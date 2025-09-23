'Búp bê Barbie' làng pickleball Mỹ đến Hà Nội

Parris Todd bắt đầu chơi tennis từ năm 6 tuổi. Ở tuổi 14, cô đã góp mặt tại các giải chuyên nghiệp ITF, thi đấu cả trong nước Mỹ và quốc tế. Tuy nhiên, những chấn thương đã khiến sự nghiệp tennis của Todd bị gián đoạn. Năm 2022, cô quyết định chuyển hướng sang pickleball, bộ môn đang phát triển mạnh tại Mỹ.