Cuộc chơi không trên sân đất nện của các tay vợt tennis

Sau khi ra mắt bộ sưu tập hợp tác cùng Palmes, ATP Tour tiếp tục triển khai kế hoạch dài hơi bắt tay với các thương hiệu xa xỉ, đưa quần vợt nam đến gần hơn với giới mộ điệu.

Đây là lần đầu tiên ATP chủ động xây dựng chiến lược thời trang cho toàn tour đấu.

Trong nhiều năm, NBA hay NFL đã lối vào sân đấu thành sàn diễn thời trang, hợp tác cùng những thương hiệu lớn như Louis Vuitton hay Skims để vừa tăng doanh thu vừa giúp cầu thủ xây dựng hình ảnh cá nhân. Giờ đây, ATP Tour, giải đấu quần vợt nam, cũng muốn nhập cuộc, theo Vogue Business.

Trước thềm US Open, ATP đã tổ chức các buổi thử đồ với stylist Mobolaji Dawodu (Mỹ), cho 5 tay vợt Frances Tiafoe, Flavio Cobolli, Alex de Minaur, Andrey Rublev và Holger Rune. Họ được khoác lên mình những bộ sưu tập từ các thương hiệu xa xỉ như Ralph Lauren, Ferragamo, Issey Miyake, cũng như các nhãn hiệu đương đại nổi bật như Amiri, Officine Générale và Stone Island.

Những hình ảnh thời thượng này không chỉ giá trị với các nền tảng mạng xã hội của các tay vợt mà còn giúp họ tỏa sáng tại các sự kiện trước giải đấu.

Chiến lược dài hơi

Để mở rộng tầm ảnh hưởng, ATP còn phối hợp với các tài khoản thời trang - thể thao trên Instagram, như @HauteLeMode (516.000 người theo dõi) hay @OvertimeTennis (30.100 người theo dõi), để đánh giá và lan toả hình ảnh.

Ngày 20/8, ATP cũng ra mắt bộ sưu tập thời trang đầu tiên sau nhiều năm, hợp tác với thương hiệu đương đại Palmes đến từ Copenhagen (Đan Mạch). Bộ sưu tập bao gồm áo thun, áo polo, quần short tennis, mũ lưỡi trai và túi tote. Sự kiện ra mắt được tổ chức tại Gem Home (New York, Mỹ) với sự tham gia của các influencer và báo giới trong không gian thể thao thời thượng.

Giới chuyên gia đánh giá khoản đầu tư này không lớn so với chi phí tổ chức giải, nhưng lợi ích về “tầm vóc văn hóa” sẽ gấp nhiều lần.

Theo Andrew Walker (Anh), Phó chủ tịch cấp cao phụ trách marketing ATP, đây chỉ là bước khởi đầu cho kế hoạch thời trang quy mô hơn vào năm 2026, khi ngân sách cho hạng mục này dự kiến tăng gấp 4 lần, tập trung vào stylist, nhiếp ảnh, video và hợp tác cùng KOL.

Theo Paul Whitehead (Anh), nhà sáng lập Adored Sports & Entertainment, chi phí này tương đối khiêm tốn so với việc tổ chức sự kiện hay mua quảng cáo truyền thống. Song ông cho rằng lợi ích về “tầm vóc văn hóa” sẽ gấp nhiều lần nếu hình ảnh lan tỏa trên mạng xã hội và truyền thông.

Chiến lược này không chỉ nâng tầm hình ảnh môn thể thao mà còn hỗ trợ xây dựng thương hiệu cá nhân cho các vận động viên.

“Nhiều tay vợt thực sự yêu thích thời trang và nhận ra rằng đây là công cụ mạnh mẽ để phát triển thương hiệu cá nhân, mở rộng cơ hội kinh doanh ngoài sân đấu và thu hút thêm nhà tài trợ cũng như người hâm mộ", Andrew Walker nhấn mạnh.

Các tay vợt háo hức

Mối quan hệ giữa quần vợt và thời trang đã đạt đến đỉnh cao trong vài năm qua, với những ngôi sao như Jannik Sinner và Carlos Alcaraz hợp tác cùng các thương hiệu xa xỉ như Gucci hay Louis Vuitton, góp phần đưa quần vợt trở lại tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ATP đầu tư vào một chiến lược marketing thời trang bài bản.

Sang năm, ATP ấp ủ là biến khoảnh khắc các tay vợt bước vào sân hay xuất hiện tại địa điểm thi đấu thành sàn diễn, tương tự “tunnel walk”, khoảnh khắc cầu thủ đi từ đường hầm ra sân, bóng rổ, bóng bầu dục. Dù quy định buộc các vận động viên phải mặc trang phục từ nhà tài trợ khi thi đấu, nhưng những khoảnh khắc di chuyển, đến sân hay dự sự kiện có thể trở thành cơ hội để ghi dấu ấn thời trang.

Ngoài ra, ATP cũng muốn mở rộng hợp tác với các thương hiệu xa xỉ, theo mô hình như hợp tác lâu dài giữa NBA và Louis Vuitton, hoặc kết nối trực tiếp từng tay vợt với thương hiệu phù hợp, song song với việc vẫn duy trì mối quan hệ cùng Nike, adidas.

Tay vợt Alex de Minaur được thử đồ với stylist Mobolaji Dawodu.

Trong bối cảnh quần vợt đang ngày càng phổ biến, đây là thời điểm lý tưởng để ATP tận dụng sức mạnh của thời trang.

“Đây là một bước đi thông minh, và chúng ta đã thấy chiến lược này thành công ở các môn thể thao khác. Cốt lõi của mọi thứ là sức mạnh của các vận động viên. Người hâm mộ theo dõi vận động viên trước tiên, và thời trang trở thành cầu nối tự nhiên để đưa họ đến gần hơn với môn thể thao”, Paul Whitehead nhận xét.

Với stylist Mobolaji Dawodu, thời trang còn giúp nâng cao danh tiếng của các tay vợt, bất kể thành tích thi đấu. Ông cho rằng nhờ mạng xã hội, mọi người đến các vận động viên ngay cả trước khi họ giành được những danh hiệu lớn. Thời trang có thể biến một người trở thành huyền thoại, ngay cả khi họ chưa thực sự là huyền thoại trên sân

“Tennis vốn truyền thống, nhưng thời trang cho phép tôi thể hiện một mặt khác của bản thân”, tay vợt Flavio Cobolli chia sẻ.

“Đây là cách để tôi cho thấy mình là ai, ngoài vai trò vận động viên”, Holger Rune cũng đồng tình.