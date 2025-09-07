Hình xăm siêu nhỏ thành mốt

Tại Mỹ, hình xăm mini nay không còn gắn với hình ảnh nổi loạn, mà được nhìn nhận như một phụ kiện vĩnh viễn, đồng thời cho thấy người sở hữu đủ khả năng chi trả cho thú chơi này.

Thay vì chi cho quần áo hay bữa tối sang trọng, nhiều người trẻ chọn đầu tư vào một hình xăm nhỏ. Ảnh minh họa: @chanchan.0411.

Một buổi chiều ở New York (Mỹ), nhiều người trẻ xếp hàng tại một studio dưới tầng hầm để chờ đến lượt được xăm “flash tattoo”, dịch vụ chọn sẵn hình nhỏ với giá 20- 40 USD . Lượng khách quá đông khiến nhiều người phải ra về tay trắng sau hơn 1 tiếng đồng hồ chờ đợi. Dù vậy, mức giá phổ biến cho các hình xăm mini thường dao động từ 50- 70 USD , thậm chí lên đến vài trăm USD.

Theo Business Insider, trong vài năm trở lại đây, hình xăm nhỏ và hình xăm đường nét mảnh đã trở thành trào lưu. Với thiết kế đơn giản, thường chỉ sử dụng mực đen và không đòi hỏi nhiều thời gian hay chi phí như những hình xăm lớn, “thú vui” này được nhiều người trẻ ưa chuông.

“Thị trường cho hình xăm mini đã mở ra. Với khách hàng, đây không còn là một quyết định thay đổi cơ thể lớn lao nữa”, Sam Kelly, đồng sáng lập Tiny Zaps, studio chuyên cung cấp thư viện thiết kế hình xăm nhỏ từ nhiều nghệ sĩ quốc tế, nhận định.

'Thú chơi' xa xỉ

Hình xăm nhỏ không chỉ đơn thuần được coi là nghệ thuật mà còn trở thành “món hàng” xa xỉ nhỏ. Với mức giá dao động 50- 100 USD , những hình vẽ này vừa đủ để thể hiện rằng người sở hữu có thể chi tiền cho một chi tiết bé xíu nhưng nằm lại vĩnh viễn trên cơ thể. Đồng thời, chúng khéo léo gửi đi thông điệp rằng người sở hữu đủ trẻ trung, đủ táo bạo và đủ “chất” để đón nhận một hình xăm mang tính bộc phát, đôi khi chỉ vì một ý thích nhất thời.

Anjl Nath (26 tuổi), nhạc sĩ kiêm diễn viên tại Los Angeles (Mỹ), cho biết bản thân từng không nghĩ sẽ xăm. Nhưng sau khi biết đến phong cách fine-line (hình xăm nét mảnh), cô quyết định sở hữu 2 hình xăm chỉ trong vài tháng.

“Tôi nghĩ đơn giản rằng cuộc sống ngắn ngủi, cứ làm những gì mình muốn. Với thế hệ chúng tôi, hình xăm nhỏ giống như một thứ gì đó vui tươi, ngẫu hứng", cô nói.

Kiểu xăm nhỏ, nét mảnh được xem như một thú chơi thể hiện cá tính, vừa cho thấy người đi xăm sẵn sàng chi tiền cho một niềm vui mang tính ngẫu hứng. Ảnh minh họa: @vitammyn.

Sự phổ biến của hình xăm mini không chỉ phản ánh gu thẩm mỹ mà còn gắn liền với tâm lý tiêu dùng ngày nay. Trong một xã hội Mỹ ngày càng “thích xăm” và bộc lộ cá tính qua lựa chọn mua sắm, hình xăm nhỏ trở thành thứ chứng minh bản thân.

Theo khảo sát năm 2023 của Pew Research với 8.480 người trưởng thành, khoảng 1/3 người Mỹ có ít nhất một hình xăm. Con số này cao hơn nhiều ở thế hệ trẻ, với 41% người dưới 30 tuổi cho biết họ đã xăm, so với chỉ 25% ở nhóm 50-64 tuổi.

Không chỉ vậy, ngành dịch vụ chăm sóc cá nhân, bao gồm các tiệm xăm, cũng chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể. Số lượng nhân viên trong ngành này đã tăng từ 150.000 vào đầu năm 2020 lên hơn 180.000 vào đầu năm 2024.

“Tôi sẵn sàng chi cho một hình xăm thay vì ăn ngoài hay mua thêm quần áo. Đây là khoản chi tiêu kiểu xa xỉ nhỏ”, Anjl Nath nói.

Những người có ảnh hưởng mạng xã hội cũng góp phần thúc đẩy xu hướng, điển hình như Zoë Kravitz, TikToker thường xuyên xuất hiện với các hình xăm tinh xảo. Trên nền tảng này, hashtag #finelinetattoo đã thu hút gần 469.000 bài đăng.

Đi xăm cũng giống đi spa

Các nhà nghiên cứu gọi hiện tượng này là “identity signaling”, khi một người lựa chọn thay đổi ngoại hình, cách nói chuyện hay sản phẩm tiêu dùng để gửi thông điệp về bản thân. Nếu như chiếc SUV gắn liền với hình ảnh bà mẹ ngoại ô hay áo polo gợi nhớ giới tài chính phố Wall, thì hình xăm, đặc biệt là hình xăm nhỏ, là cách thể hiện cá tính mạnh mẽ hơn, bởi tính chất vĩnh viễn.

“Có thể coi hình xăm nhỏ như một dạng tiêu dùng phô trương (conspicuous consumption). Nó vẫn là dấu hiệu thể hiện sự giàu có và vị thế xã hội, nhưng ít phô trương hơn”, J. Jobu Babin, chuyên gia kinh tế học thẩm mỹ tại Đại học Bắc Iowa (Mỹ), nhận định.

Một hình xăm nhỏ có thể là hình minh hoạ của một bài hát yêu thích, một bộ phim, hay chỉ đơn giản là minh chứng cho việc người sở hữu đủ dư dả để chi vài trăm USD cho một thiết kế nhỏ.

Hình xăm mini giờ được coi như món phụ kiện vĩnh viễn. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Taylor Clinch, một nghệ sĩ xăm chuyên về đường nét mảnh, cho biết cô nhận được hàng loạt cuộc gọi mỗi ngày từ những người muốn tự thưởng cho mình một hình xăm

“20 năm trước, hình xăm đồng nghĩa với thiếu chuyên nghiệp. Giờ đây, chúng lại được xem như dấu hiệu của sự sung túc. Nếu có tiền để xăm đẹp, nghĩa là bạn ổn định hoặc đang thịnh vượng về tài chính. Nó gần giống một ngày đi spa”, Clinch chia sẻ.

Dẫu vậy, định kiến về hình xăm vẫn tồn tại. Trong một nghiên cứu gần đây, nhiều người có hình xăm cho biết họ từng bị chính mẹ mình phán xét vì quyết định xăm mình.

Tuy nhiên, xu hướng này đang dần thay đổi. Sam Kelly kể rằng anh từng chứng kiến những nhóm bà nội trợ 75 tuổi cùng nhau đi xăm hình đầu tiên trong các sự kiện tại khách sạn, vừa nhâm nhi rượu vang trắng.

Với Anjl Nath, hình xăm nhỏ còn mang lại cảm giác tự do.

“Công nghệ xóa xăm bằng laser giờ đây giúp tôi bớt áp lực. Nếu đến năm 40, 50 hay 60 tuổi tôi thực sự không muốn giữ hình xăm này, tôi có thể đi xóa", cô nói.