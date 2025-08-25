Trắng HCV ở Hong Kong, pickleball Việt Nam thành công hay thất bại?

Pickleball Việt Nam đã không thể giành được tấm HCV Pro nào ở PPA Tour Asia chặng Hong Kong Open 2025 nhưng vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực từ lứa U18.

Lý Hoàng Nam (bên trái) giành được HCĐ nội dung đơn nam. Trịnh Linh Giang thua cả hai trận chung kết đơn nam và đôi nam nữ. Ảnh: Trịnh Linh Giang/FB.

Ngày 24/8, những nội dung thi đấu cuối cùng của PPA Tour Asia - Hong Kong Open 2025 đã hoàn tất. Thật đáng tiếc khi Trịnh Linh Giang, tay vợt duy nhất của pickleball Việt Nam giành quyền vào chung kết ở 2 nội dung, đã không thể bước lên bục cao nhất.

Tuy nhiên, các tay vợt trẻ của Việt Nam đã chơi ấn tượng để gieo hy vọng vào một tương lai xán lạn cho pickleball nước nhà ở những giải đấu lớn tiếp theo.

Tiếc cho Linh Giang

Cuộc đối đầu giữa Linh Giang và Jack Wong ở chung kết đơn nam xứng đáng là một trong những trận đấu hay nhất từ đầu giải. Trên hành trình vào trận cuối cùng, tay vợt Hong Kong dễ dàng đánh bại những đối thủ khác, ngay cả khi đó là một Trương Vinh Hiển trẻ trung, tài năng.

Nhưng trước Linh Giang, Jack Wong đã phải rất vất vả. Sau khi hòa 1-1 đầy kịch tính trong 2 set đầu, Jack Wong dẫn trước đối thủ đến 6-0 trong set quyết định. Nhưng Linh Giang không dễ dàng chấp nhận thất bại khi vượt lên, tiến rất gần đến chiến thắng khi dẫn trước lại 9-6. Chỉ tiếc là ở những pha bóng quyết định, tay vợt Việt Nam lại liên tục đánh hỏng, thua 9-11 và thua 1-2 chung cuộc.

Trận đấu căng thẳng với Jack Wong khiến Linh Giang bị bào mòn thể lực. Vì thế, đến trận chung kết đôi nam nữ, anh không còn duy trì được phong độ cao nhất. Anh cùng Connie Lee (Mỹ) đã phải nhận thất bại chóng vánh 0-2 (1-11, 7-11) trước đôi Yoshitomi (Nhật Bản) - Stirling (Australia).

Kết thúc giải đấu, Linh Giang là VĐV chuyên nghiệp thành công nhất của pickleball Việt Nam khi giành được 2 tấm HCB. Lý Hoàng Nam giành HCĐ nội dung đơn nam sau khi đánh bại Trương Vinh Hiển trong trận tranh hạng 3.

Nhật Minh, Xuân Đức (thứ 3, 4 từ trái sang) "vô đối" ở nội dung U18 đôi nam. Phúc Khang (ngoài cùng bên phải) cũng xuất sắc giành HCĐ. Ảnh: FBNV

Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi cũng có một giải đấu khá đáng tiếc. Cô và Connie Lee chơi rất hay, ăn ý ở nội dung đôi nữ nhưng trong ngày thi đấu cuối cùng, họ không thể hiện được phong độ và thất bại ở bán kết lẫn tranh hạng 3.

So với Malaysia Open, giải đấu mà Linh Giang giành HCV đơn nam, pickleball Việt Nam vẫn cho thấy những nét tiến bộ. Chúng ta có nhiều VĐV vào sâu ở nội dung đơn nam, đôi nam và cả đôi nam nữ hơn, chơi mạnh mẽ, tự tin hơn. Đây là cơ sở để tin rằng pickleball Việt Nam sẽ có thành tích tốt hơn ở Vietnam Open.

Chờ đợi vào lớp trẻ và Vietnam Open

Ở các nội dung Pro, pickleball Việt Nam không có HCV nào nhưng giành được tận 2 HCV ở các nội dung U18. Tống Nhật Minh, Lê Xuân Đức tiếp tục "out trình" ở nội dung U18 đôi nam khu vực châu Á khi thắng 15-4 trong trận chung kết, bảo vệ thành công tấm HCV (đã giành được ở Malaysia Open). Đây là 2 tài năng sáng giá của pickleball Việt Nam trong tương lai gần.

Nhật Minh, Xuân Đức cũng đăng ký thi đấu nhiều nội dung Pro tại Hong Kong Open để học hỏi kinh nghiệm. Trong đó, Xuân Đức vào đến vòng 16 đơn nam Pro và "gác vợt" trước người đàn anh Linh Giang. Ở nội dung U18 đơn nữ, Jollie Lam đã xuất sắc mang về tấm HCV cho pickleball Việt Nam.

Phúc Khang tập luyện thường xuyên cùng người bố Chí Khương, một trong những VĐV hàng đầu của pickleball Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Ngay cả Huỳnh Phúc Khang, tay vợt mới sinh năm 2014 cũng đã thi đấu rất ấn tượng, giành HCĐ nội dung đôi nam U18. Em là con trai của tay vợt Huỳnh Chí Khương, người vào đến tứ kết nội dung đôi nam Pro.

Đôi Chí Khương - Anh Thắng cũng đã chơi rất hay, chỉ chịu thua sát nút đôi Jack Wong - Kim Eungwon (sau đó giành HCB đôi nam Pro) với tỷ số 1-2 (4-11, 12-10, 10-12). Với sự huấn luyện của người bố đẳng cấp, Phúc Khang hứa hẹn phát triển hơn nữa và trở thành niềm hy vọng vàng cho pickleball Việt Nam.

Sau Hong Kong Open, PPA Tour Asia sẽ tiếp tục với chặng Sansan Fukuoka (Nhật Bản) Open. Tuy nhiên, nhiều VĐV của Việt Nam sẽ không góp mặt do gặp vấn đề về visa. Các tay vợt của mảnh đất hình chữ S sẽ trở về quê nhà, tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho Vietnam Open, diễn ra từ 4-7/9 tại TP.HCM.

Sau Hong Kong Open, PPA Tour Asia sẽ tiếp tục với chặng SunSun Fukuoka (Nhật Bản) Open. Tuy nhiên, nhiều VĐV của Việt Nam sẽ không góp mặt do gặp vấn đề về visa. Các tay vợt của mảnh đất hình chữ S sẽ trở về quê nhà, tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho Vietnam Open, diễn ra từ 4-7/9 tại TP.HCM.

Ở giải đấu này, pickleball Việt Nam sẽ có nhiều hy vọng giành HCV hơn sau khi các tay vợt như Hoàng Nam, Linh Giang, Vinh Hiển rút ra các bài học sau thất bại. Đồng thời, nhiều VĐV đỉnh cao khác của pickleball Việt Nam không dự Hong Kong Open như Đạt Trố, Triệu Cầu Lông, Tâm Ken... sẽ góp mặt.