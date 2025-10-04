Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Lifestyle

Format-Lifestyle

Bình thường hóa tranh cãi pickleball Lý Hoàng Nam - Trương Vinh Hiển

  • Thứ bảy, 4/10/2025 06:01 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong thể thao, việc VĐV phải chịu phán quyết bất lợi từ trọng tài là điều bình thường, từng xảy ra nhiều lần trong quá khứ và tình trạng này sẽ khó có thể chấm dứt.

Ngày 3/10, cộng đồng pickleball Việt Nam "dậy sóng" sau trận bán kết đơn nam PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển.

Tuy nhiên, điều mọi người quan tâm không phải những tình huống bóng đẹp mắt, mà là những diễn biến gây tranh cãi.

Vì sao Trương Vinh Hiển chịu đả kích lớn hơn?

Trên nhiều trang mạng xã hội, Trương Vinh Hiển, người giành chiến thắng 2-1 trong trận bán kết này, bị chỉ trích nhiều hơn. Nhiều CĐV quá khích còn vào chửi bới, lăng mạ VĐV sinh năm 2004, khiến anh buộc phải khóa trang cá nhân và hạn chế bình luận fanpage của mình.

Vợ Lý Hoàng Nam còn chia sẻ dòng trạng thái và tag thẳng đối thủ của chồng: "Chơi ko đẹp rồi em à! Em có thật sự có tinh thần thể thao ko? Điểm không nhạy cảm người ta còn cho em đấy kìa, chứ vì muốn thắng quá mà như thế thắng có vinh quang ko hay vì ăn gian hở Trương Vinh Hiển?".

Ly Hoang Nam, Truong Vinh Hien, tranh cai pickleball, Ly Hoang Nam phan ung, PPA Tour Asia, quyet dinh trong tai pickleball anh 1

Lý Hoàng Nam bức xúc, nằm ra sân phản ứng sau các quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Ảnh: PPA Tour Asia.

Nguyên nhân là ở set 3 quyết định (trước đó 2 tay vợt hòa nhau 1-1), Trương Vinh Hiển đã có 2 lần nhận định bóng ngoài sau các pha dứt điểm của Lý Hoàng Nam. Sau đó, trọng tài cũng đồng tình với nhận định và dành điểm cho Trương Vinh Hiển. Sau những phán quyết đó, Lý Hoàng Nam phản ứng khá mạnh và có dấu hiệu tâm lý. Anh liên tục có các pha xử lý hỏng và nhận thất bại 6-11 ở set 3, qua đó thua chung cuộc 1-2.

Phần lớn cộng đồng mạng phẫn nộ bởi theo góc máy truyền hình, bóng có tỷ lệ trong sân nhiều hơn ở 2 tình huống tranh cãi đó và tình huống diễn ra khi set đấu tiến đến những điểm số quan trọng, mang tính quyết định. Vì thế, chiến thắng của Trương Vinh Hiển bị gắn mác "không xứng đáng, thiếu fair-play".

Sai sót là một phần của thể thao, VĐV phải chấp nhận

Ở một giải đấu mà các công cụ, công nghệ hỗ trợ như VAR (Video Assistant Referee) hay Hawk-Eye (Mắt diều hâu) không được áp dụng, sai sót của trọng tài là điều khó tránh khỏi. Như đã đề cập, việc nhận định bóng trong - ngoài phụ thuộc vào vị trí đứng, dễ dẫn đến tranh cãi do góc nhìn của trọng tài, khán giả và VĐV là khác nhau.

Đó là còn chưa kể nhiều yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến tính đúng - sai của quyết định như tốc độ bóng, tâm lý căng thẳng khi điều hành một trận đấu quan trọng...

Thậm chí, ngay cả khi có sự hỗ trợ của các công nghệ, trọng tài vẫn có thể ra quyết định sai. Hãy lấy ví dụ ở Premier League, giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Ở vòng 7 của mùa giải 2023/24 giữa Liverpool và Tottenham, trọng tài chính Simon Hooper và tổ trọng tài VAR đã mắc sai lầm khi không công nhận bàn thắng hợp lệ của Luis Diaz ở phút 34. Tình huống này được coi là một "lỗi nghiêm trọng của con người" trong phòng VAR.

Cụ thể, sau khi trọng tài biên căng cờ báo việt vị, tổ trọng tài VAR đã không kịp thời can thiệp để sửa chữa quyết định sai lầm trên sân, dẫn đến việc bàn thắng rõ ràng hợp lệ của Diaz bị hủy bỏ một cách oan uổng.

Ly Hoang Nam, Truong Vinh Hien, tranh cai pickleball, Ly Hoang Nam phan ung, PPA Tour Asia, quyet dinh trong tai pickleball anh 2Ly Hoang Nam, Truong Vinh Hien, tranh cai pickleball, Ly Hoang Nam phan ung, PPA Tour Asia, quyet dinh trong tai pickleball anh 3

Diaz bị tước đi bàn thắng hợp lệ sau sai lầm của trọng tài và tổ VAR. Ảnh: Daily Express.

Ngoài ra, trong trận đấu đầy căng thẳng này, ông Hooper còn đưa ra những quyết định gây tranh cãi khác như rút thẻ đỏ trực tiếp cho Curtis Jones và sau đó là thẻ đỏ gián tiếp cho Diogo Jota. Một ngày sau trận, Cơ quan Quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) đã phải công khai thừa nhận sai sót, đặc biệt là lỗi không công nhận bàn thắng của Diaz.

Liverpool hiểu rằng đó là điều phải chấp nhận. Họ bày tỏ nỗi bức xúc, nhưng cũng đã lên tiếng: "Chúng tôi hoàn toàn chấp nhận những áp lực mà các trọng tài phải chịu, nhưng những áp lực phải giảm bớt chứ không trở nên trầm trọng hơn nhờ sự tồn tại và triển khai VAR".

Khi bước vào một giải đấu, VĐV phải tôn trọng luật chơi và một trong số đó là tôn trọng tuyệt đối quyết định của trọng tài. Sẽ có tranh cãi, sẽ có ức chế, sẽ có những cảm xúc dồn nén, nhưng VĐV chuyên nghiệp cần phải biết cách vượt qua những cảm xúc tiêu cực đó.

Tính riêng trong trận bán kết đơn nam đầy tranh cãi ngày 3/10, Trương Vinh Hiển có phần làm tốt hơn Lý Hoàng Nam ở khoản này.

Ở set 2, khi gánh nặng tâm lý đang đè trên vai do dẫn trước 5-0 nhưng vẫn thua 5-11 ở set 1, tay vợt sinh năm 2004 tiếp tục nhận quyết định bất lợi khi trọng tài xác định bóng trong sân sau khi Lý Hoàng Nam thực hiện cú đánh đưa bóng vào ranh giới của sự tranh cãi. Trương Vinh Hiển cũng khiếu nại, nhưng quyết định không thay đổi và Lý Hoàng Nam vươn lên dẫn trước 1-0.

Ly Hoang Nam, Truong Vinh Hien, tranh cai pickleball, Ly Hoang Nam phan ung, PPA Tour Asia, quyet dinh trong tai pickleball anh 4Ly Hoang Nam, Truong Vinh Hien, tranh cai pickleball, Ly Hoang Nam phan ung, PPA Tour Asia, quyet dinh trong tai pickleball anh 5

Trương Vinh Hiển (trái) và Lý Hoàng Nam là 2 tay vợt đơn nam hàng đầu Việt Nam. Ảnh: Trương Vinh Hiển, Lý Hoàng Nam/FB.

Sau đó, Trương Vinh Hiển thua thêm 1 điểm nữa và có cảm xúc ức chế, ném mạnh khăn xuống đất. Ngay lập tức, tay vợt trẻ này dùng quyền time-out để lấy lại bình tĩnh để rồi sau đó, anh lội ngược dòng để đưa trận đấu về lại thế cân bằng. Nếu không cân bằng cảm xúc kịp thời, nhiều khả năng Trương Vinh Hiển đã có lần thứ 3 chịu gác vợt trước người đàn anh.

Những sai sót, dù lý do gì đi nữa, là một phần không thể thiếu của thể thao mà các VĐV chuyên nghiệp cần phải học cách chấp nhận và vượt qua. Áp lực tâm lý từ các quyết định gây tranh cãi luôn rất lớn, nhưng khả năng cân bằng cảm xúc và duy trì sự tập trung mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt của một nhà vô địch.

Thậm chí, đôi khi chính những sai lầm lịch sử lại thúc đẩy sự phát triển của luật lệ và công nghệ trong thể thao. Điển hình như bàn thắng rõ ràng của Frank Lampard không được công nhận trong trận Anh thua Đức tại World Cup 2010 đã tạo ra làn sóng mạnh mẽ, dẫn đến việc bóng đá áp dụng công nghệ goal-line sau này.

Và tranh cãi hôm nay giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển biết đâu lại trở thành bước ngoặt để VAR hoặc Hawk-Eye xuất hiện tại các giải đấu pickleball của PPA Tour Asia trong tương lai?

Lý do khiến người trẻ thích thu mình lại

Nhiều người trẻ hiện có xu hướng thu mình và tránh giao tiếp với người thân do khoảng cách thế hệ, khác biệt quan điểm sống, cùng với sự hấp dẫn của mạng xã hội và thế giới ảo. Cuốn sách Từ thành nhân đến thành công của tác giả Thủy Mộc Nhiên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khai thác tiềm năng bản thân và hiểu rõ bản chất con người để xây dựng các mối quan hệ lành mạnh. Tác giả cho rằng sự độc lập về tài chính, tính cách và tinh thần là nền tảng giúp cá nhân phát triển và duy trì quan hệ tốt đẹp với người khác.

Lý Hoàng Nam bất ngờ giành HCĐ sau phản ứng với trọng tài pickleball

Tối 3/10, đối thủ của Lý Hoàng Nam trong trận tranh hạng 3 nội dung đơn nam PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 quyết định rút lui, giúp Nam giành HCĐ mà "không tốn mồ hôi".

8 giờ trước

Vợ Lý Hoàng Nam nói Trương Vinh Hiển 'ăn gian' ở bán kết pickleball

Sau khi Lý Hoàng Nam phản ứng gay gắt với quyết định của trọng tài tại bán kết đơn nam PPA Tour Asia - Vietnam Cup, bà xã anh cũng lên tiếng chỉ trích đối thủ của chồng trên MXH.

12 giờ trước

Lý Hoàng Nam lăn ra sàn, phản ứng với trọng tài ở bán kết pickleball

Trưa 3/10, Lý Hoàng Nam cho rằng trọng tài đã bắt sai 2 tình huống bóng ngoài trong trận bán kết đơn nam PPA Tour Asia - Vietnam Cup với Trương Vinh Hiển.

18 giờ trước

Hoa hau Luong Thuy Linh nhat nhoa hinh anh

Hoa hậu Lương Thùy Linh nhạt nhòa

27 phút trước 07:05 4/10/2025

0

Lương Thùy Linh bị chê "một màu" khi tham dự loạt tuần lễ thời trang quốc tế. Trong khi đó, Quỳnh Anh Shyn và Harry Nista đồng loạt để lại dấu ấn riêng.

Khong chi Jennie mac ao nguc ra duong hinh anh

Không chỉ Jennie mặc áo ngực ra đường

13 giờ trước 18:05 3/10/2025

0

Bên cạnh Jennie, các tín đồ thời trang như Lisa, Tyla, Julia Fox hay Kỳ Duyên cũng nhiệt tình hưởng ứng trào lưu chỉ mặc duy nhất áo ngực khi chụp hình, tham dự sự kiện.

Hoàng Nguyên

Lý Hoàng Nam Trương Vinh Hiển tranh cãi pickleball Lý Hoàng Nam phản ứng PPA Tour Asia quyết định trọng tài pickleball ppa tour asia pickleball Việt Nam Vietnam Cup 2025

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý