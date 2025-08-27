7 trên 10 người chơi pickleball từng bị chấn thương

Nghiên cứu ở Mỹ cho thấy gần 7/10 người chơi pickleball từng gặp chấn thương. Nhiều người bỏ qua cảnh báo từ cơ thể, dẫn đến những cơn đau kéo dài và nguy cơ dừng hẳn bộ môn.

Hơn 1/3 người chơi vẫn tiếp tục ra sân dù đang trong tình trạng đau kéo dài. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Pickleball đang phát triển mạnh mẽ tại Mỹ với hàng triệu người tham gia. Thế nhưng, song song với sự bùng nổ ấy là một thực tế đáng lo ngại khi chấn thương xảy ra ngày càng nhiều. Một nghiên cứu của Đại học Saint Louis, thực hiện trên 1.758 người chơi từ 18 đến 102 tuổi, chỉ ra rằng nhiều người vì quá đam mê pickleball nên thường phớt lờ những cơn đau hay dấu hiệu cảnh báo từ cơ thể.

Theo kết quả nghiên cứu được công bố vào tháng 8, 68,5% người chơi cho biết đã trải qua chấn thương hoặc khó chịu liên quan đến pickleball trong vòng 1 năm qua. Trong số đó, 40,8% gặp chấn thương buộc phải nghỉ chơi ít nhất 1 ngày, thậm chí vài tuần.

Ngoài ra, 51,2% trải qua những tổn thương nhẹ hơn như đau nhức, căng cơ, nhưng vẫn đủ để ảnh hưởng đến việc tập luyện.

Đáng chú ý, 35,9% người tham gia thừa nhận vẫn tiếp tục ra sân dù đang trong tình trạng đau kéo dài. Họ xem đây như “chuyện thường”, cho đến khi những cơn đau tích tụ thành chấn thương nghiêm trọng hơn.

Chấn thương do cơ thể quá tải

Nghiên cứu chỉ ra 5 khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất, gồm đầu gối (29%), cẳng chân/bàn chân (27%), vai (22%), lưng (20%) và khuỷu tay (18%). Các động tác đặc thù của pickleball như đổi hướng đột ngột, lao lên lưới, cú đánh qua đầu liên tục khiến những bộ phận này nhanh chóng bị quá tải.

Đáng lo ngại, 35% ca chấn thương đến từ tình trạng “lạm dụng”, không phải va chạm đột ngột, mà là hậu quả của hàng trăm động tác lặp đi lặp lại mỗi tuần.

Gần 7/10 người chơi tại Mỹ cho biết từng gặp chấn thương hoặc khó chịu trong vòng 1 năm qua. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Kết quả khảo sát cũng phá vỡ định kiến rằng chỉ người lớn tuổi mới dễ gặp vấn đề. Nhóm có tỷ lệ chấn thương cao nhất lại là người trung niên (33-62 tuổi), chiếm đến 77%. Họ có sức khoẻ đủ để chơi thường xuyên, nhưng chưa chắc có nền tảng thể lực vững để chịu tải lâu dài.

Ngoài ra, nam giới có nguy cơ chấn thương cao hơn nữ giới 33%. Những người chơi từ 3 buổi/tuần trở lên có khả năng chấn thương tăng thêm 45%. Đặc biệt, người mới chơi dưới 5 năm có nguy cơ cao hơn 50% so với những “lão luyện” nhiều kinh nghiệm.

Cái giá khi phớt lờ cơn đau

Thực tế, chấn thương trong pickleball không chỉ đến từ những pha ngã mạnh, mà thường bắt nguồn từ việc người chơi coi nhẹ những dấu hiệu cảnh báo ban đầu. Sự phát triển nhanh chóng và tính chất “gây nghiện” của bộ môn khiến nhiều người sẵn sàng bỏ qua cơn đau, chỉ để tiếp tục ra sân.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng thái độ “ráng chơi” có thể khiến người chơi phải trả giá đắt, bao gồm những cơn đau mạn tính kéo dài hoặc có thể gặp nguy cơ buộc phải dừng hẳn niềm vui với môn thể thao này.

Tại Việt Nam, tình trạng tương tự cũng khá phổ biến. Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, BS.CKII Vũ Tú Nam, Trưởng chuyên khoa Phẫu thuật Nội soi khớp và Y học thể thao, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Y học Thể thao Vinmec (Hà Nội), khuyên rằng người chơi nên lắng nghe cơ thể, điều chỉnh cường độ vận động hợp lý, tránh tập luyện quá sức chỉ vì quá đam mê.

Người mới chơi dưới 5 năm có nguy cơ chấn thương cao hơn 50% so với người nhiều kinh nghiệm. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Theo ghi nhận của các bác sĩ chấn thương chỉnh hình, những tổn thương phổ biến khi chơi pickleball bao gồm viêm gân, đặc biệt là viêm điểm bám gân ở khuỷu tay do hoạt động khuỷu và cổ tay quá mức, cùng với đau khớp đùi - xương bánh chè. Đáng chú ý, cảm giác đau thường không xuất hiện ngay lập tức, mà là kết quả của những vi tổn thương tích tụ qua nhiều tuần hoặc nhiều tháng.

Chuyên gia cũng cho rằng nhiều người chơi có tâm lý chủ quan, nghĩ rằng chỉ cần nghỉ vài hôm là khỏi. Thậm chí, sau khi tạm nghỉ, họ còn quay lại sân với cường độ cao hơn vì “nhớ sân”. Chính điều này khiến tổn thương ngày càng nghiêm trọng, và đến khi tìm đến bác sĩ thì việc điều trị đã trở nên khó khăn hơn.