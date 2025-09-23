Bóng hồng bí ẩn đứng sau 'Quả bóng vàng' Dembele

|
Lễ trao giải Quả bóng Vàng (Ballon d’Or) 2025 khép lại với chiến thắng của Ousmane Dembele ở hạng mục nam. Ở tuổi 28, anh là đồng vua phá lưới của Paris Saint-Germain ở vòng knock-out Champions League 2024/25 với 4 bàn thắng. Sự chú ý không chỉ tập trung ở cầu thủ này, mà còn hướng về phía bóng hồng bên cạnh anh. Dembele đã kết hôn với Rima Edbouche vào kỳ nghỉ Giáng sinh năm 2021, có nhiều năm bên nhau.
Nàng WAG sinh năm 1999 tại Douar Aghbalou, Morocco. Gia đình của Rima chuyển đến Pháp khi cô còn nhỏ. Ngoài ra, phần lớn thông tin về cô đều được giữ kín. Cô cũng hiếm khi để lộ mặt trên mạng xã hội, báo chí, phương tiện truyền thông. Bà xã Dembele luôn tìm cách che chắn khuôn mặt bằng hijab, khẩu trang khi xuất hiện trước công chúng, âm thầm ủng hộ sự nghiệp thể thao của nửa kia. Vì không lộ diện trên phương tiện truyền thông, cô càng khiến công chúng tò mò. Những hình ảnh hiếm hoi của Rima thường được lan truyền nhanh chóng.
Rima Edbouche sở hữu hơn 184.000 lượt theo dõi trên tài khoản Instagram. Theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, vợ Dembele sở hữu lối sống tương đối xa hoa. Cô thường xuyên thực hiện các chuyến du lịch vòng quanh thế giới, khám phá từ đại dương đến núi tuyết. Rima từng check-in ở Mỹ, Pháp hay Dubai, cho thấy sở thích dịch chuyển của mình.
Bên cạnh những chuyến đi đến nhiều quốc gia trên thế giới, nàng WAG 26 tuổi còn thể hiện thú chơi đồ hiệu trên mạng xã hội. Cô đặc biệt yêu thích những chiếc túi đến từ các nhà mốt danh tiếng trên thế giới. Vợ Dembele từng xách chiếc Dior Book Tote màu đen trong chuyến du lịch Dubai. Ngoài ra, khi nghỉ dưỡng tại Malibu (California, Mỹ), cô cũng đem theo chiếc túi cói đến từ thương hiệu thời trang cao cấp Celine.
Trong những khoảnh khắc hiếm hoi được hé lộ, Rima luôn đeo trang sức, phụ kiện đắt giá, thể hiện thú chơi kim cương, đá quý xa hoa. Những cỗ máy thời gian đắt đỏ hay nhẫn đính kim cương bản lớn thường xuyên xuất hiện trên tay cô. Thú chơi này của nàng WAG tương đối giống niềm đam mê của hôn thê Cristiano Ronaldo. Vợ sắp cưới của CR7 thậm chí còn vừa bị chỉ trích vì khoe kim cương quá đà.
Ousmane Dembele và Rima Edbouche tổ chức lễ cưới ở Morocco, theo nghi thức Hồi giáo trong sự bất ngờ của mọi người. Thậm chí, ban huấn luyện câu lạc bộ cũng không nhận thông báo về sự kiện này cho đến khi hình ảnh lễ cưới của chàng tuyển thủ người Pháp được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng kể từ khi kết hôn cùng Rima Edbouche, phong độ của ngôi sao sân cỏ ngày càng được khẳng định. Theo tờ Soccersouls, cặp đôi bên nhau trong thời gian dài trước khi tổ chức đám cưới. Trước đó, mối quan hệ hoàn toàn được cả hai giấu kín.
Không thể phủ nhận phong độ của Dembele ngày càng lên cao, được khẳng định sau giải thưởng Quả bóng Vàng năm nay. Nhiều khán giả thể thao nhận xét rằng bóng hồng người Morocco góp công lớn vào thành công của ngôi sao bóng đá này. Cô thường xuyên có mặt trên sân, cổ vũ, động viên nửa kia. Rima Edbouche cũng được cho là luôn nỗ lực vực dậy tinh thần chồng mỗi khi anh trải qua thất bại.
