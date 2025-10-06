Trương Vinh Hiển yêu con gái HLV pickleball

Hồi đầu tháng 9, Trương Vinh Hiển cũng đăng tải hình ảnh kỷ niệm 6 năm bên nhau của cặp đôi. Như vậy, mối tình này chớm nở khi Vinh Hiển mới 15 tuổi và Sophia Huỳnh Trần bước sang tuổi 13. Với hơn nửa thập kỷ đồng hành, gắn bó trong cả sự nghiệp thể thao và đời sống cá nhân, cả 2 trải qua nhiều cột mốc quan trọng với nửa kia. Là đồng đội, sở hữu chung niềm đam mê, cặp đôi dễ dàng thấu hiểu, đồng cảm với đối phương. Bên cạnh tennis và pickleball, Trương Vinh Hiển và Sophia Huỳnh Trần cũng thử sức với golf, cùng nhau trải nghiệm bộ môn này.