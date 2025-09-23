'Búp bê Barbie' làng pickleball Mỹ đến Hà Nội

|
Ngày 21/9, Parris Todd (sinh năm 1999) có mặt tại Hà Nội trong khuôn khổ sự kiện Franklin Asia Pickleball Showcase. Tại đây, tay vợt người Mỹ 26 tuổi không chỉ giao lưu với cộng đồng người chơi pickleball, huấn luyện viên mà còn ký tặng áo, vợt cho cổ động viên đến theo dõi.
Parris Todd bắt đầu chơi tennis từ năm 6 tuổi. Ở tuổi 14, cô đã góp mặt tại các giải chuyên nghiệp ITF, thi đấu cả trong nước Mỹ và quốc tế. Tuy nhiên, những chấn thương đã khiến sự nghiệp tennis của Todd bị gián đoạn. Năm 2022, cô quyết định chuyển hướng sang pickleball, bộ môn đang phát triển mạnh tại Mỹ.
Bước ngoặt này mở ra giai đoạn rực rỡ trong sự nghiệp. Chỉ trong năm 2022, Todd giành hai danh hiệu tại Major League Pickleball (MLP) và nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của giải. Đỉnh cao đến vào năm 2023, khi cô lập kỳ tích “Triple Crown” tại US Open, vô địch cả ba nội dung singles, doubles và mixed doubles.
Trong mùa giải 2025, Todd khoác áo Columbus Sliders sau thời gian từng gắn bó với Orlando Squeeze và BLQK. Trên các hệ thống giải APP và PPA, cô đã sở hữu hơn 43 huy chương.
Năm 2025, Parris Todd duy trì phong độ ổn định khi liên tiếp ghi dấu ấn tại nhiều giải đấu lớn. Tại PPA Tucson, cô lên ngôi ở nội dung Women’s Singles. Sang PPA Texas, Todd tiếp tục khẳng định sức mạnh với chức vô địch Women’s Doubles. Đặc biệt, tại PPA Utah, tay vợt người Mỹ giành HCV Mixed Doubles, đồng thời mang về HCB Women’s Singles và HCĐ Women’s Doubles. Tiếp đến là Ccuỗi thành tích ấn tượng ở PPA North Carolina, nơi Todd giành thêm HCB Women’s Singles và xếp hạng 4 ở Women’s Doubles.
Sự nghiệp của Todd cũng không thiếu tranh cãi. Năm 2023, cô từng từ chối thi đấu MLP do vướng điều khoản hợp đồng và tài chính, gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng pickleball Mỹ.
Ngoài thành tích thi đấu, Todd được biết đến là một “fashionista on and off the court” (người sành điệu trên và khi rời sân đấu), theo Selkirk Sport. Cô thường xuyên gây ấn tượng bởi gu ăn mặc hợp mốt, được nhắc tới cùng Tyra Black trong trào lưu bubble gum pink, xu hướng ăn mặc theo phong cách "búp bê Barbie". Hình ảnh quen thuộc của Todd là mái tóc thắt bím buộc nơ hoặc búi cao gọn gàng, nét nhận diện đặc trưng mà cô tiếp tục mang đến sân đấu Hà Nội trong bộ trang phục màu tím.
Tháng 12/2024, Todd ký hợp đồng dài hạn với Franklin Sports, bao gồm cả kế hoạch thiết kế vợt signature và các phụ kiện thi đấu. Ngoài Franklin, cô còn hợp tác cùng Alo Yoga, EltaMD, Reign Storm, những thương hiệu gắn với hình ảnh năng động, trẻ trung.
Trên Instagram với hơn 50.000 người theo dõi, Todd thường chia sẻ khoảnh khắc thi đấu, hậu trường từ các giải lớn như US Open, PPA Tour, cùng phong cách thời trang gắn liền với pickleball. Về đời sống cá nhân, Todd từng hẹn hò tay vợt Hunter Johnson trước khi cả hai xác nhận chia tay vào tháng 7/2025.
