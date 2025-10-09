Quang Dương đấu giá vợt pickleball 200 triệu đồng

Quang Dương khiến cộng đồng pickleball chú ý khi đấu giá cây vợt Sypik Avatar Pro với cam kết quyên góp toàn bộ tiền cho đồng bào vùng lũ miền Bắc.

Kể từ khi chấm dứt hợp đồng với Hiệp hội Pickleball Mỹ (UPA) vào tháng 7, Quang Dương không còn góp mặt ở các giải đấu hàng đầu. Ảnh: @ppatour/IG.

1h sáng ngày 9/10 (giờ Việt Nam), tay vợt pickleball người Mỹ gốc Việt Quang Dương đăng bài viết trên trang cá nhân, thông báo đấu giá cây vợt Sypik Avatar Pro để gây quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt tại Cao Bằng và Lạng Sơn.

“Vợt đấu giá gửi vào quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt Cao Bằng Lạng Sơn. Tôi sẽ chuyển 100% tiền ủng hộ gửi trực tiếp vào quỹ MTTQ VN cho Cao Bằng Lạng Sơn”, anh viết. Tay vợt thông báo sẽ chốt giá vào 11h ngày 9/10.

Theo hình ảnh trong bài đăng, đây là cây vợt pickleball chuyên nghiệp được hãng thiết kế riêng cho Quang Dương, dành cho người chơi trình độ cao hoặc thi đấu.

Mẫu vợt này sử dụng lõi QuantumCore giúp tạo lực mạnh và ổn định, cùng mặt carbon T700 4D cho khả năng kiểm soát bóng tinh tế và những cú đánh xoáy chính xác. Vợt đạt chứng nhận URA-A của United Racquet Authority (URA), tiêu chuẩn đảm bảo về trọng lượng, độ nảy và kích thước để được phép sử dụng trong thi đấu chính thức. Cán vợt được quấn kiểu hex (hình khối), tăng độ bám.

Theo chia sẻ của Quang Dương, cây vợt này “bền hơn và đặc biệt hơn bản thương mại”, từng được anh sử dụng tại Giải Pickleball Doanh nhân trẻ Việt Nam toàn quốc 2025 diễn ra vào tháng 9 ở Quảng Ninh. Tình trạng vợt hiện mới khoảng 90%.

Cây vợt Sypik Avatar Pro được dùng để gây quỹ. Ảnh: Quang Duong/FB.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người chơi pickleball và người hâm mộ. Nhiều bình luận bày tỏ mong muốn được sở hữu cây vợt vừa để sưu tầm, vừa để góp phần giúp đỡ đồng bào vùng lũ.

Mức giá khởi điểm chỉ 1 triệu đồng, sau vài giờ tăng lên 50 triệu, và sau 10 tiếng đấu giá, con số vọt lên 200 triệu đồng. Cuối cùng, một tài khoản Facebook Tuấn Lê là người chốt giá và trở thành chủ nhân mới của cây vợt.

“Mình là người Lạng Sơn, trân quý tình cảm của em, chúc em sức khỏe và thành công trên mọi lĩnh vực!”, một người dùng để lại bình luận.

Sự kiện đấu giá được xem như hành động đẹp, thể hiện tinh thần hướng về quê hương của tay vợt sinh năm 2006, người từng được xem là một trong những gương mặt trẻ tài năng nhất của pickleball thế giới.

Kể từ khi chấm dứt hợp đồng với Hiệp hội Pickleball Mỹ (UPA) vào tháng 7, Quang Dương không còn góp mặt ở các giải đấu hàng đầu như PPA Tour hay Major League Pickleball (MLP). 2 tháng qua, anh chủ yếu xuất hiện tại các giải nhỏ trong nước và dành thời gian giao lưu, truyền cảm hứng cho cộng đồng pickleball tại Việt Nam.

Trước khi gia nhập Sypik, Quang Dương từng thi đấu với Selkirk, thương hiệu giúp anh giành HCV nội dung đơn nam tại Giải vô địch Rate 2024. Đầu năm 2025, anh chuyển sang sử dụng Proton tại một giải đấu thuộc PPA Tour. Đến ngày 1/5, tay vợt chính thức xác nhận đầu quân cho Sypik, thương hiệu vợt và phụ kiện pickleball đến từ Việt Nam.