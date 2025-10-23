Hoa hậu Đỗ Thị Hà từng gặp chấn thương khi chơi pickleball

Đỗ Thị Hà bắt đầu chơi pickleball từ khi bộ môn này trở nên thịnh hành tại Việt Nam, gặp chấn thương trong lúc luyện tập, song vẫn gắn bó, có mặt trên sân.

Đỗ Thị Hà thể hiện niềm đam mê với pickleball. Ảnh: @doha.hhvn.

Trước khi lên xe hoa với chồng doanh nhân vào ngày 22/10, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà được biết đến với hình ảnh đẹp. Cô sở hữu hơn 350.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân, thường xuyên chia sẻ hình ảnh thời trang, cập nhật thông tin về các chuyến du lịch và cuộc sống hàng ngày.

Đỗ Thị Hà là một trong những nàng hậu đầu tiên đón đầu “làn sóng” pickleball. Cô bắt đầu thử sức với pickleball khi bộ môn này thịnh hành tại Việt Nam hồi giữa năm ngoái.

Hình ảnh ra sân của nàng hậu nhận về lượt tương tác lớn. Khi chơi bộ môn này, Đỗ Thị Hà lựa chọn trang phục thể thao năng động, trẻ trung và thoải mái. Cô thể hiện sự yêu thích với váy áo màu trắng thanh lịch, khỏe khoắn.

Nàng hậu cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn trang phục luyện tập pickleball. Cô diện cả áo polo, ba lỗ và bra top, thường lựa chọn chất vải thoáng mát, có khả năng thấm hút mồ hôi. Đỗ Thị Hà hoàn thiện outfit ra sân với chân váy xếp ly ngắn và mũ lưỡi trai nửa đầu, giúp che nắng khi hoạt động thể thao ngoài trời.

Đỗ Thị Hà gặp chấn thương khi chơi pickleball hồi năm ngoái, song vẫn tiếp tục gắn bó với môn thể thao này. Ảnh: @doha.hhvn.

Sự lựa chọn trang phục của Hoa hậu Việt Nam 2020 được đánh giá là phù hợp, tinh tế, tránh tạo ra ồn ào không đáng có về váy áo pickleball. Đây vốn là chủ đề gây tranh luận lớn trên mạng xã hội khi bộ môn này trở nên thịnh hành.

Cuối năm ngoái, Đỗ Thị Hà còn chia sẻ hình ảnh gặp chấn thương trên sân khi chơi bộ môn này. Theo hình ảnh được đăng tải trên trang cá nhân, phần đầu gối của nàng hậu bị trầy xước, dẫn đến chảy máu.

Vết thương này có thể đến từ sự va chạm với mặt sàn khi người chơi bị ngã. Hoa hậu cũng chia sẻ hài hước về trải nghiệm đáng nhớ: “Chơi hết mình, ngã hết hồn”. Phía dưới phần bình luận, nhiều bạn bè thể hiện sự lo lắng cho vết thương của nàng hậu.

Sau khi ngã trên sân, Đỗ Thị Hà tiếp tục gắn bó với bộ môn trên, cho thấy niềm đam mê lớn với thể thao. Theo chia sẻ trên trang cá nhân, cô có mặt trên sân cả trong những kỳ nghỉ lễ, coi đây là hoạt động rèn luyện sức khỏe và giải trí.

Tuy nhiên, Đỗ Thị Hà không phải tay vợt duy nhất gặp chấn thương khi chơi pickleball. Đầu năm nay, Kỳ Hân, vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân, cũng gặp tai nạn nghiêm trọng khi tham gia bộ môn này.

Chiều 3/4, nữ người mẫu bị gãy xương đùi trong lúc chơi pickleball tại một sự kiện ở TP.HCM. Thời điểm đó, cô đăng ảnh chân trái bị băng bó kèm theo chú thích: “Cứ tưởng tìm được môn thể thao chân ái của đời mình, mà giờ gãy xương đùi rồi”.

Trên trang cá nhân, Mạc Hồng Quân cũng cập nhật tình trạng của vợ sau khi gặp chấn thương. “Kể cũng ngộ, vợ em chẳng bao giờ chơi được môn gì quá 3 hôm. Thế mà từ khi đánh pickleball, hôm nào cũng 3-4 tiếng ngoài sân. Chấn thương mà em nhìn còn thấy sợ. Thế mà phẫu thuật xong vẫn hỏi bác sĩ bao giờ đánh pickleball lại được”, anh viết.

Trong suốt thời gian Kỳ Hân nằm điều trị, hồi phục tại bệnh viện, chồng cô luôn có mặt bên cạnh, đồng hành và chăm sóc vợ. Người mẫu cho biết đau đớn do chấn thương, song cảm thấy được an ủi phần nào khi có nửa kia sát cánh.

Giữa tháng 9, Kỳ Hân chính thức trở lại sân, để lộ vết sẹo dài trên đùi. Như vậy, vợ Mạc Hồng Quân quyết định tái xuất sau 5 tháng điều trị và phục hồi chấn thương.

Trong khi nhiều người cho rằng nàng WAG này có phần coi thường sức khỏe, một số lại lên tiếng bênh vực, ủng hộ niềm đam mê thể thao của Kỳ Hân, cho rằng cô là người hiểu rõ nhất về thể chất của mình.

Đứng trước nhiều luồng ý kiến trái chiều, bà xã Mạc Hồng Quân hoàn toàn giữ im lặng, chỉ trả lời bình luận hỏi thăm của bạn bè, cho biết tập luyện nhẹ nhàng, không đáng lo ngại. Theo lời bác sĩ, đến cuối năm, cô mới có thể chơi pickleball bình thường.