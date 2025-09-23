Quang Dương làm lộ điểm yếu của pickleball Việt Nam

Dù không ở trạng thái thi đấu cao nhất, Quang Dương vẫn dễ dàng đánh bại một loạt tay vợt hay nhất Việt Nam như Phúc Huỳnh, Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang.

Quang Dương, tay vợt từng vô địch đơn nam PPA Tour vượt trội các VĐV hàng đầu Việt Nam. Chiến thắng áp đảo của anh cho thấy trình độ đánh đôi pickleball Việt Nam chưa quá cao. Ảnh: PPA Tour.

Kể từ sau khi chấm dứt hợp đồng với Hiệp hội Pickleball Mỹ (UPA) hồi tháng 7, Quang Dương không còn góp mặt ở những giải đấu danh giá nhất của bộ môn pickleball như PPA Tour hay Major League Pickleball (MLP).

Hai tháng qua, tay vợt sinh năm 2006 chỉ xuất hiện ở những giải đấu nhỏ và dành nhiều thời gian giao lưu với cộng đồng, lan tỏa môn pickleball. Dù vậy, Quang Dương vẫn thể hiện đẳng cấp khác biệt so với những đồng nghiệp trên mảnh đất quê hương.

Quang Dương thâu tóm danh hiệu

Để duy trì phong độ, trạng thái thi đấu tốt nhất cho những giải đấu danh giá sắp diễn ra như Malaysia Cup, Vietnam Cup (thuộc hệ thống PPA Tour), những ngôi sao như Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam, Phúc Huỳnh quyết định tranh tài ở một giải đấu tại Quảng Ninh hôm 21/9. Tại đây, họ có dịp chạm trán Quang Dương - Casey Diamond.

Ở nội dung đôi nam, Quang Dương và Casey Diamond dễ dàng "làm gỏi" các đối thủ. Tại tứ kết, họ thắng áp đảo đôi Trịnh Linh Giang - Lý Hoàng Nam với tỷ số 15-3.

Đến bán kết, Quang Dương và đồng đội dễ dàng thắng trận, giành quyền vào chung kết để chạm trán Phúc Huỳnh và tài năng trẻ Tama. Trong trận phân định ngôi vương, Quang Dương - Casey một lần nữa thể hiện phong độ hủy diệt khi giành chiến thắng 2-0 với cùng tỷ số 11-6.

Trận đấu khó khăn nhất của Quang Dương ở giải này có lẽ là trận tứ kết nội dung đôi nam nữ khi anh và Amanda chạm trán đôi Lý Hoàng Nam - Connie Lee, hai VĐV từng sát cánh với nhau ở nhiều giải đấu lớn nhỏ tại Việt Nam cũng như trong khu vực.

Sự ăn ý, gắn kết đó khiến Quang Dương - Amanda chỉ thắng 15-11. Đến trận chung kết, tay vợt Việt kiều và đồng đội thắng cách biệt 15-5 khi đối đầu với đôi Trịnh Linh Giang - Tâm Ken (tay vợt nữ hàng đầu Việt Nam), qua đó giành chức vô địch xứng đáng.

Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang (từ trái sang) cùng nhau vô địch rất nhiều giải pickleball trong nước, nhưng chưa thể giành tấm huy chương đôi nam nào ở PPA Tour. Ảnh: Trịnh Linh Giang/FB

Khoảng trống của pickleball Việt Nam

Ở 3 giải PPA Tour Asia gần nhất, pickleball Việt Nam đều có huy chương đơn nam.

Tại Hong Kong Open, Trịnh Linh Giang và Lý Hoàng Nam lần lượt giành HCB, HCĐ. Đến Sansan Fukuoka Open trên đất Nhật Bản, khi những Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam, Trương Vinh Hiển vắng mặt, Phúc Huỳnh trở thành đại diện duy nhất của pickleball Việt Nam và đoạt HCB, chỉ chịu thua Connor Garnett, tay vợt pickleball số 3 thế giới (theo hệ thống của UPA) trong trận chung kết.

Trên sân nhà tại giải Vietnam Open hồi đầu tháng 9, các tay vợt đơn nam Việt Nam đã “thâu tóm” 3 huy chương: Phúc Huỳnh giành HCV, Lý Hoàng Nam có HCB còn Trương Vinh Hiển sở hữu HCĐ. Rõ ràng, ở nội dung đơn nam, pickleball Việt Nam là thế lực hàng đầu châu Á, nếu không muốn nói là số một.

Ở các nội dung đôi, chúng ta có 2 tấm HCV nhờ cặp chị em Việt kiều họ Trương. Cụ thể, tại Vietnam Open, Alix Trương giành HCV nội dung đôi nữ khi đánh cặp với Meghan Dizon, còn người em Jonathan Trương vô địch nội dung đôi nam cùng AJ Koller.

Cả 4 tay vợt này đều đến từ Mỹ, nơi các giải PPA Tour, MLP có chất lượng chuyên môn cao nhất nên việc giành chức vô địch cũng là điều dễ hiểu. Nếu chỉ tính những VĐV Việt Nam, chỉ mới thi đấu trên mảnh đất hình chữ S, chúng ta vẫn chưa có người bước lên bục cao nhất ở các nội dung đôi.

Sự vượt trội của Quang Dương trong giải gần đây ở Quảng Ninh, cùng với những con số thành tích tại PPA Tour Asia, đã cho thấy khoảng trống lớn của pickleball Việt Nam. Trong khi các tay vợt đơn nam đã vươn lên trở thành thế lực hàng đầu châu Á với hàng loạt huy chương, thì ở các nội dung đôi, các tay vợt trong nước vẫn chưa thể chạm tay vào bục vinh quang.

So với Quang Dương, các tay vợt Việt kiều hay những VĐV từ Mỹ, các tay vợt Việt Nam còn hạn chế về chiến thuật, tốc độ thi đấu, khả năng phối hợp và cả tâm lý thi đấu. Những VĐV đánh đôi hàng đầu thế giới không chỉ có kỹ năng cá nhân ấn tượng mà còn giỏi đọc trận đấu, di chuyển khôn khéo... Đồng thời, họ cũng được mài giũa, cọ xát liên tục ở các giải đấu có chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh cao như PPA Tour, MLP.

Để khắc phục điểm yếu này, các tay vợt pickleball Việt Nam cần tập trung hơn vào việc luyện tập và nâng cao trình độ thi đấu đôi. Với việc các giải đấu lớn như PPA Tour ngày càng được tổ chức nhiều ở Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung, Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang... sẽ có cơ hội đối đầu với những tay vợt hàng đầu thế giới nhiều hơn, từ đó dần tiến bộ. Hy vọng trong một tương lai gần, pickleball Việt Nam sẽ giành huy chương ở các nội dung đôi để hoàn toàn thống trị châu Á.