sĩ còn đưa ra lời khuyên bổ sung che khuyết điểm sau bước serum cho những làn da nhiều khiếm khuyết.

Đằng sau lớp makeup của các nữ chiến sĩ Quân y

Trong cuộc trao đổi với Tri Thức - Znews, chuyên gia trang điểm Lan Anh (Hà Đông, Hà Nội), người đứng sau lớp makeup của một số “bóng hồng” khối nữ Quân y, cho biết chú trọng đến lớp nền, đảm bảo khả năng bám chặt, lâu trôi.

Yếu tố tiên quyết là sử dụng sản phẩm phù hợp với làn da và chắc tay về mặt kỹ thuật. Chuyên gia makeup này sử dụng kem lót Smashbox và Bobbi Brown, đồng thời lựa chọn kem nền có khả năng kiềm mồ hôi và chống nước tốt như Mufe HD Skin.

Đối với mút, Lan Anh dùng loại được làm từ cao su non, đảm bảo mức độ đàn hồi tốt khi tiếp xúc với da chiến sĩ. Phấn Huda Beauty cũng được sử dụng do có tính chất chống mồ hôi tốt. Cuối cùng, xịt khóa nền Urban Decay góp phần hoàn thiện lớp nền lâu trôi.

Lan Anh makeup cho chiến sĩ Dương Thị Hương Lan trong buổi tổng hợp luyện ngày 21/8. Ảnh: NVCC.

Khi makeup cho nữ chiến sĩ Dương Thị Hương Lan thuộc khối nữ Quân y trong buổi tổng hợp luyện lần 1 (ngày 21/8), Lan Anh chọn tông cam đào phù hợp với làn da làm màu sắc chủ đạo. Quá trình trang điểm và làm tóc kéo dài 2 tiếng. Sau buổi tổng hợp luyện, Hương Lan cũng chia sẻ rằng lớp makeup vẫn còn nguyên vẹn đến 0h.

Đối với các “bóng hồng” tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, chuyên gia trang điểm tại Hà Nội quyết định tặng thêm một set quà nhỏ, bao gồm phấn, giấy thấm dầu chứa phấn và son. Đây là những món mỹ phẩm giúp các nữ chiến sĩ chỉnh trang nhanh chóng trong quá trình diễu binh.