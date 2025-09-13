Đông con trở thành biểu tượng xa xỉ mới

Việc có nhiều con trở thành biểu tượng của sự giàu có tột bậc vào năm 2025, bên cạnh đó người làm cha mẹ vẫn phải giữ được lối sống, sở thích và vóc dáng đáng ngưỡng mộ.

Khi “gia sản” lớn nhất của giới thượng lưu là đàn con. Ảnh minh họa: kimkardashian/IG.

Biểu tượng của sự giàu có ngày nay không còn gắn với túi xách, xe thể thao hay đồng hồ xa xỉ. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang, kinh tế toàn cầu bất định và áp lực sinh con nặng nề, “sự giàu có” ở các nước phát triển năm 2025 lại được đo bằng số lượng con cái, theo Financial Times.

Forbes thống kê trong hơn 700 tỷ phú Mỹ, ít nhất 22 người có từ bảy con. Thực tế này đối lập tỷ lệ sinh đang chạm đáy: Anh 1,44; Mỹ 1,6; Nhật Bản 1,2; Hàn Quốc chỉ 0,75. Dù một con là lựa chọn phổ biến của tầng lớp trung lưu, công chúng vẫn bị cuốn hút bởi hình ảnh gia đình đông con của giới siêu giàu.

Trên mạng xã hội, hình tượng người mẹ truyền thống bất ngờ được tôn vinh, gắn với phụ nữ toàn tâm lo nội trợ và chăm con. Hannah Neeleman, được biết đến với tài khoản Ballerina Farm có 10 triệu người theo dõi Instagram, gây chú ý nhờ cuộc sống với 8 đứa trẻ và chồng Daniel Neeleman, con trai nhà sáng lập JetBlue.

Ở mảng truyền hình, Alec và Hilaria Baldwin nổi bật với series The Baldwins trên TLC, ghi lại cuộc sống xa hoa ở Manhattan và East Hampton (thành phố New York, Mỹ) cùng 7 con và 8 thú cưng.

Miss New York City 2010, Hannah Neeleman cùng tám đứa con biến cuộc sống nông trại thành biểu tượng thượng lưu. Ảnh minh họa: Corey Arnold/The Sunday Times Magazine.

Elon Musk là ví dụ điển hình. Ông có ít nhất 14 con, nhiều lần dẫn đầu danh sách giàu nhất thế giới và công khai ủng hộ việc khuyến khích sinh sản, coi sinh nhiều con là yếu tố sống còn trong bối cảnh tỷ lệ sinh toàn cầu sụt giảm. Với giới siêu giàu, đông con còn là tín hiệu tự tin vào tương lai - điều chỉ những người sở hữu khối tài sản khổng lồ mới có.

Sự tò mò về cách nuôi dạy con của tầng lớp thượng lưu không mới và các thương hiệu xa xỉ nhanh chóng khai thác. Artipoppe tung ra địu trẻ bằng nhung, cashmere giá 800 USD , được gọi là “Birkin của đồ mẹ và bé”.

Quần áo mini-me hay giày trẻ em 600 USD cho phép con cái mặc y hệt cha mẹ. Ngoài Patek Philippe, Dolce & Gabbana, nay có thêm Bottega Veneta, Burberry nhấn mạnh việc nuôi con như phong cách sống và gu thẩm mỹ.

Chuyên gia thương hiệu Eugene Healey cho rằng đây là cách ngành xa xỉ thích ứng khi doanh số toàn cầu giảm và sức hút của sản phẩm vật chất không còn mạnh.

“Gia đình là điều không thể giả vờ. Nó là một cam kết lâu dài, thay đổi cả cuộc đời”, chuyên gia Healey nói.

Trong The Baldwins, Alec và Hilaria Baldwin xoay sở giữa hỗn loạn của bảy đứa trẻ để kể câu chuyện về tình yêu, kỷ luật và tham vọng biến gia đình đông con thành một dấu ấn riêng trên truyền hình. Ảnh minh họa: TLC.

Tuy nhiên, nuôi con ở giới thượng lưu không chỉ nổi bật nhờ số lượng mà còn ở cách thức. Kim Kardashian thuê tới 10 bảo mẫu túc trực 24/7 cho 4 con, trong khi nhà Baldwin chỉ cần 2. Ở Mỹ, lương bảo mẫu có thể lên đến 200.000 USD /năm, mức “dễ thở” cũng khoảng 85.000 USD , vượt xa khả năng của phần lớn gia đình.

Cũng như việc làm đẹp giúp con người phấn chấn hơn, gia đình giàu có sinh nhiều con thể hiện niềm tin vào tương lai, trong khi phần lớn dân số cảm thấy bất định với các vấn đề về con cái. Trào lưu khuyến khích sinh nhiều con cũng lan rộng trên mạng xã hội Mỹ, với sự ủng hộ mạnh mẽ của Elon Musk.

Song tác giả Eliza Filby cảnh báo xu hướng này có thể biến phụ nữ thành “công cụ sinh sản”, coi sinh nhiều con là trách nhiệm xã hội và làm giảm giá trị của những phụ nữ chọn sinh ít hoặc không sinh.

Nhiều người theo dõi các gia đình tỷ phú đông con hay hình ảnh bà mẹ truyền thống trên mạng chỉ như một dạng “cosplay”, tưởng tượng về cuộc sống xa vời chứ không thật sự mong muốn có.