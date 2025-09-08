Lộ diện 'big 4' đơn nam pickleball Việt Nam

Ở PPA Tour Asia - Vietnam Open 2025, các tay vợt nam Việt Nam đã mang đến những màn trình diễn ấn tượng và hứa hẹn tiếp tục "thống trị" châu Á trong khoảng thời gian sắp tới.

Vietnam Open 2025 chính thức khép lại vào ngày 7/9 bằng những trận chung kết cực kỳ hấp dẫn. Chủ nhân của những tấm huy chương vàng là Phúc Huỳnh (đơn nam), Yufei Long (đơn nữ), AJ Koller - Jonathan Truong (đôi nam), Alix Truong - Meghan Dizon (đôi nữ) và Danni-Elle Townsend và Joseph Wild (đôi nam nữ).

Bên cạnh Phúc Huỳnh, 2 VĐV khác mang về huy chương cho pickleball Việt Nam là Lý Hoàng Nam (HCB đơn nam) và Trương Vinh Hiển (HCĐ đơn nam). Đây là một thành công của pickleball Việt Nam, nhưng mọi thứ không chỉ dừng lại ở những tấm huy chương.

Phúc Huỳnh (trái) và Lý Hoàng Nam đã cống hiến những pha bóng mãn nhãn trong trận chung kết. Ảnh: PPA Tour Asia.

'Big 4' lộ diện

Trận chung kết giữa Phúc Huỳnh và Lý Hoàng Nam là tâm điểm của giải đấu. Với phong độ ấn tượng duy trì từ Sansan Fukuoka Open 2025 (HCB nội dung đơn nam), Phúc Huỳnh, tay vợt Việt kiều vừa đánh bại đương kim vô địch Jack Wong với tỷ số 2-0, đã xuất sắc vượt qua Lý Hoàng Nam để giành chức vô địch một cách thuyết phục.

Đây không chỉ là một danh hiệu, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực và tinh thần chiến đấu ngoan cường của anh. Trước đó, tại giải D-Joy, chính Lý Hoàng Nam, tay vợt tennis từng đứng số 1 Việt Nam, đã đánh bại Phúc Huỳnh. Yếu tố này đã đẩy sự kịch tính của trận chung kết Vietnam Open lên cao trào.

Và hành trình đến ngôi vương của pickleball châu Á không phải là cuộc đua "song mã" giữa Phúc Huỳnh và Lý Hoàng Nam. Nó còn là một "vòng tròn" phức tạp với sự góp mặt của Trịnh Linh Giang và Trương Vinh Hiển. Tại bán kết Vietnam Open, Phúc Huỳnh đã vượt qua Trịnh Linh Giang, người giành HCB ở Hong Kong Open 2025 trước đó 2 tuần.

Tại giải đấu này, Trịnh Linh Giang đánh bại người bạn thân Lý Hoàng Nam ở bán kết. Sau đó, tại cùng giải đấu, Lý Hoàng Nam vượt qua Trương Vinh Hiển ở trận tranh hạng 3. Tuy nhiên, "vòng tròn" này chưa kết thúc. Ở trận tranh hạng 3 của Vietnam Open, Trương Vinh Hiển đã quật ngã Trịnh Linh Giang. Trong quá khứ, Trương Vinh Hiển cũng từng nhiều lần đánh bại Lý Hoàng Nam ở các giải lớn.

Tất cả cuộc đối đầu này cho thấy không có một tay vợt nào quá vượt trội. Trong nhóm "Big 4" này, bất kỳ ai cũng có thể bị đánh bại. Họ liên tục đánh bại lẫn nhau, tạo nên một sự cạnh tranh khốc liệt và khó lường. Về mặt phong độ, Phúc Huỳnh có thể đang nhỉnh hơn, nhưng vị thế số 1 của nhóm này có thể bị thay thế bất cứ lúc nào, hứa hẹn những trận đấu hấp dẫn hơn nữa trong tương lai.

Trương Vinh Hiển (trái) và Trịnh Linh Giang là 2 tay vợt hàng đầu pickleball Việt Nam ngay từ những ngày đầu bộ môn này "chớm nở" ở mảnh đất hình chữ S. Ảnh: PPA Tour Asia.

Thúc đẩy nhau phát triển

Dù là những đối thủ đầy duyên nợ trên sân đấu, các tay vợt hàng đầu của pickleball Việt Nam lại là những người bạn thân thiết, đồng đội cùng chí hướng ngoài đời. Mối quan hệ đặc biệt này chính là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của môn thể thao này tại Việt Nam.

Ban đầu, Trương Vinh Hiển và Trịnh Linh Giang là những người tiên phong, thống trị làng pickleball Việt Nam ngay từ những ngày đầu. Sau đó, chính Linh Giang, với mối quan hệ thân thiết với Lý Hoàng Nam, đã "lôi kéo" tay vợt tennis số 1 Việt Nam này thử sức với pickleball.

Giờ đây, cả hai không chỉ là bạn mà còn là đồng đội chung một chiến tuyến trong đội Kamito. Vinh Hiển cũng tìm thấy một người đồng hành ăn ý. Anh hiện là đồng đội của Phúc Huỳnh trong đội D-Joy và đánh đôi cùng nhau ở một số giải.

Giờ đây, 4 VĐV này cũng thường xuyên tập luyện cùng nhau để hoàn thiện kỹ năng, chiến thuật và thúc đẩy nhau tiến bộ. Chính mối quan hệ vừa là đối thủ vừa là đồng đội này đã tạo nên một môi trường cạnh tranh lành mạnh và đầy tính xây dựng.

Họ thách thức lẫn nhau trên sân đấu, nhưng lại hỗ trợ và động viên nhau ngoài đời. "Vòng tròn" của những người bạn tài năng này không chỉ tạo ra những trận đấu hấp dẫn mà còn là động lực để cùng nhau nâng tầm pickleball Việt Nam, hướng tới mục tiêu duy trì sự thống trị nội dung đơn nam đấu trường châu Á, trước mắt là 2 giải thuộc hệ thống PPA Tour Asia là Malaysia Cup (diễn ra ở Kuala Lumpur từ ngày 24-28/9) và Vietnam Cup (diễn ra ở Đà Nẵng từ ngày 30/9-4/10).