Đối thủ đáng gờm của pickleball

  • Thứ tư, 24/9/2025 16:00 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Ra đời từ một sân vườn chật hẹp ở Acapulco (Mexico) năm 1969, padel đã vươn ra hơn 140 quốc gia và trở thành môn thể thao phát triển nhanh nhất thế giới.

Môn thể thao vợt sinh ra từ Mexico khiến người chơi “nghiện” bởi tốc độ và sự kịch tính.

Pickleball từng gây sốt tại Mỹ, nhưng nay padel, môn thể thao vợt có nguồn gốc từ Mỹ Latinh, đang nổi lên như hiện tượng toàn cầu, thu hút từ vận động viên chuyên nghiệp đến giới nghệ sĩ nổi tiếng, theo NBC News.

Padel ra đời năm 1969 tại Acapulco (Mexico), khi doanh nhân Enrique Corcuera muốn dựng sân tennis trong vườn nhưng không đủ diện tích. Ông quyết định xây phiên bản thu nhỏ, bao quanh bằng tường cao gần 3 m, chính là sân padel đầu tiên.

Hơn nửa thế kỷ sau, môn thể thao này được Liên đoàn Padel Quốc tế mô tả là “môn thể thao phát triển nhanh nhất thế giới”, có mặt tại hơn 140 quốc gia với khoảng 30 triệu người chơi nghiệp dư. Tại Mỹ, số lượng vẫn còn khiêm tốn, hơn 100.000 người, nhưng số sân padel đang tăng nhanh chóng. Liên đoàn Padel Quốc tế đang vận động đưa bộ môn này vào Olympic 2032.

Khác với tennis, sân padel chỉ bằng 1/3 diện tích, bao quanh bởi tường kính hoặc lưới. Trái bóng có thể bật lại từ tường hoặc được đánh trả ngay cả khi đã ra ngoài sân, mang đến những tình huống bất ngờ và cơ hội “cứu bóng” kịch tính. Đặc biệt, padel chỉ chơi đôi, buộc người chơi phải phối hợp cùng đồng đội.

“Điều khiến tôi mê là cộng đồng. Tôi gặp được rất nhiều người bạn thân ở đây, rồi từ đó tình yêu với môn thể thao này lớn dần”, Rachel Kuan (Mỹ), hiện làm việc tại câu lạc bộ padel cao cấp Reserve Padel, chia sẻ.

“Tôi chơi tennis cả đời, nhưng dần thấy lặp lại. Với padel, tôi cảm nhận được sự mới mẻ và đam mê ngay lập tức”, Roy Tabet, tay vợt chuyên nghiệp kiêm huấn luyện viên tại Reserve Padel, thương hiệu sân padel hạng sang có mặt ở Miami và New York (Mỹ) cho biết.

padel, padel la gi, mon padel, luat choi padel, san padel anh 1

Không gian khép kín, luật chơi chỉ cho đánh đôi và nhịp độ nhanh khiến padel được ví như sự kết hợp giữa tennis, squash và pickleball. Ảnh minh họa: Scott McIntyre/NYT.

Ở New York, Santiago Gomez, người lớn lên tại Acapulco, sáng lập Padel Haus, một trung tâm thể thao và văn hoá dành riêng cho padel. Từ những ngày đầu 2022 khi “người Mỹ còn chưa biết đến môn này”, Padel Haus đã nhanh chóng trở thành điểm hẹn của cộng đồng. Hiện nơi đây có thêm cơ sở ở Atlanta, Nashville và Denver (Mỹ), với 70% hội viên là người Mỹ, số còn lại đến từ nhiều quốc gia.

“Ban đầu, người Mỹ Latinh đến trước vì họ đã quen chơi ở quê nhà. Sau đó, những tay vợt tennis, squash cũng thử và rồi ‘chuyển hẳn’ sang padel”, Gomez cho biết.

Sức hút của padel lan tới cả giới nổi tiếng. Eva Longoria, Derek Jeter, Jimmy Butler hay Adam Levine đều là tín đồ. Trên chương trình The Tonight Show vào tháng 4, Levine kể lần đầu được Michael Bublé giới thiệu môn này khi đi nghỉ ở Mexico và mô tả: “Padel giống pickleball nhưng trông ngầu hơn và siêu vui”.

Theo Gomez, tốc độ nhanh và tính kịch tính là yếu tố khiến người chơi “nghiện”.

“Trong tennis, nếu bóng qua người, bạn nghĩ điểm đã kết thúc. Nhưng ở padel, nhờ bức tường phía sau, bạn vẫn cứu được bóng. Cảm giác như mình trở thành anh hùng và điều đó mang lại sự phấn khích lớn”, ông nói.

Với nhiều người, padel không chỉ là môn thể thao mà còn là di sản văn hoá.

“Padel đã bùng nổ ở châu Âu, nhất là Tây Ban Nha, và giờ mới bắt đầu ở Mỹ. Tôi tự hào khi bộ môn này xuất phát từ Mexico, quê hương mà ông tôi từng xây sân padel cho các giải đấu chuyên nghiệp”, Marnie Perez-Ochoa, cháu gái cựu tay vợt chuyên nghiệp Mexico Yola Ramirez, nói.

Như Phương

Ảnh minh họa: Xiaohongshu

