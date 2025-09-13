12 sân pickleball mới của Minh Hằng

Hệ thống 12 sân pickleball trong nhà của vợ chồng Minh Hằng nằm ở khu vực An Phú (TP.HCM), được giới thiệu là món quà mà ông xã doanh nhân tặng nữ ca sĩ.

Minh Hằng thể hiện niềm yêu thích đặc biệt với pickleball. Ảnh: Hằng Lê/FB.

Trên trang cá nhân, ca sĩ, diễn viên Minh Hằng gây chú ý khi khoe được chồng xây tặng 12 sân pickleball. Theo chia sẻ của cô, ông xã doanh nhân biết sở thích của vợ, quyết định mở cụm sân gần nhà, giúp Minh Hằng thuận tiện chơi thể thao.

“Pickleball đối với mình không chỉ là một môn thể thao, mà còn là một cầu nối tuyệt vời. Nó giúp mình kết nối với người thân trong gia đình, bạn bè và cả những người mới quen”, Minh Hằng viết.

Trên mạng xã hội, cô cũng chia sẻ nhiều hình ảnh ra sân chơi pickleball với bạn bè thân thiết trong lĩnh vực giải trí như Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh, Đồng Ánh Quỳnh. Mỹ nhân này đặc biệt chú trọng đầu tư trang phục khi ra sân.

Minh Hằng chơi pickleball cùng bạn bè thân thiết trong giới giải trí. Ảnh: Hằng Lê/FB.

Cô thường diện đồ thể thao chuyên dụng đơn sắc, bao gồm áo dây, ba lỗ, không tay kết hợp cùng chân váy xếp ly. Minh Hằng khéo léo bổ sung thêm mũ lưỡi trai nửa đầu để che nắng khi ra sân. Nhìn chung, cô cho thấy bộ sưu tập trang phục pickleball đa dạng, phong phú, thể hiện nhu cầu diện đẹp khi ra sân.

Cụm 12 sân pickleball mà ông xã Minh Hằng phát triển có tên Banger An Phú, nằm gần “thủ phủ” pickleball Thảo Điền.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, phường Thảo Điền (TP Thủ Đức, TP.HCM) vẫn được xem “thủ phủ” của bộ môn này. Với diện tích chỉ 3,7 km2, khu vực này quy tụ hàng chục sân pickleball với nhiều quy mô, diện tích khác nhau.

Chỉ riêng trên cung đường Nguyễn Văn Hưởng - Thảo Điền, khoảng 7 cụm sân pickleball xuất hiện. Vị trí các sân cách nhau trung bình 500-800 m. Thậm chí, một số sân còn được xây dựng đối diện nhau, trực tiếp cạnh tranh, phải gia tăng nhận diện thương hiệu thông qua hệ thống biển hiệu, màu sắc chủ đạo để hấp dẫn người chơi.

Hệ thống sân của gia đình Minh Hằng bao gồm mái che, được mô tả là sân trong nhà. Nếu như năm ngoái chứng kiến làn sóng cải tạo sân tennis, sân bóng đá thành sân pickleball, đến năm nay, mô hình này dần chuyển thành không gian trong nhà.

Ưu điểm rõ ràng nhất của sân pickleball trong nhà là tránh ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết. Các tay vợt vẫn có thể ra sân trong những ngày nắng nóng gay gắt hoặc mưa bão lớn. Trên trang cá nhân, Minh Hằng cũng gửi lời cảm ơn đến người chơi vẫn đều đặn ủng hộ bất chấp mưa gió.

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh trong nhà có thể khai thác quanh năm, đảm bảo vận hành ổn định, hạn chế thất thu trong những ngày thời tiết xấu.

Nhìn chung, pickleball vẫn được đánh giá là môn thể thao thịnh hành, tiếp tục duy trì sức hút sau hơn một năm “gây sốt”, trở thành “miếng bánh béo bở” cho các cá nhân, đơn vị đầu tư, kinh doanh.