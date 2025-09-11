Đà Nẵng đăng cai tổ chức giải pickleball lớn nhất châu Á

PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025, giải pickleball lớn nhất châu Á diễn ra từ ngày 30/9-4/10, quy tụ các tay vợt hàng đầu thế giới và Việt Nam tại Đà Nẵng, bao gồm Ben Johns.

Ngôi sao pickleball Ben Johns sẽ tới Đà Nẵng (Việt Nam) vào cuối tháng 9. Ảnh: PPA Tour.

Ngày 10/9, Ban tổ chức giải Pickleball PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 đã tổ chức họp báo tại Đà Nẵng, với sự tham gia của đại diện Hiệp hội Pickleball Mỹ (UPA), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên kết America & Asia và Liên đoàn Pickleball Đà Nẵng.

PPA Tour (Professional Pickleball Association Tour) là hệ thống giải đấu Pickleball chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, quy tụ những vận động viên xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới.

Đây là sân chơi mang tính cạnh tranh cao nhất của bộ môn Pickleball, tương đương với ATP Tour trong quần vợt hay PGA Tour trong golf. Giải Pickleball PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 được tổ chức tại Cung Thể thao Tuyên Sơn và Làng thể thao Tiên Sơn (thành phố Đà Nẵng), với tổng giá trị giải thưởng lên tới 150.000 USD .

Giải đấu này sẽ chứng kiến những cuộc tranh tài hấp dẫn giữa các vận động viên đẳng cấp quốc tế và các tay vợt phong trào, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi và phát triển môn thể thao này tại Việt Nam.

PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 lần đầu tiên diễn ra tại Đà Nẵng là giải pickleball lớn nhất châu Á về quy mô giải thưởng, số vận động viên tham dự và cả lượng khán giả. Các nội dung thi đấu sẽ bao gồm đơn (Singles) và đôi (Doubles), với sự tham gia của những tên tuổi nổi bật như huyền thoại Ben Johns – người sở hữu hơn 150 danh hiệu tại PPA Tour Mỹ, và các tay vợt hàng đầu Thế giới và Việt Nam.

Ngoài việc thúc đẩy phong trào pickleball, giải đấu còn được kỳ vọng sẽ giúp phát triển du lịch thể thao tại Đà Nẵng, thu hút khách du lịch quốc tế và tạo cơ hội quảng bá hình ảnh của thành phố ra thế giới.

Theo Ban tổ chức, giải đấu được chia làm 2 khu vực tổ chức thi đấu gồm: Chuyên nghiệp (Pro) thi đấu tại Cung thể thao Tuyên Sơn và Phong trào (Amateur) thi đấu tại Làng thế thao Tuyên Sơn. Khán giả muốn chiêm ngưỡng thi đấu pickleball Chuyên nghiệp (Pro) thì cần bỏ tiền mua vé giá thấp nhất từ 100.000 đồng đến cao nhất 10 triệu đồng, khu vực thi đấu Phong trào (Amateur) được miễn phí.