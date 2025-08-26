Phá hoại sân pickleball vì quá ồn ào

Không chịu nổi tiếng ồn lên tới 80 dB, một số cư dân Los Gatos (California, Mỹ) đã phá hoại sân pickleball, châm ngòi cuộc đối đầu khiến chính quyền tung giải pháp cách âm.

Cư dân phản ánh tiếng ồn từ sân pickleball tương đương một nhà hàng đông đúc. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Căng thẳng giữa người dân và những người chơi pickleball tại công viên La Rinconada ở Los Gatos (bang California, Mỹ) đã lên đến đỉnh điểm trong một cuộc họp cộng đồng ngày 26/8 khi hàng chục cư dân và người chơi liên tục ngắt lời nhau, buông lời khó chịu và tỏ thái độ bức xúc.

Tâm điểm của cuộc tranh cãi là tiếng ồn từ các sân pickleball, vấn đề đã kéo dài nhiều năm và gần đây trở nên nghiêm trọng hơn sau vụ phá hoại hai sân bằng dầu, theo San Jose Spotlight.

Tại buổi họp được tổ chức ngay trên sân pickleball ngoài trời của công viên, chính quyền thị trấn đã công bố kế hoạch chi 90.000 USD để giải quyết mâu thuẫn. Các giải pháp bao gồm cải tạo bề mặt sân, lắp đặt hàng rào cách âm, bố trí camera giám sát an ninh và cổng khóa tự động theo thời gian.

Dự án cải tạo dự kiến bắt đầu vào tháng 10 và hoàn thành vào tháng 12, nhằm khôi phục hai sân bị hư hại và giảm thiểu tiếng ồn ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận.

Ồn ào như nhà hàng đông đúc

Giới chức cho biết đã ghi nhận ít nhất 4 vụ phá hoại liên quan đến pickleball trong năm qua, làm tình hình thêm căng thẳng.

Một số cư dân còn cho biết họ nhận được lời đe dọa từ những người chơi bất mãn. Một chủ nhà giấu tên, sống đối diện sân pickleball, kể lại rằng vào tháng 5, một người đàn ông đã đến nhà và đe dọa rằng nếu sân tiếp tục bị phá hoại, các hộ dân trên phố sẽ “gặp rắc rối”. Người này khẳng định họ không liên quan đến vụ việc và đã báo cáo sự cố cho cảnh sát.

Tiếng ồn từ sân pickleball, được một số cư dân đo đạt mức khoảng 80 dB, tương đương với độ ồn của một nhà hàng đông đúc, đã trở thành mối phiền hà lớn.

“Người chơi dường như không lắng nghe chúng tôi và chính quyền thì chỉ đang cố gắng kiểm soát vấn đề", chủ nhà trên chia sẻ. Họ cho rằng giải pháp lâu dài là phân bổ lưu lượng người chơi ra nhiều sân khác nhau, nhưng thị trấn dường như lo ngại việc này sẽ tạo ra thêm các vấn đề mới.

Sân pickleball ở công viên La Rinconada bị phá hoại. Ảnh: Annalise Freimarck.

Philip de Louraille, một người chơi pickleball thường xuyên tại công viên La Rinconada, bày tỏ sự ủng hộ đối với các biện pháp giảm tiếng ồn. Ông cho biết các cải tiến sẽ hạn chế việc sử dụng sân ngoài giờ quy định và giảm tiếng ồn gây phiền hà cho cư dân.

“Việc chúng ta hợp tác là rất quan trọng. Không ai nên phải bán nhà chỉ vì tiếng ồn từ sân pickleball", ông nói.

Chính quyền Los Gatos cũng đang kêu gọi thành lập nhóm thảo luận với sự tham gia của cả cư dân gần công viên và người chơi để tìm cách giải quyết mâu thuẫn một cách hòa bình. Tuy nhiên, thị trấn hiện không có kế hoạch xây thêm sân pickleball ở nơi khác, vì 4 sân tại La Rinconada là các sân miễn phí duy nhất trong khu vực.

Người dân có thể sử dụng các sân có thu phí tại Trung tâm Cộng đồng Do Thái Addison-Penzak, nhưng ngân sách cải tạo hiện tại đã chiếm phần lớn nguồn lực dành cho pickleball.

Vấn đề chung của sân gần khu dân cư

Ủy viên Ban Công viên và Bền vững Craig Gleason nhấn mạnh rằng ngoài các cải tiến kỹ thuật, cả cư dân và người chơi cần chịu trách nhiệm trong việc xây dựng một cộng đồng hòa hợp.

“Chúng ta thường nghe nói về những ‘con sâu làm rầu nồi canh’, như kẻ phá hoại sân hay người đưa ra lời đe dọa. Nhưng tôi tin rằng cộng đồng có sức ảnh hưởng lớn đến cách hành xử của mọi người", ông phát biểu tại cuộc họp.

Không chỉ Los Gatos, cư dân sống cách các sân pickleball ở công viên Memorial (Cupertino, California) khoảng 18 m cũng liên tục phàn nàn về tiếng ồn. Chính quyền thành phố đã gắn biển nhắc nhở người chơi dùng vợt và bóng “êm” khi chơi sáng sớm hoặc chiều muộn, đồng thời nghiên cứu thêm giải pháp giảm âm. Ở Mountain View (California), kế hoạch biến công viên Cuesta thành sân pickleball cũng đang vấp phải phản đối từ cư dân gần đó.

Nhiều cộng đồng khác ở California cũng đối mặt tranh cãi tương tự khi mở sân pickleball. Ảnh minh họa: @hollowslaketravis/IG.

Doug Thompson, người chơi tại Cupertino, nói rằng bản thân các tay vợt muốn trở thành “hàng xóm tốt”, nhưng vấn đề luôn phát sinh khi sân quá gần khu dân cư.

“Chúng tôi không muốn cư dân cảm thấy căng thẳng hay khó chịu vì tiếng ồn. Nhưng chúng tôi cũng muốn có một công viên sôi động, nơi mọi người có thể vận động, cười đùa và tận hưởng mỗi ngày", ông nói.

Ông đề xuất chuyển các sân đến gần đại lộ Stevens Creek, nơi tiếng ồn từ đường phố có thể lấn át âm thanh từ pickleball.