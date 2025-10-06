Trương Vinh Hiển yêu con gái HLV pickleball

|
Mùa giải PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025, Trương Vinh Hiển trở thành cái tên thu hút sự chú ý sau trận bán kết đơn nam gây tranh cãi với Lý Hoàng Nam. Cụ thể, tay vợt sinh năm 2004 nhận về phản ứng tiêu cực từ phía đàn anh. Tình huống thể thao này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Đến rạng sáng ngày 5/10, Vinh Hiển đã đăng tải bài viết xin lỗi trên trang cá nhân. Sophia Huỳnh Trần, bạn gái anh, cũng chia sẻ lại bài đăng này kèm theo biểu tượng trái tim.
|
Sophia Huỳnh Trần (Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi, sinh năm 2006) cũng là tay vợt pickleball trẻ đáng chú ý. Cặp đôi vừa là người yêu vừa là đồng đội, cùng nhau trải qua nhiều cột mốc quan trọng trong sự nghiệp thể thao. Năm nay, Sophia Huỳnh Trần và Trương Vinh Hiển lên ngôi vô địch nội dung đôi nam nữ lứa tuổi dưới 35 giải pickleball vô địch quốc gia 2025. Nhiều ý kiến cho rằng mối quan hệ tình cảm giúp bộ đôi càng thêm ăn ý trên sân. Cặp tay vợt này chinh phục nhiều danh hiệu trong thời gian thi đấu pickleball.
|
Hồi đầu tháng 9, Trương Vinh Hiển cũng đăng tải hình ảnh kỷ niệm 6 năm bên nhau của cặp đôi. Như vậy, mối tình này chớm nở khi Vinh Hiển mới 15 tuổi và Sophia Huỳnh Trần bước sang tuổi 13. Với hơn nửa thập kỷ đồng hành, gắn bó trong cả sự nghiệp thể thao và đời sống cá nhân, cả 2 trải qua nhiều cột mốc quan trọng với nửa kia. Là đồng đội, sở hữu chung niềm đam mê, cặp đôi dễ dàng thấu hiểu, đồng cảm với đối phương. Bên cạnh tennis và pickleball, Trương Vinh Hiển và Sophia Huỳnh Trần cũng thử sức với golf, cùng nhau trải nghiệm bộ môn này.
|
Được biết, Sophia Huỳnh Trần sinh ra trong gia đình có truyền thống thể thao. Bố cô là HLV Huỳnh Phú Quí - người có sức ảnh hưởng lớn trong làng pickleball Việt Nam. Ông hiện cũng là HLV của Trương Vinh Hiển. Mối quan hệ thân thiết này càng góp phần gắn kết tình yêu giữa bộ đôi tay vợt trẻ. Có thể thấy, mối tình nhận được sự ủng hộ của gia đình, người thân và bạn bè.
|
Bên cạnh thời gian luyện tập, thi đấu chung, cặp đôi còn dành thời gian rảnh để đi du lịch trong và ngoài nước, cùng nhau khám phá những vùng đất mới. Trong mỗi chuyến đi, cặp đôi đều nắm tay nhau, chụp hình, ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc, đáng nhớ. Vinh Hiển thậm chí còn tham gia vào những chuyến nghỉ dưỡng của gia đình Sophia Huỳnh Trần, khẳng định mối quan hệ gắn bó.
|
Sophia Huỳnh Trần hiện sở hữu hơn 10.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân Facebook. Trên mạng xã hội, cô chủ yếu chia sẻ về sự nghiệp thể thao, các hoạt động bên lề liên quan, gia đình và bạn trai. Bên cạnh trang phục thể thao khi ra sân luyện tập, thi đấu, cô cũng diện trang phục vừa trẻ trung vừa nữ tính khi chụp hình quảng cáo hay đi du lịch. Tay vợt pickleball gây ấn tượng nhờ nụ cười tươi tắn và nét mặt rạng rỡ mỗi khi xuất hiện trước công chúng.
|
Trước khi bén duyên với pickleball, Sophia Huỳnh Trần gắn bó với tennis, dưới sự hướng dẫn và huấn luyện của bố. Năm 2020, cô chứng tỏ trình độ vượt trội khi thắng Ngô Bảo Ngân sau 2 set, lên ngôi lứa U14 nữ tại giải vô địch quần vợt thanh thiếu niên toàn quốc. Cô cũng từng gây bất ngờ khi lên ngôi tại giải U14 Sleep Houston Summer Junior & Adult Open ở Mỹ. Như vậy, trước khi bắt đầu với pickleball, tay vợt này đã chứng minh tài năng, vị trí trong cộng đồng tennis trẻ. Không chỉ được biết đến là bạn gái Trương Vinh Hiển, Sophia Huỳnh Trần còn sở hữu sự nghiệp thể thao đáng chú ý, tỏa sáng không kém nửa kia.
Lý do khiến người trẻ thích thu mình lại
Nhiều người trẻ hiện có xu hướng thu mình và tránh giao tiếp với người thân do khoảng cách thế hệ, khác biệt quan điểm sống, cùng với sự hấp dẫn của mạng xã hội và thế giới ảo. Cuốn sách Từ thành nhân đến thành công của tác giả Thủy Mộc Nhiên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khai thác tiềm năng bản thân và hiểu rõ bản chất con người để xây dựng các mối quan hệ lành mạnh. Tác giả cho rằng sự độc lập về tài chính, tính cách và tinh thần là nền tảng giúp cá nhân phát triển và duy trì quan hệ tốt đẹp với người khác.