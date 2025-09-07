Pickleball Việt Nam không đối thủ ở đơn nam

Dự kiến sẽ có 3 tay vợt giành 3 tấm huy chương vàng, bạc và đồng, pickleball Việt Nam đang áp đảo ở nội dung đơn nam tại giải Vietnam Open 2025 (TP.HCM) thuộc PPA Tour Asia.

Ngày 7/9, ngày thi đấu cuối cùng của PPA Tour Asia - Vietnam Open sẽ được diễn ra với các nội dung bán kết đôi nam, bán kết đôi nữ và chung kết các nội dung Pro (dành cho VĐV chuyên nghiệp) còn lại. Pickleball Việt Nam có thể giành 2 tấm HCV Pro ở giải lần này.

Đại chiến Phúc Huỳnh - Lý Hoàng Nam

Trên sân nhà, VĐV Việt Nam đăng ký thi đấu nhiều hơn so với các giải PPA Tour Asia gần đây là Hong Kong Open (Hong Kong, Trung Quốc), Sansan Fukuoka Open (Nhật Bản) và cũng có thành tích ấn tượng hơn, đặc biệt ở nội dung đơn nam.

Ở tứ kết, có đến 5/8 tay vợt là người Việt Nam gồm Phúc Huỳnh, Trịnh Linh Giang, Trương Vinh Hiển, Lý Hoàng Nam và Nguyễn Đắc Tiến. Ngoại trừ cuộc "nội chiến" giữa Hoàng Nam và Đắc Tiến, 3 tay vợt còn lại đều giành chiến thắng và tạo ra một vòng bán kết chỉ toàn VĐV Việt Nam. Điều đó có nghĩa là ở nội dung đơn nam, cả 3 tấm huy chương đều ở lại nước chủ nhà.

Lý Hoàng Nam lần đầu vào chung kết PPA Tour Asia. Ảnh: PPA Tour Asia.

Những màn trình diễn ở bán kết của 4 tay vợt Việt Nam cũng rất chất lượng. 2 cặp đấu Phúc Huỳnh - Linh Giang, Vinh Hiển - Hoàng Nam đã cống hiến cho người hâm mộ nhiều pha bóng đẹp mắt và giàu cảm xúc.

Chung cuộc, Phúc Huỳnh, Hoàng Nam giành chiến thắng để vào chung kết. Trong lần gặp nhau gần nhất, Hoàng Nam đã đánh bại Phúc Huỳnh, nhưng với những gì đã thể hiện (đánh bại cả Jack Wong lẫn Linh Giang), tay vợt Việt kiều sẵn sàng "trả món nợ" đã vay. Ở trận tranh hạng 3, cặp đấu Vinh Hiển - Linh Giang cũng hứa hẹn hấp dẫn bởi 2 tay vợt này từng thi đấu cùng nhau, gặp nhau rất nhiều và cực kỳ hiểu nhau.

Với những gì đã xảy ra, có thể khẳng định rằng pickleball Việt Nam thực sự đang thống trị nội dung đơn nam khu vực châu Á. Ở Hong Kong Open, chúng ta cũng có đến 3 tay vợt vào bán kết là Hoàng Nam (HCĐ), Linh Giang (HCB) và Vinh Hiển. Đến Sansan Fukuoka Open, do 3 cái tên vừa nhắc không tham dự vì trục trặc visa, Phúc Huỳnh trở thành niềm hy vọng lớn nhất và giành tấm HCB. Anh chỉ để thua tay vợt đơn nam số 3 thế giới là Connor Garnett. Tổng cộng, ở 3 giải PPA Tour Asia gần nhất, pickleball Việt Nam "thu hoạch" được 6/9 tấm huy chương, trong đó có 1 HCV.

Ở nội dung U18 đôi nam, cặp Tống Nhật Minh - Lê Xuân Đức tiếp tục thống trị khi giành tấm HCV thứ 3 liên tiếp. Hai tay vợt trẻ này được kỳ vọng tiếp bước các đàn anh như Linh Giang, Hoàng Nam... tỏa sáng ở các nội dung Pro tại PPA Tour.

Phúc Huỳnh, hy vọng còn sót lại của pickleball Việt Nam ở nội dung đôi nam. Ảnh: PPA Tour Asia.

Cần cải thiện các nội dung đồng đội

Dù thể hiện đẳng cấp vượt trội ở nội dung đơn nam, các tay vợt Việt Nam lại chưa bùng nổ như kỳ vọng ở các nội dung đôi.

Ở bán kết đôi nam, chúng ta chỉ còn lại Phúc Huỳnh, người đánh cặp cùng Mitchell Hargreaves, tay vợt hàng đầu Australia. Các đôi mạnh khác của Việt Nam như Minh Quân - Vinh Hiển, Linh Giang - Hoàng Nam chỉ vào đến tứ kết. Còn Anh Thắng - Chí Khương, Tiến Đạt (Đạt Trố) - Ngọc Triệu (Triệu Cầu Lông) dừng bước từ vòng 16.

Tương tự, ở các nội dung đôi nữ, đôi nam nữ, các tay vợt Việt Nam cũng chưa thể hiện được quá nhiều. Sophia Trần Phương Anh, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi, Hồ Thị Trúc Tâm (Tâm Ken), Sĩ Bội Ngọc... những tay vợt nữ hàng đầu của Việt Nam có thành tích tốt nhất chỉ là tứ kết.

Kỹ năng của các tay vợt Việt Nam là không cần phải bàn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần thêm thời gian để mài sắc chiến thuật, yếu tố rất quan trọng ở các nội dung đồng đội, đồng thời rèn luyện bản lĩnh thi đấu mới có thể tranh chấp huy chương ở các nội dung này.

Một điều tích cực là các VĐV Việt Nam đang rất tích cực tham gia các giải lớn thuộc hệ thống của PPA Tour Asia, nơi quy tụ nhiều tay vợt xuất sắc của châu Á.

Càng được đối đầu với những đối thủ mạnh, các tay vợt sẽ càng nhận ra những điểm còn yếu để cải thiện, đặc biệt là về chiến thuật và sự phối hợp trong các nội dung đồng đội. Hy vọng, qua từng giải, các VĐV Việt Nam sẽ có thêm nhiều bài học kinh nghiệm để gặt hái thành công trong tương lai, khi PPA Tour Asia sẽ được tổ chức "dày" hơn ở Việt Nam cũng như các quốc gia lân cận.