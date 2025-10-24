Hãng pickleball Việt Nam ra thông báo khẩn

Facolos, thương hiệu pickleball Việt Nam, vừa phải lên tiếng cảnh báo về hoạt động sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng đang diễn ra trên thị trường.

Nhiều kẻ gian lợi dụng việc phong trào pickleball Việt Nam phát triển mạnh mẽ để bán hàng giả (bóng, vợt...), trục lợi bất chính. Ảnh minh họa: Facolos.

Ngày 24/10, anh Long Nguyễn, đại diện thương hiệu Facolos, cho biết hãng phát hiện nhiều cá nhân, đơn vị mạo danh để bán hàng giả, đặc biệt là bóng FPRO Gen1 (phiên bản không có logo in chìm). Facolos đã ngừng sản xuất dòng FPRO Gen1 từ đầu năm 2025, do đó các sản phẩm hiện được rao bán trên thị trường đều không chính hãng.

Theo đại diện hãng, việc sử dụng hàng giả có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của người chơi và gây tổn hại uy tín thương hiệu. Facolos đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Hiện một đơn vị vi phạm bị tịch thu 650 quả bóng giả và xử phạt 13,5 triệu đồng.

Hãng yêu cầu các cá nhân, cửa hàng và đơn vị kinh doanh chấm dứt hành vi buôn bán hàng giả, đồng thời khuyến nghị người tiêu dùng chỉ mua sản phẩm tại hệ thống đại lý, nhà phân phối chính thức để đảm bảo chất lượng, nguồn gốc và hóa đơn chứng từ đầy đủ. Facolos khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý các vi phạm, bảo vệ thị trường và quyền lợi người tiêu dùng.

Phong trào pickleball phát triển mạnh tại Việt Nam khiến nhu cầu mua sắm thiết bị tăng cao. Theo Báo cáo Sản phẩm pickleball của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, doanh số các mặt hàng liên quan trong nửa đầu năm nay đạt 510,6 tỷ đồng , tăng 1.282% so với cùng kỳ năm 2024. Ngoài Facolos, nhiều thương hiệu thể thao Việt Nam cũng tham gia thị trường này như Jogarbola, Kaiwin, Sypik, Kamito, Kingtek...