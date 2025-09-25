Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vợ Mạc Hồng Quân trở lại sân pickleball sau cú ngã gãy xương đùi

  • Thứ năm, 25/9/2025 06:08 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Người mẫu Kỳ Hân chính thức quay lại sân, luyện tập pickleball nhẹ nhàng sau 5 tháng hồi phục vì gãy xương đùi, khẳng định "ngã ở đâu thì đứng lên ở đó".

Kỳ Hân gặp chấn thương nghiêm trọng trên sân pickleball hồi đầu tháng 4. Ảnh: Đinh Hà.

Giữa tháng 9, người mẫu Kỳ Hân, vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân, gây chú ý khi trở lại sân pickleball sau chấn thương nghiêm trọng. Xuất hiện trên sân, cô để lộ vết sẹo dài trên đùi. Đây là dấu vết từ cuộc phẫu thuật lớn hồi giữa năm.

Ở phần chú thích của video ghi lại khoảnh khắc Kỳ Hân tập luyện pickleball trở lại, cô viết: “Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó”. Phía dưới phần bình luận, nhiều người quen, bạn bè bày tỏ sự lo lắng khi Kỳ Hân sớm ra sân, nhắc cô cẩn thận trong quá trình tập luyện bộ môn này, tránh để chấn thương tái phát.

Kỳ Hân trở lại sân pickleball để luyện tập nhẹ nhàng sau 5 tháng. Ảnh: Han Ky Nguyen/FB.

Như vậy, vợ Mạc Hồng Quân chính thức tái xuất sau 5 tháng điều trị và phục hồi chấn thương. Trong khi nhiều người cho rằng nàng WAG này có phần coi thường sức khỏe, một số lại lên tiếng bênh vực, ủng hộ niềm đam mê thể thao của Kỳ Hân, cho rằng cô là người hiểu rõ nhất về thể chất của mình.

Đứng trước nhiều luồng ý kiến trái chiều, bà xã Mạc Hồng Quân hoàn toàn giữ im lặng, chỉ trả lời bình luận hỏi thăm của bạn bè, cho biết tập luyện nhẹ nhàng, không đáng lo ngại. Theo lời bác sĩ, đến cuối năm, cô mới có thể chơi pickleball bình thường.

Chiều 3/4, nữ người mẫu bị gãy xương đùi trong lúc chơi pickleball tại một sự kiện ở TP.HCM. Thời điểm đó, cô đăng ảnh chân trái bị băng bó kèm theo chú thích: “Cứ tưởng tìm được môn thể thao chân ái của đời mình, mà giờ gãy xương đùi rồi”.

Trên trang cá nhân, Mạc Hồng Quân cũng cập nhật tình trạng của vợ sau khi gặp chấn thương. “Kể cũng ngộ, vợ em chẳng bao giờ chơi được môn gì quá 3 hôm. Thế mà từ khi đánh pickleball, hôm nào cũng 3-4 tiếng ngoài sân. Chấn thương mà em nhìn còn thấy sợ. Thế mà phẫu thuật xong vẫn hỏi bác sĩ bao giờ đánh pickleball lại được”, anh viết.

Trong suốt thời gian Kỳ Hân nằm điều trị, hồi phục tại bệnh viện, chồng cô luôn có mặt bên cạnh, đồng hành và chăm sóc vợ. Người mẫu cho biết đau đớn do chấn thương, song cảm thấy được an ủi phần nào khi có nửa kia sát cánh.

Trước đó, Kỳ Hân có mặt tại Hà Nội, ngồi trên hàng ghế khán giả, theo dõi trận giao hữu JOOLA Pickleball Legends Tour 2025. Trao đổi với Tri Thức - Znews ở sự kiện, cô cho biết chính thức chơi pickleball trong 2 tháng, tìm thấy niềm đam mê với bộ môn này.

Tuy nhiên, trên trang cá nhân, Kỳ Hân đã đăng tải hình ảnh ra sân pickleball từ cuối năm ngoái. Thời gian đầu có thể là giai đoạn học chơi của nàng WAG.

Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews, Kỳ Hân chia sẻ thần tượng “tay vợt pickleball số 1 thế giới” Ben Johns và “huyền thoại quần vợt” Andre Agassi. Cô có mặt tại buổi thi đấu biểu diễn ở Nhà thi đấu Gia Lâm ngày 27/3 để chứng kiến tận mắt kỹ thuật, lối chơi của Ben Johns.

“Trình độ của anh ấy là điều không cần bàn cãi. Tôi không nghĩ ra cái tên nào có thể vượt qua Ben Johns. Với trận hôm nay, anh ấy thắng là được. Tỷ số không quan trọng”, Kỳ Hân hào hứng chia sẻ khi ngồi trên hàng ghế khán giả.

