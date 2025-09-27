Vén váy trên sân pickleball có đáng bị chỉ trích?

Cả tay vợt nữ nghiệp dư và vận động viên chuyên nghiệp đều có thói quen vén váy, cố định vào quần bảo hộ khi chơi pickleball, gây tranh cãi với hành động này.

Cuối tháng 9, trang phục pickleball tiếp tục trở thành tâm điểm cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Cụ thể, hình ảnh trang phục bị cho là hở hang của một tay vợt nữ nhanh chóng lan truyền.

Trong bài đăng trên nền tảng Threads và Instagram, cô gái diện một chiếc chân váy xếp ly so le, với phần tà ở hai bên ngắn hơn tổng thể. Chi tiết so le là thiết kế gốc hay do người mặc vén lên là câu hỏi chưa có lời đáp. Tuy nhiên, những luồng ý kiến trái chiều về hành động vén váy khi chơi pickleball nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội.

Trong khi một số chỉ trích thói quen này, cho rằng các tay vợt nữ có mục đích khoe da thịt trên sân, nhiều người lại bênh vực hành động trên, khẳng định đây là quyền tự do của người chơi, vốn được nhiều vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp thực hiện.

Tay vợt nữ nghiệp dư dễ bị chỉ trích

Trong bài đăng ngày 22/9, cô gái hiện sở hữu 14.300 lượt theo dõi trên Threads và 33.600 người theo dõi trên Instagram khoe trang phục pickleball tương đối sexy. Cô kết hợp bra top hai dây và chiếc chân váy gây tranh cãi.

Bài viết hiện đạt hơn 1 triệu lượt xem trên nền tảng Threads, cho thấy sự quan tâm lớn từ phía công chúng, thu về không ít bình luận chỉ trích.

Tay vợt pickleball nữ bị chỉ trích vì chi tiết váy kéo lên cao. Ảnh: @emkimsayhi.

Trên thực tế, tay vợt nữ này không phải người chơi pickleball duy nhất bị chỉ trích vì hành động vén váy. Trước đó, Hiền Hồ cũng từng phải lên tiếng giải thích vì thói quen tương tự.

“Nói chung là pickleball rất vui và mình thích chơi. Cái váy là do quần bảo hộ bên trong, chạy nhảy một hồi nó nhíu lên, em sợ nó không an toàn nên em hay có thói quen nắm lại vì sợ đang đánh sẽ tốc váy.

Em nghĩ mấy chị mặc váy cũng hay có thói quen đó, nên mọi người vui vẻ thôi nó không phải vấn đề nghiêm trọng đâu ạ. Vậy thôi chúc mọi người tìm ra niềm vui của mình”, cô viết trên trang cá nhân.

Có thể thấy, một trong những lý do khiến Hiền Hồ và cô gái trên bị chỉ trích đến từ việc cả hai đều là người chơi nghiệp dư, hưởng ứng bộ môn thể thao thịnh hành này. Do đó, một bộ phận dễ dàng kết luận rằng các cô gái chỉ ra sân để check-in, khoe hình thể thay vì luyện tập và thi đấu nghiêm túc.

Hơn nữa, tay vợt nữ trên và Hiền Hồ đều sở hữu ngoại hình sáng, thu hút, nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi.

VĐV chuyên nghiệp cũng vén váy

Hành động vén váy không chỉ thuộc về dân thể thao nghiệp dư, mà còn được thực hiện bởi các VĐV chuyên nghiệp. VĐV Catherine Parenteau (Mỹ) thường xuyên xuất hiện hiện với hình ảnh vén váy trên sân pickleball. Cụ thể, cô cố định một phần tà váy vào quần bảo hộ phía trong.

Thói quen này góp phần giúp trang phục trở nên gọn gàng hơn, hỗ trợ người chơi di chuyển một cách thoải mái, tránh tình trạng vướng víu, khó chịu, cản trở quá trình luyện tập và thi đấu. Ngoài ra, đây cũng có thể là dấu ấn cá nhân của các tay vợt, giúp VĐV để lại ấn tượng riêng trong lòng khán giả thể thao.

VĐV Catherine Parenteau thường xuyên vén váy lên cao, cố định vào quần bảo hộ khi thi đấu pickleball. Ảnh: @itsparristodd.

Pickleball vốn là môn thể thao gắn bó với đời sống, cũng chưa có quy định cụ thể, rõ ràng về trang phục, vì thế đề cao quyền tự do ăn mặc của người chơi.

Ngoài ra, nam giới cũng có thói quen vén quần khi ra sân pickleball. Hành động này vừa giúp trang phục trở nên gọn gàng hơn, vừa tránh tình trạng mồ hôi bám dính, gây khó chịu khi vận động ngoài trời trong thời gian dài.

Hơn nữa, thói quen này cũng có thể giúp các tay vợt nam khoe cơ đùi khỏe khoắn, rắn chắc. Dù có hành động tương tự, nam giới ít bị chú ý hơn phụ nữ, phần nào thể hiện định kiến giới trong lĩnh vực thể thao.