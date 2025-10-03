Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lý Hoàng Nam lăn ra sàn, phản ứng với trọng tài ở bán kết pickleball

  Thứ sáu, 3/10/2025 13:33 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trưa 3/10, Lý Hoàng Nam cho rằng trọng tài đã bắt sai 2 tình huống bóng ngoài trong trận bán kết đơn nam PPA Tour Asia - Vietnam Cup với Trương Vinh Hiển.

Ở ván đấu thứ 3 quyết định, Lý Hoàng Nam bị dẫn 6-8. Lúc này, anh là người trả giao bóng, đồng nghĩa với việc nếu anh xử lý hỏng và Trương Vinh Hiển chỉ còn cách chiến thắng chung cuộc 2 điểm.

Sau pha giao bóng của Trương Vinh Hiển, Lý Hoàng Nam trả bóng tốt, bóng sâu về cuối sân, thuận lợi để leo lên khu vực bếp. Tiếp theo, Trương Vinh Hiển quyết định thực hiện cú drive thuận tay chéo sân. Tuy nhiên, bóng hơi cao, tạo điều kiện để Lý Hoàng Nam tung cú volley thuận tay uy lực, khiến Trương Vinh Hiển không thể trả bóng.

ly hoang nam phan ung anh 1

Lý Hoàng Nam nằm ra sân phản ứng, trong khi đó, Trương Vinh Hiển ra dấu bóng nằm ngoài vạch. Ảnh: PPA Tour.

Lý Hoàng Nam tin chắc rằng bóng trong sân và ăn mừng. Tuy nhiên, Trương Vinh Hiển ra dấu bóng ngoài và trọng tài cũng xác định ngoài. Điều này khiến Lý Hoàng Nam bất ngờ, nằm ra sân bất lực và cũng phản ứng khá mạnh. Bởi trước đó, anh cũng gặp một tình huống tranh cãi tương tự và trọng tài xử thắng điểm cho Trương Vinh Hiển. Tình huống này khiến trận đấu tạm dừng hơn 1 phút. Tuy nhiên, trọng tài không thay đổi quyết định. Trương Vinh Hiển vươn lên dẫn trước 9-6.

Lý Hoàng Nam có dấu hiệu tâm lý sau pha bóng tranh cãi này. Anh có 1 tình huống trả giao bóng ra ngoài và 1 pha dink chéo sân rúc lưới để rồi phải nhận thất bại 6-11 trong set đấu quyết định.

Chung cuộc, Trương Vinh Hiển đã giành chiến thắng 2-1 và giành quyền vào chung kết. Tay vợt trẻ có thể may mắn trong 2 tình huống tranh cãi (hoặc không), nhưng cũng phải thừa nhận rằng anh đã chơi tốt ở giải đấu này. Ở tứ kết, Trương Vinh Hiển đã đánh bại Jack Wong, người đã đánh bại anh ở 2 giải PPA Tour liên tiếp, với tỷ số 2-0 cực kỳ thuyết phục.

Đến trận bán kết với Lý Hoàng Nam, Trương Vinh Hiển duy trì phong độ ấn tượng. Anh gặp khó khăn trước sự tinh quái của Lý Hoàng Nam và để thua trong set 1. Nhưng sang set 2, Trương Vinh Hiển tỉnh táo hơn, bản lĩnh hơn để gỡ hòa 1-1. Để rồi cuối cùng, anh giành chiến thắng chung cuộc 2-1, "trả món nợ" đã vay trước Lý Hoàng Nam ở những giải đấu trước. Giờ đây, Trương Vinh Hiển đã có sự kết hợp giữa những cú drop shot, dink khôn khéo và những cú drive thuận tay, trái tay uy lực vốn đã trở thành thương hiệu.

Đối thủ của Trương Vinh Hiển trong trận chung kết sẽ là Phúc Huỳnh, người đánh bại Thomas Yu ở bán kết 1. Lý Hoàng Nam sẽ tranh HCĐ với Thomas Yu. Hai trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 4.10.

