Trong 7 năm qua, hơn 8.000 sân tennis trên khắp nước Mỹ đã biến thành sân pickleball. Chỉ tính riêng năm 2024, trung bình mỗi ngày Mỹ có thêm 14 sân pickleball mới.

Hàng chục nghìn sân mới mọc lên, nhiều trong số đó thế chỗ sân tennis truyền thống. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Năm 2022, Trung tâm Tennis Santa Monica (California, Mỹ) chỉ có một sân duy nhất. Đến nay, sân đó đã biến mất, nhường chỗ cho 4 sân pickleball thuộc Trung tâm Pickleball Santa Monica.

Ở Cincinnati (Ohio, Mỹ), công viên Sawyer Point từng có 8 sân tennis xuống cấp vào năm 2019. Hiện nơi này đã trở thành “thánh địa” pickleball với 24 sân, trong đó 6 sân vẽ chồng lên 3 sân tennis còn sót lại.

Những sân tennis bị “xóa sổ” như Santa Monica hay Sawyer Point không phải trường hợp cá biệt. Phân tích gần 100.000 ảnh chụp trên không cho thấy hơn 26.000 sân pickleball ngoài trời đã được tạo ra trong 7 năm qua, phần lớn thay thế cho tennis, hơn 8.000 sân bị chuyển đổi kể từ khi đại dịch bùng phát năm 2020. Tính riêng năm 2024, trung bình mỗi ngày nước Mỹ có thêm 14 sân pickleball, theo The New York Times.

Tennis phản công

Với kích thước chỉ bằng 1/3 sân tennis, pickleball tận dụng diện tích hiệu quả hơn. Tại Santa Monica (Nam California, Mỹ), chủ trung tâm Jon Neeter, vốn là HLV tennis lâu năm, cho biết doanh thu năm 2024 cao gấp 7 lần so với thời còn làm tennis. Ông chia sẻ rằng việc chuyển đổi từ sân tennis sang pickleball là một quyết định khó khăn.

“Đó là nơi gắn bó với những khách hàng thân thiết, như một ngôi nhà thứ hai của họ”, ông nói. HLV cho biết 1 sân duy nhất không thể phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau. Nhưng với 4 sân pickleball, ông có thể vừa tổ chức trại hè cho trẻ em, vừa huấn luyện nhóm thi đấu cạnh bên.

Ngoài lớp học, trung tâm còn đón thêm sự kiện doanh nghiệp và doanh số bán lẻ cũng tăng mạnh.

Mỗi mét vuông sân tennis nay được tận dụng tối đa cho pickleball. Ảnh minh họa: The New York Times.

Không chỉ các cơ sở tư nhân, các công viên công cộng cũng ghi nhận sức hút lớn.

Tại Sawyer Point, mỗi ngày có khoảng 150 người tham gia các buổi chơi nhóm. Lượng khách đông đảo còn kéo theo nâng cấp cho sân băng và nhà hát liền kề. Tại Nam Carolina, khu phức hợp Cayce Pickleball tổ chức tới 5 giải đấu chỉ trong vài tháng sau khi chuyển đổi sân, mang lại nguồn thu cho khách sạn và dịch vụ địa phương.

Liên đoàn Tennis Mỹ (USTA) không muốn mất sân vào tay pickleball. Cơ quan này thường xuyên cử đại diện đến họp hội đồng thành phố để “lên tiếng cho tennis”. Một email nội bộ năm 2022 từng nhấn mạnh: “Nếu nhường một sân cho pickleball tạm thời, đó sẽ là bước đầu tiên để họ chiếm thêm nhiều sân khác”.

Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai môn thể thao đã dịu bớt trong năm qua, khi các sân pickleball độc lập bắt đầu phổ biến.

Phân tích cho thấy số lượng sân pickleball mới xây trên sân tennis đã giảm lần đầu tiên vào năm 2024, trong khi các sân độc lập, thường được xây trên bãi cỏ, bãi đất trống hoặc bãi đỗ xe, tiếp tục tăng. Dù vậy, chi phí xây dựng không hề nhỏ.

Theo Rich Gallagher, Giám đốc điều hành Y.M.C.A. Sunbelt ở Georgia (Mỹ), việc cải tạo 4 sân tennis thành 12 sân pickleball tiêu tốn khoảng 150.000 USD , trong khi xây mới hoàn toàn có thể lên tới 1 triệu USD .

Dù chi phí cao, các sân độc lập đang trở thành lựa chọn được ưu tiên, thậm chí hơn cả các sân lai (hybrid courts) dùng chung cho cả tennis và pickleball.

“Người chơi pickleball chỉ muốn có đường kẻ riêng của họ, và người chơi tennis cũng vậy", Gallagher chia sẻ.

'Cơn nghiện' mới của người Mỹ

Theo tình nguyện viên Gary Lessis (Cincinnati), pickleball ban đầu chủ yếu thu hút người cao tuổi. Nhưng từ 2020 đến nay, nhóm 20-35 tuổi mới là lực lượng phát triển nhanh nhất. Các khu phố có sân pickleball mới cũng đang trẻ hóa, ít tính ngoại ô và đa dạng thu nhập hơn.

Ở nhiều thị trấn nhỏ, pickleball trở thành “trung tâm cộng đồng” thay thế rạp chiếu phim hay bowling đã đóng cửa.

Pickleball bùng nổ sau đại dịch, trở thành hoạt động gắn kết cộng đồng. Ảnh minh họa: Sandy Huffaker/The New York Times.

“Không khí trên sân pickleball luôn rộn ràng tiếng cười và trò chuyện, khác hẳn sự yên lặng thường thấy trên sân tennis”, Kim Mills, đại diện YMCA tại Georgia nói.

“Đây không chỉ là một trào lưu nhất thời. Pickleball đã len lỏi vào cuộc sống, trở thành vòng kết nối xã hội của mọi người và giống như một thứ gây nghiện”, Neeter, doanh nhân đã chuyển hướng kinh doanh từ tennis sang pickleball, khẳng định.

Song, tennis không vì thế mà biến mất. Nghiên cứu của USTA cho thấy lượng người chơi tăng lên sau đại dịch, dù không bùng nổ bằng pickleball.

Nhiều CLB đang cải tiến để giữ chân giới trẻ, từ nâng cấp hệ thống đăng ký sân trực tuyến đến thử nghiệm thể thức mới như “red ball tennis”, biến thể nhanh, vui và dễ tiếp cận, gần với tinh thần xã hội của pickleball.

“Nếu các sân tennis không được sử dụng, thì người chơi tennis chẳng thể trách ai ngoài chính họ”, Tanner DeVarennes, CEO câu lạc bộ quần vợt Hartford (Connecticut, Mỹ), thẳng thắn nói.

Câu lạc bộ của ông không có ý định chuyển đổi bất kỳ sân nào sang pickleball. Thay vào đó, họ tập trung tiếp thị tới các gia đình trẻ và nâng cấp hệ thống đặt sân từ bảng phấn truyền thống sang nền tảng trực tuyến.