Chân dung vợ tiếp viên hàng không của thủ môn Trịnh Xuân Hoàng

|
Ngày 22/9, thủ môn Trịnh Xuân Hoàng (sinh năm 2000) nhận được sự quan tâm lớn khi chia sẻ bộ ảnh cưới với hôn thê Nguyễn Ngọc Ánh. Trước đó, nam cầu thủ đã thực hiện màn cầu hôn bạn gái trên bãi biển Quy Nhơn hồi cuối tháng gái sau hơn 3 năm hẹn hò.
|
Nguyễn Ngọc Ánh sinh năm 1999, tốt nghiệp Đại học Xây dựng (Hà Nội). Sau khi hoàn thành việc học, cô quyết định rẽ hướng, trở thành tiếp viên hàng không. Bên cạnh đó, cô xây dựng công việc kinh doanh thời trang online để tăng thêm thu nhập.
|
Ngọc Ánh gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào cùng nụ cười dễ chiếm cảm tình. Cô sở hữu khuôn mặt trái xoan, làn da trắng và mái tóc dài. Không ít lần cô trực tiếp ra sân ủng hộ hôn phu của mình, người hiện thi đấu cho CLB Đông Á Thanh Hóa.
|
Ngọc Ánh sống khá kín tiếng. Cô dành nhiều tình cảm cho thú cưng của mình, chú chó nhỏ tên Na, thích vẽ tranh, và đặc biệt yêu hoa. Trong những dịp đặc biệt, Xuân Hoàng luôn dành tặng người yêu những bó hoa tươi thắm.
|
Cả hai cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc du lịch cùng nhau trên MXH, cùng check-in những địa điểm như Hạ Long, Đà Lạt, Hội An hay Quy Nhơn. Ngọc Ánh cũng không ngại khoe sắc vóc nuột nà bên bạn trai trong các bộ bikini trong các chuyến du lịch.
|
Không chỉ là hậu phương, Ngọc Ánh còn luôn sát cánh cùng bạn trai trong sự nghiệp bóng đá. Cô thường xuyên đến thăm Xuân Hoàng trong các đợt tập luyện, có mặt trên khán đài để cổ vũ ở những trận cầu quan trọng. Hình ảnh cô xuất hiện rạng rỡ bên cạnh anh trong khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng đã trở thành điểm nhấn quen thuộc, tạo dấu ấn về một câu chuyện tình yêu “chị em” đầy ngưỡng mộ.
Gen Z coi đọc sách là 'gợi cảm'
Thế hệ Z coi việc đọc sách, đặc biệt là sách in, là xu hướng hấp dẫn và gợi cảm, với một số người nổi tiếng như diễn viên Timothée Chalamet, người mẫu Kendall Jenner góp phần lan tỏa văn hóa này. Tại Anh, sách in đạt doanh số cao kỷ lục, 80% thuộc về Gen Z. Họ cũng tích cực tham gia câu lạc bộ sách và yêu thích không gian yên tĩnh của thư viện, nơi lượt ghé thăm tăng mạnh sau đại dịch.