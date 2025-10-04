Bình thường hóa tranh cãi pickleball Lý Hoàng Nam - Trương Vinh Hiển

Trong thể thao, việc VĐV phải chịu phán quyết bất lợi từ trọng tài là điều bình thường, từng xảy ra nhiều lần trong quá khứ và tình trạng này sẽ khó có thể chấm dứt.

Ngày 3/10, cộng đồng pickleball Việt Nam "dậy sóng" sau trận bán kết đơn nam PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển.

Tuy nhiên, điều mọi người quan tâm không phải những tình huống bóng đẹp mắt, mà là những diễn biến gây tranh cãi.

Vì sao Trương Vinh Hiển chịu đả kích lớn hơn?

Trên nhiều trang mạng xã hội, Trương Vinh Hiển, người giành chiến thắng 2-1 trong trận bán kết này, bị chỉ trích nhiều hơn. Nhiều CĐV quá khích còn vào chửi bới, lăng mạ VĐV sinh năm 2004, khiến anh buộc phải khóa trang cá nhân và hạn chế bình luận fanpage của mình.

Vợ Lý Hoàng Nam còn chia sẻ dòng trạng thái và tag thẳng đối thủ của chồng: "Chơi ko đẹp rồi em à! Em có thật sự có tinh thần thể thao ko? Điểm không nhạy cảm người ta còn cho em đấy kìa, chứ vì muốn thắng quá mà như thế thắng có vinh quang ko hay vì ăn gian hở Trương Vinh Hiển?".

Lý Hoàng Nam bức xúc, nằm ra sân phản ứng sau các quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Ảnh: PPA Tour Asia.

Nguyên nhân là ở set 3 quyết định (trước đó 2 tay vợt hòa nhau 1-1), Trương Vinh Hiển đã có 2 lần nhận định bóng ngoài sau các pha dứt điểm của Lý Hoàng Nam. Sau đó, trọng tài cũng đồng tình với nhận định và dành điểm cho Trương Vinh Hiển. Sau những phán quyết đó, Lý Hoàng Nam phản ứng khá mạnh và có dấu hiệu tâm lý. Anh liên tục có các pha xử lý hỏng và nhận thất bại 6-11 ở set 3, qua đó thua chung cuộc 1-2.

Phần lớn cộng đồng mạng phẫn nộ bởi theo góc máy truyền hình, bóng có tỷ lệ trong sân nhiều hơn ở 2 tình huống tranh cãi đó và tình huống diễn ra khi set đấu tiến đến những điểm số quan trọng, mang tính quyết định. Vì thế, chiến thắng của Trương Vinh Hiển bị gắn mác "không xứng đáng, thiếu fair-play".

Sai sót là một phần của thể thao, VĐV phải chấp nhận

Ở một giải đấu mà các công cụ, công nghệ hỗ trợ như VAR (Video Assistant Referee) hay Hawk-Eye (Mắt diều hâu) không được áp dụng, sai sót của trọng tài là điều khó tránh khỏi. Như đã đề cập, việc nhận định bóng trong - ngoài phụ thuộc vào vị trí đứng, dễ dẫn đến tranh cãi do góc nhìn của trọng tài, khán giả và VĐV là khác nhau.

Đó là còn chưa kể nhiều yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến tính đúng - sai của quyết định như tốc độ bóng, tâm lý căng thẳng khi điều hành một trận đấu quan trọng...

Thậm chí, ngay cả khi có sự hỗ trợ của các công nghệ, trọng tài vẫn có thể ra quyết định sai. Hãy lấy ví dụ ở Premier League, giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Ở vòng 7 của mùa giải 2023/24 giữa Liverpool và Tottenham, trọng tài chính Simon Hooper và tổ trọng tài VAR đã mắc sai lầm khi không công nhận bàn thắng hợp lệ của Luis Diaz ở phút 34. Tình huống này được coi là một "lỗi nghiêm trọng của con người" trong phòng VAR.

Cụ thể, sau khi trọng tài biên căng cờ báo việt vị, tổ trọng tài VAR đã không kịp thời can thiệp để sửa chữa quyết định sai lầm trên sân, dẫn đến việc bàn thắng rõ ràng hợp lệ của Diaz bị hủy bỏ một cách oan uổng.

Diaz bị tước đi bàn thắng hợp lệ sau sai lầm của trọng tài và tổ VAR. Ảnh: Daily Express.

Ngoài ra, trong trận đấu đầy căng thẳng này, ông Hooper còn đưa ra những quyết định gây tranh cãi khác như rút thẻ đỏ trực tiếp cho Curtis Jones và sau đó là thẻ đỏ gián tiếp cho Diogo Jota. Một ngày sau trận, Cơ quan Quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) đã phải công khai thừa nhận sai sót, đặc biệt là lỗi không công nhận bàn thắng của Diaz.

Liverpool hiểu rằng đó là điều phải chấp nhận. Họ bày tỏ nỗi bức xúc, nhưng cũng đã lên tiếng: "Chúng tôi hoàn toàn chấp nhận những áp lực mà các trọng tài phải chịu, nhưng những áp lực phải giảm bớt chứ không trở nên trầm trọng hơn nhờ sự tồn tại và triển khai VAR".

Khi bước vào một giải đấu, VĐV phải tôn trọng luật chơi và một trong số đó là tôn trọng tuyệt đối quyết định của trọng tài. Sẽ có tranh cãi, sẽ có ức chế, sẽ có những cảm xúc dồn nén, nhưng VĐV chuyên nghiệp cần phải biết cách vượt qua những cảm xúc tiêu cực đó.

Tính riêng trong trận bán kết đơn nam đầy tranh cãi ngày 3/10, Trương Vinh Hiển có phần làm tốt hơn Lý Hoàng Nam ở khoản này.

Ở set 2, khi gánh nặng tâm lý đang đè trên vai do dẫn trước 5-0 nhưng vẫn thua 5-11 ở set 1, tay vợt sinh năm 2004 tiếp tục nhận quyết định bất lợi khi trọng tài xác định bóng trong sân sau khi Lý Hoàng Nam thực hiện cú đánh đưa bóng vào ranh giới của sự tranh cãi. Trương Vinh Hiển cũng khiếu nại, nhưng quyết định không thay đổi và Lý Hoàng Nam vươn lên dẫn trước 1-0.

Trương Vinh Hiển (trái) và Lý Hoàng Nam là 2 tay vợt đơn nam hàng đầu Việt Nam. Ảnh: Trương Vinh Hiển, Lý Hoàng Nam/FB.

Sau đó, Trương Vinh Hiển thua thêm 1 điểm nữa và có cảm xúc ức chế, ném mạnh khăn xuống đất. Ngay lập tức, tay vợt trẻ này dùng quyền time-out để lấy lại bình tĩnh để rồi sau đó, anh lội ngược dòng để đưa trận đấu về lại thế cân bằng. Nếu không cân bằng cảm xúc kịp thời, nhiều khả năng Trương Vinh Hiển đã có lần thứ 3 chịu gác vợt trước người đàn anh.

Những sai sót, dù lý do gì đi nữa, là một phần không thể thiếu của thể thao mà các VĐV chuyên nghiệp cần phải học cách chấp nhận và vượt qua. Áp lực tâm lý từ các quyết định gây tranh cãi luôn rất lớn, nhưng khả năng cân bằng cảm xúc và duy trì sự tập trung mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt của một nhà vô địch.

Thậm chí, đôi khi chính những sai lầm lịch sử lại thúc đẩy sự phát triển của luật lệ và công nghệ trong thể thao. Điển hình như bàn thắng rõ ràng của Frank Lampard không được công nhận trong trận Anh thua Đức tại World Cup 2010 đã tạo ra làn sóng mạnh mẽ, dẫn đến việc bóng đá áp dụng công nghệ goal-line sau này.

Và tranh cãi hôm nay giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển biết đâu lại trở thành bước ngoặt để VAR hoặc Hawk-Eye xuất hiện tại các giải đấu pickleball của PPA Tour Asia trong tương lai?