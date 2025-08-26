Thấy gì từ vụ tay vợt nữ pickleball số 1 thế giới bị gọi 'con khốn'?

Trash-talk có thể được coi là "nét văn hóa" trong thể thao. Tuy nhiên, với những VĐV không biết cách kiểm soát lời nói, mọi chuyện sẽ bị đẩy đi rất xa.

Anna Leigh Waters, tay vợt nữ số 1 thế giới, trở thành tâm điểm sau vụ việc bị đối thủ xúc phạm tại giải MLP Orlando 2025. Ảnh: PPA Tour.

Trash-talk, những lời nói khiêu khích hay “chọc quê” đối thủ, vốn không xa lạ trong các môn thể thao đối kháng như boxing, MMA, bóng đá hay eSports. Ở nhiều giải đấu, ban tổ chức thậm chí còn dàn dựng kịch bản trash-talk để tạo hiệu ứng truyền thông, tăng sức hút cho trận đấu. Nhờ vậy, trash-talk dần trở thành “gia vị” đặc biệt.

Tuy nhiên, khi cảm xúc VĐV bị chi phối bởi kết quả thắng - thua, những lời nói ấy dễ vượt giới hạn. Đặc biệt, ở pickleball, môn có nội dung đôi nam nữ, tính nhạy cảm càng lớn.

Thực trạng ở các giải của UPA

Những giải đấu thuộc hệ thống của Hiệp hội Pickleball Mỹ (UPA) hiện có chất lượng cao và mức thưởng hấp dẫn nhất. Vì thế, sự cạnh tranh và áp lực mà các VĐV đối mặt đều rất lớn, khiến nhiều người không giữ được "cái đầu lạnh".

Tại giải Major League Pickleball (MLP) Orlando 2025 hồi cuối tháng 4, trận đôi nam nữ, với sự góp mặt của tay vợt nam đang lên Hayden Patriquin và tay vợt nữ số 1 thế giới Anna Leigh Waters, đã khép lại theo cách không ai mong muốn.

Theo The Kitchen, Patriquin buông lời lẽ thô tục nhắm vào Waters, gọi cô là "F**king b**ch" (tạm dịch: "Con khốn") trong lúc chạm vợt chào sau trận. Waters lập tức nổi giận, chạy thẳng về khu vực của đối thủ. Rất may, xô xát không xảy ra, nhưng hình ảnh giải đấu bị ảnh hưởng nặng. Ban tổ chức MLP sau đó phải lên tiếng nhắc nhở VĐV.

Waters giận dữ, không giữ được bình tĩnh sau khi bị Patriquin buông lời lăng mạ.

Trước đó, Kate Fahey, tay vợt nữ số 2 thế giới, cũng từng dùng lời lẽ tương tự để công kích Federico Staksrud. Bản thân tay vợt nam số 1 thế giới Federico Staksrud cũng không ít lần gây tranh cãi.

Tại MLP Dallas 2023, anh hét lớn “Take that, b**ch!” (tạm dịch: "Đỡ đi, con khốn") sau cú ghi điểm quyết định trước Waters, người khi đó mới chỉ 16 tuổi. Vụ này khiến tranh cãi bùng nổ, mạng xã hội chia làm 2 phe có quan điểm trái chiều. Trang The Dink Pickleball còn gọi đây là một trong những khoảnh khắc drama bùng nổ nhất lịch sử MLP.

Giữ trash-talk trong khuôn khổ

Một vài câu trash-talk có thể khiến trận đấu thêm hấp dẫn, khơi gợi tự ái để đối thủ chơi bùng nổ, từ đó tạo nên những pha bóng kịch tính. Nhưng nếu đi quá giới hạn, tranh cãi hay xô xát hoàn toàn có thể xảy ra.

Federico Staksrud từng buông lời thô tục nhắm vào Waters khi nữ VĐV mới 16 tuổi. Ảnh: PPA Tour.

Khi đó, điều người hâm mộ nhớ tới không còn là những pha smash uy lực hay cú lốp điệu nghệ, mà là sự tiêu cực. Một lời bột phát đôi khi còn lan truyền mạnh mẽ hơn cả điểm số trên sân.

Mối lo lớn hơn nằm ở tác động đến giới trẻ. Pickleball là môn thể thao phổ biến, thu hút nhiều trẻ em và thanh thiếu niên. Nếu trash-talk bị xem như “chuẩn mực”, hậu quả sẽ rất khó lường. Vì vậy, các đơn vị tổ chức, liên đoàn cần xây dựng bộ quy tắc ứng xử rõ ràng, kèm mức phạt nghiêm khắc để răn đe, hướng tới sự cân bằng giữa cảm xúc và tinh thần thể thao.

Tóm lại, trash-talk ở góc độ tích cực mang đến kịch tính, giữ nhiệt cho trận đấu. Nhưng “ngọn lửa” ấy cần được kiểm soát. Nếu đặt trong khuôn khổ hợp lý, trash-talk sẽ là gia vị làm pickleball hấp dẫn, thay vì thứ phá vỡ tinh thần thượng võ.