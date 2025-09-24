Chân dung vợ tiếp viên hàng không của thủ môn Trịnh Xuân Hoàng

Ngày 22/9, thủ môn Trịnh Xuân Hoàng (sinh năm 2000) nhận được sự quan tâm lớn khi chia sẻ bộ ảnh cưới với hôn thê Nguyễn Ngọc Ánh. Trước đó, nam cầu thủ đã thực hiện màn cầu hôn bạn gái trên bãi biển Quy Nhơn hồi cuối tháng gái sau hơn 3 năm hẹn hò.