Tham vọng mở 10.000 sân pickleball của Trung Quốc

Sự bùng nổ pickleball mở ra cơ hội kinh doanh mới cho các startup và câu lạc bộ thể thao ở Trung Quốc, dù vẫn tồn tại thách thức như quỹ đất hạn chế, rào cản ngôn ngữ.

Pickleball đang tạo nên làn sóng tại Trung Quốc nhờ mạng xã hội. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Bùng nổ tại Mỹ trong những năm qua, pickleball đang dần tạo chỗ đứng tại Trung Quốc với đà tăng trưởng mạnh mẽ cả về doanh số lẫn số lượng người chơi.

Theo dữ liệu từ công ty cung cấp giải pháp thương mại điện tử WPIC Marketing + Technologies, doanh số bán vợt và phụ kiện pickleball trên các sàn thương mại điện tử Trung Quốc đã tăng gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trung bình 1,2 triệu USD /tháng tính đến tháng 7, CNBC đưa tin.

“Pickleball đang phản ánh xu hướng sống năng động và nhu cầu tham gia thể thao giải trí ngày càng lớn tại Trung Quốc”, Jacob Cooke, đồng sáng lập kiêm CEO WPIC nhận định.

Ông cho biết sự lan tỏa của bộ môn này còn được thúc đẩy bởi mạng xã hội và cú hích từ quần vợt, đặc biệt sau khi tay vợt Zheng Qinwen giành huy chương vàng Olympic đầu tiên của Trung Quốc ở nội dung đơn nữ mùa hè 2024.

Kỳ vọng thành môn thể thao đại chúng

Daniel Zipser, đối tác cấp cao của McKinsey, đánh giá quần vợt và pickleball bắt đầu thu hút sự chú ý từ năm 2023, tăng tốc trong năm 2024 và hiện vẫn trong “giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ”. Không chỉ có nhiều người tham gia chơi, khán giả theo dõi các giải đấu chuyên nghiệp cũng ngày càng đông.

Pickleball không chỉ dừng lại ở một trào lưu nhất thời. Theo Seymour Rifkind, đại sứ pickleball người Mỹ, các quan chức thể thao Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng 10.000 sân và thu hút tới 100 triệu người chơi trong vòng 5 năm tới, SCMP đưa tin tháng 6.

Minh chứng cho sức hút đó, toàn bộ vé các trận chung kết giải Hong Kong Open (Hong Kong, Trung Quốc), sự kiện đầu tiên thuộc hệ thống Professional Pickleball Association (PPA) diễn ra từ ngày 21-24/8, toàn bộ vé cho các trận chung kết đều được bán hết và có danh sách chờ.

Jack Wong và Long Yufei trước thềm giải đấu pickleball Hong Kong Open. Ảnh: Jonathan Wong.

Giải chia theo cấp độ kỹ năng và nhóm tuổi, với mức thưởng lên đến 50.000 USD cho các tay vợt vô địch “Pro League”, cùng 1.000 điểm tính vào bảng xếp hạng PPA Tour Asia. Các tay vợt phong trào cũng có cơ hội nhận thưởng tối đa 9.000 USD .

Từ cuối tháng 6, ban tổ chức đã nhận hơn 600 đơn đăng ký, trong đó có những cái tên nổi bật như Jack Wong, tay vợt số một Hong Kong (Trung Quốc), đặt mục tiêu giành cú ăn ba (triple crown). Trung Quốc cũng có sự góp mặt của Long Yufei, tay vợt giành huy chương vàng và hiện nằm trong top 12 chương trình UPA Asia Trailblazers.

“Khán giả tới theo dõi rất đông. So với cuối năm ngoái chỉ có 2 sân pickleball, nay Hong Kong đã có thêm nhiều địa điểm thi đấu mới”, Patrick Yan, nhà sáng lập công ty quảng cáo The Brine Agency, cho biết.

Lợi thế cho những 'tay chơi tiên phong'

Khác với Mỹ, nơi những vùng ngoại ô rộng lớn tạo điều kiện để sân pickleball mọc lên trong khu dân cư, các đô thị châu Á thường thiếu quỹ đất. Điều này khiến pickleball ở Trung Quốc phát triển theo hướng kinh doanh, sân bãi chủ yếu do các đơn vị tư nhân xây dựng và vận hành để thu lợi nhuận.

“Mọi người bắt đầu nhận ra đây có thể là một cơ hội khổng lồ, dẫn đến sự cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp và startup”, Patrick Yan nhận định. Ông cũng chỉ ra rằng hệ thống giải đấu pickleball tại Trung Quốc được quản lý bởi Hiệp hội Quần vợt Trung Quốc, giúp bộ môn này phát triển theo hướng quy củ hơn so với nhiều quốc gia khác.

Lu Bing, Phó Chủ tịch Hiệp hội Pickleball Tô Châu, cho biết ông biết đến bộ môn này từ một người bạn Mỹ năm 2023. Sau đó, câu lạc bộ Shishan do ông quản lý mở nhiều sân với phí thuê 60 NDT/giờ (khoảng 8,3 USD ).

Sự bùng nổ pickleball mở ra cơ hội kinh doanh mới cho các startup và câu lạc bộ thể thao ở Trung Quốc. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Ông nhấn mạnh ưu thế dễ tiếp cận, khi nhiều người nhanh chóng chơi được pickleball trong khi tennis thường khó hơn. Nhiều trường học trong khu vực cũng tận dụng sân bóng rổ và các cơ sở có sẵn để đưa pickleball vào hoạt động thể chất của học sinh.

Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội là những thách thức chưa được giải quyết. Dù là đối tác phân phối chính thức cho thương hiệu Joola (Mỹ), Lu Bing thừa nhận không phải thương hiệu nước ngoài nào cũng dễ dàng chen chân vào thị trường rộng lớn nhưng phức tạp này.

Đồng quan điểm, Patrick Yan dự báo giai đoạn đầu sẽ có sân phải đóng cửa, sân khác vươn lên chiếm lĩnh, và lợi thế sẽ thuộc về những người tiên phong. Bên cạnh đó, ông cho rằng rào cản ngôn ngữ và hệ sinh thái WeChat đặc thù khiến việc tiếp cận người tiêu dùng Trung Quốc trở thành bài toán khó, khác biệt so với Việt Nam hay Malaysia, những thị trường pickleball sôi động hàng đầu châu Á hiện nay.

Dù người Trung Quốc chi nhiều tiền cho pickleball, nhìn chung sức mua trong nước vẫn trầm lắng sau dịch. Tuy vậy, McKinsey dự báo từ nửa cuối 2025 đến 2026, tiêu dùng sẽ phục hồi.