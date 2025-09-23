Bóng hồng bí ẩn đứng sau 'Quả bóng vàng' Dembele

Nàng WAG sinh năm 1999 tại Douar Aghbalou, Morocco. Gia đình của Rima chuyển đến Pháp khi cô còn nhỏ. Ngoài ra, phần lớn thông tin về cô đều được giữ kín. Cô cũng hiếm khi để lộ mặt trên mạng xã hội, báo chí, phương tiện truyền thông. Bà xã Dembele luôn tìm cách che chắn khuôn mặt bằng hijab, khẩu trang khi xuất hiện trước công chúng, âm thầm ủng hộ sự nghiệp thể thao của nửa kia. Vì không lộ diện trên phương tiện truyền thông, cô càng khiến công chúng tò mò. Những hình ảnh hiếm hoi của Rima thường được lan truyền nhanh chóng.