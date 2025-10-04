Trương Vinh Hiển thua chóng vánh, mất HCV hậu 'drama' pickleball

Chiều 4/10, tay vợt trẻ Trương Vinh Hiển nhận thất bại 0-2 trước đàn anh Phúc Huỳnh ở trận chung kết PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025.

Trên đường vào chung kết, Phúc Huỳnh chưa để thua bất cứ một set đấu nào. Anh tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt đó khi chạm trán Trương Vinh Hiển.

Ở set 1, Phúc Huỳnh liên tục có những cú drive uy lực về phía baseline, khiến đối thủ không thể chống đỡ. Anh vươn lên dẫn trước đến 7-0, khiến Trương Vinh Hiển buộc phải xin time-out.

Nhưng khi khoảng cách đã là quá lớn, tay vợt sinh năm 2004 không thể tạo ra cuộc lội ngược dòng nào. Những nỗ lực của Trương Vinh Hiển chỉ giúp anh có được 1 điểm danh dự, còn Phúc Huỳnh bước vào set 2 với khí thế hừng hực khi thắng áo đảo 11-1 ở set đầu.

Phúc Huỳnh vô địch mà không để thua set đấu nào. Ảnh: PPA Tour Asia.

Set 2 có những pha bóng giằng co hơn, nhưng trong ngày trạng thái tâm lý lẫn cảm giác bóng của Phúc Huỳnh là vượt trội hoàn toàn, Trương Vinh Hiển phải sớm gác vợt.

Phúc Huỳnh liên tục duy trì khoảng cách an toàn (4-5 điểm) và rồi thắng 11-4 ở set 2, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Tay vợt Việt kiều lên ngôi vô địch một cách thuyết phục nhờ lối đánh mạnh mẽ ở cuối sân, kết hợp với sự thông minh, tinh tế khi đứng bắt lưới.

Đây là lần thứ 2 Phúc Huỳnh giành HCV nội dung đơn nam ở PPA Tour Asia. Còn Trương Vinh Hiển có lần đầu giành HCB, thành tích cá nhân tốt nhất. Trước đó, anh giành HCĐ ở PPA Tour Asia - Vietnam Open 2025.

Hậu giải đấu, các cuộc tranh luận trên mạng xã hội về trận bán kết đơn nam giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển ngày 3/10 vẫn chưa thấy hồi kết, do những diễn biến phức tạp, tranh cãi trong và sau trận.

Cụ thể, Lý Hoàng Nam cho rằng trọng tài đã xử lý sai hai tình huống bóng ngoài. Ở set 3 quyết định, sau cú volley thuận tay mà Nam tin chắc trong sân, trọng tài vẫn xử ngoài theo dấu hiệu của Trương Vinh Hiển.

Anh có phản ứng khá mạnh, nằm ra sân, thể hiện sự phẫn nộ và bất lực. Tình huống này khiến trận đấu tạm dừng hơn 1 phút. Tuy nhiên, trọng tài không thay đổi quyết định. Chung cuộc, Trương Vinh Hiển đã giành chiến thắng 2-1 và giành quyền vào chung kết.

Ngay sau đó, Nguyễn Huỳnh Phương Trinh, vợ của Lý Hoàng Nam, nhanh chóng cập nhật trạng thái thể hiện sự bức xúc trên trang cá nhân. Thậm chí, cô sẵn sàng gọi thẳng tên đối thủ của chồng, cho rằng Trương Vinh Hiển đã "chơi không đẹp", "thắng vì ăn gian".