Nỗi ám ảnh tiếng ồn của người sống gần sân pickleball

Khi pickleball trở thành “cơn sốt”, cư dân sống ở gần các sân từ Việt Nam đến Mỹ lại khốn khổ vì âm thanh lặp lại liên tục, kéo dài từ sáng đến tận khuya.

Nhiều cư dân tại Hà Nội than phiền bị mất ngủ do tiếng ồn từ sân pickleball. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Pickleball, bộ môn thể thao kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn, đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam và trên toàn thế giới nhờ tính giải trí cao, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển mạnh mẽ là những phàn nàn về tiếng ồn đặc trưng, âm thanh “pop pop” khi vợt chạm bóng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cộng đồng dân cư gần các sân chơi.

Theo Bob Unetich, kỹ sư đã nghỉ hưu, từng giảng dạy tại Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) và là người sáng lập công ty giải pháp tiếng ồn Pickleball Sound Mitigation LLC, mức độ ồn từ sân pickleball được ghi nhận ở mức 70 dBA cách sân 30 m, gần gấp đôi so với tennis, với tần số cao dễ gây khó chịu.

Tại nhiều khu vực, âm thanh này đã làm gián đoạn giấc ngủ, công việc, thậm chí đẩy mâu thuẫn cộng đồng đến mức khởi kiện để đòi lại sự yên tĩnh.

Người dân bất mãn

Sân pickleball Hữu Nghị (phường Hồng Hà, Hà Nội) là một trong những sân nhận phản ánh từ người dân. Cụ thể, cư dân sống gần sân cho biết sân hoạt động từ sáng đến tận 1-2h sáng hôm sau, kèm theo tiếng gào thét, cãi vã, gây mất an ninh trật tự.

“Chúng tôi không thể có một giấc ngủ trọn vẹn. Tiếng ồn từ sân pickleball và hành vi thiếu ý thức của một số người chơi khiến cuộc sống bị đảo lộn”, một cư dân cho biết.

Tổ hợp dịch vụ thể thao sân bóng Chương Dương (phường Hồng Hà) cũng gây ra những vấn đề tương tự. Cư dân đã gửi đơn kiến nghị đến UBND phường Hồng Hà, đề nghị kiểm tra hoạt động của các sân này, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Âm thanh từ pickleball có thể đạt 70-80 dBA, gần gấp đôi tennis. Ảnh minh họa: Hoàng Vũ.

Không riêng Việt Nam, tại công viên La Rinconada (bang California, Mỹ), mâu thuẫn vì tiếng ồn đã leo thang đến mức phá hoại sân. Người dân ghi nhận âm thanh từ sân đạt mức 80 dBA, tương đương độ ồn của một nhà hàng đông đúc. Ít nhất 4 vụ phá hoại sân đã được ghi nhận trong năm qua, kèm theo những lời đe dọa từ một số người chơi bất mãn, theo San Jose Spotlight.

Tại làng Round Pond, thị trấn Bristol (tiểu bang Maine, Mỹ), sân tennis được cải tạo thành sân pickleball từ năm 2021 đã làm gia tăng số lượng người chơi, kéo theo tiếng ồn tăng gấp 10 lần so với trước đây.

“Tiếng ồn khiến chúng tôi phải lên kế hoạch tránh mặt hàng ngày. Có khi 12 người chơi cùng lúc, chưa kể khán giả, khiến sinh hoạt gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng", gia đình Dunbar, sống gần sân, chia sẻ với Lincoln County News vào tháng 7.

Họ đã gửi thư đến Hội đồng Thị trấn, đề xuất các biện pháp như sử dụng vợt giảm tiếng ồn, giới hạn giờ chơi, dựng hàng rào cách âm và trồng cây xanh ,những điều kiện từng được cam kết trong giấy phép xây sân nhưng chưa được thực hiện.

Giải pháp hạn chế tiếng ồn

Trước vấn đề này, nhiều địa phương đã triển khai các giải pháp để giảm thiểu tiếng ồn. Hàng rào và tường cách âm là biện pháp phổ biến. Lắp đặt vật liệu cách âm quanh sân có thể giảm tiếng ồn tới 12 dB, trong đó tường gạch hoặc đá dày được đánh giá là hiệu quả nhất.

Tại công viên La Rinconada, chính quyền đã chi 90.000 USD để cải tạo bề mặt sân, dựng hàng rào cách âm, lắp đặt camera giám sát và cổng khóa tự động theo khung giờ.

Một hướng khác là dùng thiết bị giảm ồn. Việc sử dụng bóng xốp và vợt pickleball giảm tiếng ồn đã chứng minh hiệu quả trong việc giảm đáng kể tiếng pop pop mà không làm mất đi trải nghiệm chơi. Theo nghiên cứu của kỹ sư Bob Unetich, mức âm thanh trung bình của một trận pickleball vào khoảng 59 dBA. Tuy nhiên, khi nhiều sân hoạt động đồng thời, con số này có thể tăng vọt, khiến thiết bị giảm ồn trở thành giải pháp tức thời và thiết thực.

Hàng rào và tường cách âm được xem là giải pháp hữu hiệu, giảm tiếng ồn tới 12 dB. Ảnh minh họa: Hoàng Vũ.

Ngoài ra, giới hạn giờ chơi cũng được áp dụng để dung hòa lợi ích giữa người chơi và cư dân. Quy định tránh các khung giờ nhạy cảm như sáng sớm hoặc đêm muộn giúp giảm bớt căng thẳng. Tại thị trấn Christmas Cove (tiểu bang Maine), chính quyền yêu cầu người chơi bắt buộc sử dụng vợt giảm âm sau các phàn nàn về tiếng ồn từ cư dân.

Theo The Racket Life, yếu tố thiết kế sân thông minh cũng đóng vai trò quan trọng. Việc xây dựng sân ở khu vực xa khu dân cư hoặc xoay hướng sân để hạn chế tác động âm thanh đã được nhiều nơi áp dụng. Với các sân trong nhà, giải pháp là lắp đặt các tấm tiêu âm treo trên trần cao để giảm tiếng vang và tiếng nảy, giúp không gian thi đấu trở nên dễ chịu hơn cho cả người chơi lẫn cộng đồng xung quanh.